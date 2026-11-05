Chiều ngày 5.11, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của báo chí về đánh giá của Việt Nam trước các vụ tấn công mạng nhằm vào hệ thống tủ lạnh tại các siêu thị trên khắp châu Âu, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết đây là một vấn đề được dư luận quốc tế cũng như Việt Nam đặc biệt quan tâm.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nhấn mạnh Việt Nam đang theo dõi sát những diễn biến liên quan. Các vụ tấn công mạng nhằm vào hệ thống tủ lạnh tại siêu thị ở châu Âu cho thấy nguy cơ an ninh mạng ngày càng mở rộng, không chỉ tác động đến dữ liệu, hệ thống thông tin mà còn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, chuỗi cung ứng và đời sống của người dân.

Việt Nam lên án mạnh mẽ các hành vi tấn công mạng, đe dọa an ninh mạng dưới bất kỳ hình thức nào.

“Chúng tôi cho rằng, bảo đảm an ninh mạng đối với các hệ thống thiết yếu như năng lượng, viễn thông, tài chính, y tế, giao thông và cung ứng hàng hóa là yêu cầu đặc biệt quan trọng, cần được chủ động thực hiện từ sớm, từ xa”, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết.

Theo Người phát ngôn, về việc khuyến cáo người dân chuẩn bị nhu yếu phẩm ứng phó với tình huống khẩn cấp, các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ phối hợp đánh giá nguy cơ, nghiên cứu các biện pháp phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam. Trong đó có việc nâng cao nhận thức và hướng dẫn người dân chủ động phòng ngừa, ứng phó khi sự cố xảy ra. Điều quan trọng là không để phát sinh tâm lý hoang mang trong xã hội.

Liên quan đến quá trình hợp tác quốc tế, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy trao đổi thông tin, chia sẻ cảnh báo sớm, phối hợp điều tra, xử lý tội phạm mạng xuyên biên giới, đồng thời nâng cao năng lực ứng phó sự cố.

Với vai trò là quốc gia đăng cai Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), Việt Nam khẳng định cam kết tích cực và có trách nhiệm trong hợp tác cùng cộng đồng quốc tế phòng, chống tội phạm mạng.

Người phát ngôn Phạm Thu Hằng khẳng định lại quan điểm của Việt Nam: Chuyển mạnh từ ứng phó bị động sang chủ động phòng ngừa, dự báo và sẵn sàng ứng phó; bảo đảm an ninh mạng gắn với việc bảo vệ các hoạt động thiết yếu của nền kinh tế và bảo vệ đời sống của người dân.