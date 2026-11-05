Việt Nam lên án các vụ tấn công mạng tại châu Âu

Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng, còn gọi là Công ước Hà Nội, vào tháng 10-2025. Ảnh: Bộ Công an

Tại họp báo thường kỳ ngày 5-11, trả lời câu hỏi về các vụ tấn công mạng nhằm vào hệ thống làm lạnh tại châu Âu, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, Việt Nam đang theo dõi sát những diễn biến liên quan. Các vụ việc cho thấy nguy cơ tấn công mạng đang mở rộng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và hoạt động sản xuất, bên cạnh những tác động đối với hệ thống thông tin, dữ liệu.

Lên án các hành vi tấn công mạng, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh việc bảo đảm an ninh cho các lĩnh vực thiết yếu như năng lượng, viễn thông, tài chính, y tế và giao thông vận tải là yêu cầu quan trọng, cần được chủ động thực hiện từ sớm, từ xa.

Việt Nam khẳng định định hướng chuyển “từ ứng phó bị động sang chủ động phòng ngừa, dự báo”, gắn công tác bảo vệ an ninh mạng với việc bảo đảm an toàn cho hoạt động của các lĩnh vực thiết yếu trong nền kinh tế. Các biện pháp ứng phó bao gồm đánh giá nguy cơ, nâng cao nhận thức và tăng cường khả năng phòng ngừa, xử lý sự cố, đồng thời không để phát sinh tâm lý hoang mang trong xã hội.

Về hợp tác quốc tế, Việt Nam thúc đẩy trao đổi thông tin, cảnh báo sớm và phối hợp điều tra, xử lý tội phạm mạng xuyên biên giới. Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định Việt Nam cam kết tham gia tích cực, có trách nhiệm cùng cộng đồng quốc tế trong phòng, chống tội phạm mạng.

Trước đó, ngày 2-11, hệ thống làm lạnh tại nhiều siêu thị ở châu Âu bị ảnh hưởng bởi các vụ tấn công mạng, khiến thực phẩm hư hỏng và phải loại bỏ. Những sự cố này làm dấy lên lo ngại về an toàn của các thiết bị công nghiệp kết nối Internet.

Việt Nam đã phối hợp với Liên hợp quốc tổ chức Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội, còn gọi là Công ước Hà Nội, vào tháng 10-2025 và phê chuẩn Công ước ngày 7-4-2026. Công ước quy định các nội dung về hợp tác điều tra, trao đổi thông tin, hỗ trợ kỹ thuật và nâng cao năng lực phòng, chống tội phạm mạng.