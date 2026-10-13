Việt Nam lên án các cuộc tấn công vào hạ tầng dân sự tại Saudi Arabia

Ngày 13/10, báo chí đề nghị người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết phản ứng của Việt Nam trước các cuộc tấn công gần đây nhằm vào các cơ sở hạ tầng dân sự tại Saudi Arabia.

Trả lời báo chí, người phát ngôn Phạm Thu Hằng nêu rõ: “Việt Nam lên án các cuộc tấn công gần đây nhằm vào các cơ sở hạ tầng dân sự tại Saudi Arabia khiến nhiều dân thường thương vong, đe dọa đến hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới”.

Đại diện Bộ Ngoại giao nhấn mạnh Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, tuân thủ nghiêm túc luật pháp quốc tế, Hiến chương và các nghị quyết liên quan của Liên Hợp Quốc, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia.

Việt Nam cũng đề nghị các bên nối lại đàm phán, tạo điều kiện thuận lợi cho đối thoại hướng tới việc giải quyết các khác biệt bằng biện pháp hòa bình, vì lợi ích của người dân, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: BNG

Trong hai ngày 10 và 11/10, lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đã tiến hành nhiều cuộc tập kích nhằm vào sân bay quốc tế King Khalid – một trong những cảng hàng không quan trọng nhất của Saudi Arabia ở thủ đô Riyadh.

Theo Reuters, giới chức Saudi Arabia xác nhận vụ tấn công ngày 10/10 khiến 12 người thiệt mạng và 309 người bị thương. Trong vụ tấn công tiếp theo ngày 11/10, một công dân Pakistan thiệt mạng và 11 người khác bị thương. Các cuộc tập kích gây ra những tổn thất nghiêm trọng tại sân bay quốc tế King Khalid.

Tính đến ngày 12/10, những công dân thiệt mạng trong các vụ tấn công mang quốc tịch Saudi Arabia, Bangladesh, Mỹ, Ai Cập, Jordan, Syria, Sudan, Palestine và Pakistan.

Ngoài những tổn thất về người, các cuộc tập kích còn làm gián đoạn hoạt động hàng không, buộc nhiều chuyến bay đến và đi từ thủ đô Riyadh bị hủy hoặc điều chỉnh lịch trình. Ngày 12/10, cơ quan hàng không dân dụng Saudi Arabia thông báo kéo dài thời gian đình chỉ hoạt động tại sân bay quốc tế King Khalid đến ngày 17/10.

Đỗ Thảo