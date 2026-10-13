Việt Nam lên án các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự Arab Saudi

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Ngày 13/10/2026, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước các cuộc tấn công gần đây nhằm vào các cơ sở hạ tầng dân sự tại Vương quốc Arab Saudi, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ:

“Việt Nam lên án các cuộc tấn công gần đây nhằm vào các cơ sở hạ tầng dân sự tại Vương quốc Arab Saudi khiến nhiều dân thường thương vong, đe dọa đến hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, tuân thủ nghiêm túc luật pháp quốc tế, Hiến chương và các nghị quyết liên quan của Liên hợp quốc, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, nối lại đàm phán, tạo điều kiện thuận lợi cho đối thoại hướng tới việc giải quyết các khác biệt bằng biện pháp hòa bình, vì lợi ích của người dân, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.”