Việt Nam lên án các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở hạ tầng dân sự tại Ả Rập Xê Út

Chiều 13/10, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước các cuộc tấn công gần đây nhằm vào các cơ sở hạ tầng dân sự tại Ả Rập Xê Út.

NNgười Phát ngôn Bộ Ngoại giao nêu rõ, Việt Nam lên án các cuộc tấn công gần đây nhằm vào các cơ sở hạ tầng dân sự tại Ả Rập Xê Út khiến nhiều dân thường thương vong, đe dọa đến hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng (Ảnh: Bộ Ngoại giao).

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, tuân thủ nghiêm túc luật pháp quốc tế, Hiến chương và các nghị quyết liên quan của Liên Hợp Quốc, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia.

Việt Nam cũng đề nghị các bên nối lại đàm phán, tạo điều kiện thuận lợi cho đối thoại hướng tới việc giải quyết các khác biệt bằng biện pháp hòa bình, vì lợi ích của người dân, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Với các diễn biến an ninh phức tạp tại Ả Rập Xê Út, Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) trước đó đã ban hành khuyến cáo công dân Việt Nam ở địa bàn cần theo dõi, tuân thủ nghiêm các quy định và hướng dẫn của chính quyền sở tại và Đại sứ quán Việt Nam tại Ả Rập Xê Út; cân nhắc không di chuyển tới những khu vực nguy hiểm, có nguy cơ bị tấn công, hạn chế tụ tập đông người.

Đối với những công dân đang có kế hoạch tới Ả Rập Xê Út, Cục Lãnh sự khuyến cáo cân nhắc đến Ả Rập Xê Út trong thời gian này nếu không thực sự cần thiết.