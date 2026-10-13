Việt Nam lên án các cuộc tấn công nhằm vào Ả rập Saudi

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng. Ảnh: PV

Trả lời câu hỏi của phóng viên, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ: “Việt Nam lên án các cuộc tấn công gần đây nhằm vào các cơ sở hạ tầng dân sự tại Vương quốc Ả rập Saudi khiến nhiều dân thường thương vong, đe dọa đến hòa bình, ổn định trong khu vực và thế giới.

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, tuân thủ nghiêm túc luật pháp quốc tế, Hiến chương và các nghị quyết liên quan của Liên hợp quốc, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, nối lại đàm phán, tạo điều kiện thuận lợi cho đối thoại hướng tới việc giải quyết các khác biệt bằng biện pháp hòa bình, vì lợi ích của người dân, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới".

Trước đó, sân bay quốc tế Quốc vương Khalid tại thủ đô Riyadh của Ả rập Saudi phải đình chỉ hoạt động sau loạt cuộc tấn công ngày 10-10 bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái, khiến hàng trăm người thương vong và làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động hàng không tại nước này.

Theo giới chức địa phương, cuộc tấn công ngày 10-10 đã khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và 309 người bị thương. Ngày 11-10, sân bay tiếp tục bị tấn công, khiến một công dân Pakistan thiệt mạng và 11 người bị thương.

Ngày 12-10, Saudi Arabia thông báo tiếp tục đình chỉ hoạt động sân bay trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào cơ sở hạ tầng chiến lược của nước này chưa có dấu hiệu chấm dứt. Theo truyền thông quốc tế, sân bay dự kiến đóng cửa ít nhất đến ngày 17-10.