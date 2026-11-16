Việt Nam Legends Tour 2026 quy tụ dàn golfer từng vô địch các giải đấu danh giá

Từ ngày 20–22/11/2026, Việt Nam Legends Tour 2026 sẽ diễn ra tại sân Ocean Course, NovaWorld Phan Thiet Golf Club, với sự tham gia dự kiến của 66 golfer chuyên nghiệp từ 50 tuổi trở lên. Đáng chú ý, giải đấu quy tụ nhiều golfer từng giành chiến thắng tại các đấu trường danh giá như U.S. Open, Ryder Cup, European Tour/DP World Tour và Asian Tour.

Michael Campbell - golfer người New Zealand từng đăng quang U.S. Open năm 2005

Nổi bật trong danh sách tham dự là Michael Campbell, golfer người New Zealand từng đăng quang U.S. Open năm 2005. Trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp, ông sở hữu 8 danh hiệu European Tour/DP World Tour cùng nhiều chiến thắng tại các hệ thống giải đấu khác.

Một gương mặt đáng chú ý khác là Jamie Donaldson. Golfer người xứ Wales từng góp công lớn trong chiến thắng của tuyển châu Âu tại Ryder Cup 2014, với cú đánh ghi điểm quyết định mang về chức vô địch cho đội nhà.

Peter Baker từng 8 lần vô địch Legends Tour

Bên cạnh đó, giải đấu còn có sự góp mặt của Peter Baker, cựu thành viên tuyển Ryder Cup năm 1993 và từng 8 lần vô địch Legends Tour. Adilson da Silva cũng là cái tên đáng chú ý với 7 danh hiệu Legends Tour và vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng Order of Merit mùa giải 2024.

Adilson da Silva nhà vô địch Legends Tour 7 lần

Danh sách golfer tham dự còn có James Kingston, người từng giành nhiều danh hiệu tại European Tour/DP World Tour, Legends Tour và Asian Tour.

Sự hiện diện của những golfer giàu thành tích quốc tế được kỳ vọng tạo nên sức hút chuyên môn cho giải đấu, đồng thời mang đến cơ hội để người hâm mộ Việt Nam trực tiếp theo dõi những tên tuổi từng ghi dấu ấn tại các sân chơi golf hàng đầu thế giới.

NovaWorld Phan Thiet - địa điểm diễn ra giải Golf Viet Nam Legends Tour 2026

Việt Nam Legends Tour 2026 được tổ chức tại NovaWorld Phan Thiet, tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng, thể thao và giải trí có quy mô khoảng 1.000 ha tại khu vực Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng.

Địa điểm tranh tài là sân Ocean Course thuộc NovaWorld Phan Thiet Golf Club. Các golfer sẽ thi đấu trong ba vòng, tương ứng 54 hố. Sân golf ven biển cùng hệ thống lưu trú, ẩm thực và các tiện ích giải trí tại khu vực được kỳ vọng mang đến trải nghiệm đa dạng cho vận động viên và khách tham dự.

Với sự góp mặt của nhiều nhà vô địch quốc tế, Việt Nam Legends Tour 2026 không chỉ là sân chơi dành cho các golfer kỳ cựu mà còn góp phần đưa golf chuyên nghiệp quốc tế đến gần hơn với người hâm mộ Việt Nam.