Việt Nam lấy ai thay Xuân Son đấu Thái Lan?

Xuân Son chấn thương khiến HLV Kim Sang-sik phải tính lại cách bố trí hàng công trước trận gặp Thái Lan ngày 29/9.

Xuân Son gặp chấn thương ngay sau trận thắng Philippines 1-0, trong khi tuyển Việt Nam chỉ có ba ngày chuẩn bị cho cuộc đối đầu Thái Lan ngày 29/9. Quỹ thời gian ngắn khiến HLV Kim Sang-sik khó xây dựng một phương án hoàn toàn mới, nhưng ông vẫn phải tính lại cách bố trí hàng công khi trung phong số một không thể góp mặt.

Bài toán không đơn giản là chọn một người khác đứng vào vị trí Xuân Son. Tiền đạo này vừa là điểm đến trong những pha bóng trực diện, vừa có khả năng giữ bóng khi quay lưng, tranh chấp với trung vệ và tạo khoảng trống cho các cầu thủ phía sau băng lên.

Trước Thái Lan, những phẩm chất ấy càng quan trọng. Đối thủ có khả năng kiểm soát bóng và pressing tốt hơn Philippines, nên Việt Nam sẽ cần một cách đủ hiệu quả để đưa bóng thoát khỏi tuyến áp sát đầu tiên.

Trong danh sách hiện tại, Williams Minh Hoàng và Đình Bắc là hai phương án đáng chú ý nhất. Một người phù hợp hơn nếu HLV Kim muốn giữ cấu trúc cũ, người còn lại thích hợp nếu Việt Nam chuyển sang hàng công cơ động và giàu tốc độ hơn.

Minh Hoàng hay Đình Bắc?

Xét về hình mẫu, Williams Minh Hoàng gần Xuân Son hơn. Anh có thể hình tốt, cao 1,90 m và đủ khả năng chơi như một điểm tựa phía trên. Trước Philippines, Minh Hoàng cũng để lại dấu ấn khi thoát xuống bên phải rồi đưa bóng vào trong, tạo điều kiện để Đình Bắc ghi bàn duy nhất.

Nếu HLV Kim muốn giữ phần lớn cấu trúc quen thuộc, Minh Hoàng là lựa chọn dễ hình dung. Anh có thể đứng cao để tranh chấp với trung vệ Thái Lan, trong khi Đình Bắc tiếp tục hoạt động rộng và khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ.

Williams Minh Hoàng có thể hình và cách chơi gần với một trung phong mục tiêu, phù hợp nếu Việt Nam muốn giữ cấu trúc quen thuộc.

Điểm cần cân nhắc nằm ở kinh nghiệm. Minh Hoàng còn rất trẻ và chưa có nhiều trận ở cấp độ đội tuyển. Trận gặp Thái Lan sẽ đòi hỏi khả năng chịu va chạm, giữ bóng dưới áp lực và xử lý nhanh trong không gian hẹp, những yêu cầu khác hẳn một trận ra mắt trước Philippines.

Đình Bắc mang đến cách giải khác. Tiền đạo này vừa ghi bàn quyết định trước Philippines, đang có phong độ tốt và từng được HLV Kim sử dụng ở vị trí cao nhất trên hàng công.

Điểm mạnh của Đình Bắc nằm ở tốc độ, khả năng di chuyển vào khoảng trống và xử lý khi đã có đà. Nếu Việt Nam chủ động nhường một phần quyền kiểm soát cho Thái Lan rồi chờ phản công, Đình Bắc có thể rất phù hợp.

Tuy nhiên, kéo anh vào giữa cũng đồng nghĩa giảm một phần sức mạnh ở những pha tấn công từ biên hoặc half-space. Đình Bắc nguy hiểm nhất khi có khoảng trống phía trước. Nếu phải quay lưng làm tường quá nhiều, Việt Nam có thể tự hạn chế cầu thủ tạo đột biến tốt nhất của mình.

Hai lựa chọn vì thế dẫn đến hai cách chơi khác nhau. Minh Hoàng giúp Việt Nam giữ một trung phong đúng nghĩa, còn Đình Bắc phù hợp hơn với một hàng công linh hoạt, ít cố định vị trí.

HLV Kim phải chọn cách chơi trước khi chọn người

Một phương án khác là Phạm Gia Hưng, nhưng xét vai trò hiện tại, khả năng anh được sử dụng ngay từ đầu trước Thái Lan không cao bằng Minh Hoàng hay Đình Bắc.

Vấn đề lớn hơn nằm ở việc Việt Nam muốn chơi trận đấu này theo cách nào.

Đình Bắc đang có phong độ tốt và sẽ nguy hiểm hơn nếu tuyển Việt Nam chọn cách chơi chuyển trạng thái, khai thác khoảng trống sau lưng hàng thủ Thái Lan.

Nếu HLV Kim cần một điểm đến rõ ràng ở tuyến trên, Minh Hoàng có thể là lựa chọn phù hợp hơn. Khi ấy, Việt Nam vẫn duy trì được cách đưa bóng trực diện lên trung phong, sử dụng Đình Bắc ở những khu vực rộng hơn và để Hoàng Hên kết nối phía sau.

Nếu muốn khai thác khoảng trống sau lưng hàng thủ Thái Lan, Đình Bắc có thể được kéo vào giữa. Việt Nam khi ấy không cần một số 9 cố định, mà có thể dùng ba cầu thủ tấn công liên tục đổi vị trí để kéo hàng thủ đối phương ra khỏi cấu trúc quen thuộc.

Cách này phù hợp hơn nếu Việt Nam chấp nhận chơi thấp hơn và chờ thời điểm chuyển trạng thái. Thái Lan nhiều khả năng sẽ cầm bóng nhiều, nên tốc độ của Đình Bắc có thể trở thành vũ khí trong những pha phản công.

Tuy nhiên, khi thiếu Xuân Son, Việt Nam cũng mất một phương án quan trọng để giảm sức ép. Trong những thời điểm bị dồn về phần sân nhà, đội tuyển thường có thể đưa bóng dài lên phía trước để Xuân Son tranh chấp và giữ bóng chờ đồng đội dâng lên.

Không có anh, các đường bóng như vậy dễ bị trả ngược trở lại nhanh hơn. Nếu dùng Đình Bắc, Việt Nam phải chấp nhận đánh đổi khả năng giữ bóng để lấy tốc độ. Nếu dùng Minh Hoàng, đội vẫn có điểm tựa, nhưng hiệu quả ở cấp độ cao hơn chưa được kiểm chứng nhiều.

HLV Kim cũng không nhất thiết phải dùng một phương án suốt 90 phút. Minh Hoàng có thể đá chính để tranh chấp với hàng thủ Thái Lan, sau đó Đình Bắc được đẩy vào trung lộ khi trận đấu mở hơn. Hướng ngược lại cũng có thể xảy ra nếu Việt Nam muốn dùng tốc độ từ đầu rồi bổ sung một cầu thủ có thể hình trong hiệp hai.

Xuân Son khó được thay thế hoàn toàn bởi một cầu thủ duy nhất. Giá trị của anh nằm ở việc cùng lúc cung cấp bàn thắng, sức mạnh và khả năng làm điểm tựa, trong khi các lựa chọn còn lại mạnh ở những khía cạnh khác nhau.

Vì vậy, câu hỏi trước trận Thái Lan không chỉ là ai sẽ thay Xuân Son. HLV Kim cần xác định Việt Nam muốn đánh theo cách nào, rồi mới chọn người phù hợp nhất.

Nếu muốn giữ cấu trúc quen thuộc, Minh Hoàng là phương án gần nhất. Nếu muốn chuyển sang một hàng công nhanh và cơ động hơn, Đình Bắc có thể trở thành trung tâm.

Trận gặp Thái Lan vì thế cũng là bài kiểm tra rõ nhất cho chiều sâu hàng công của tuyển Việt Nam. Xuân Son vắng mặt, HLV Kim sẽ phải chứng minh đội tuyển có nhiều hơn một cách để giải quyết một trận đấu lớn.