Việt Nam, Lào và Campuchia chung sức đấu tranh với tội phạm ma túy

Ngày 3/11, tại Campuchia, đã diễn ra Hội nghị ba bên/song phương cấp Bộ trưởng lần thứ 19 giữa Campuchia, Việt Nam và Lào về hợp tác phòng, chống ma túy. Phó Thủ tướng Chính phủ Campuchia Neth Savoeun dự và phát biểu khai mạc hội nghị.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam; Trung tướng Kongsavat Bounlieng, Thứ trưởng kiêm Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an Lào và ông Prum Sokha, Bộ trưởng cấp cao, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về phòng, chống ma túy Vương quốc Campuchia đồng chủ trì hội nghị.

Phó Thủ tướng Chính phủ Campuchia Neth Savoeun phát biểu khai mạc hội nghị.

Hội nghị tập trung đánh giá kết quả hợp tác thời gian qua, trao đổi tình hình và thống nhất các biện pháp nâng cao hiệu quả phối hợp phòng, chống ma túy giữa ba nước.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh, kể từ Hội nghị lần thứ 18, Việt Nam đã cùng Campuchia và Lào triển khai hiệu quả các nội dung thỏa thuận. Hợp tác từ Trung ương đến địa phương ngày càng đi vào thực chất, nổi bật là phối hợp mở các đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới; đấu tranh chuyên án chung; trao đổi thông tin qua đường dây nóng và các Văn phòng liên lạc qua biên giới (BLO); bắt giữ, bàn giao nhiều đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, trong đó có các đối tượng chủ mưu, cầm đầu những đường dây ma túy lớn.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long và Trung tướng Kongsavat Bounlieng tại hội nghị.

Từ năm 2022 đến nay, Bộ Công an Việt Nam đã hỗ trợ xây dựng, bàn giao cho Bộ Công an Lào vận hành Trung tâm cai nghiện ma túy tại tỉnh Viên Chăn; đang triển khai hỗ trợ Campuchia xây dựng Trung tâm quốc gia điều trị và phục hồi chức năng người nghiện ma túy tại Svay Rieng. Đồng thời, Việt Nam đã tổ chức 20 khóa tập huấn, nâng cao năng lực phòng, chống ma túy cho hơn 600 cán bộ lực lượng chức năng Lào và Campuchia ở cấp Trung ương và địa phương.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nhận định, tình hình ma túy trong khu vực và trên thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, đặt ra nhiều thách thức đối với mỗi nước. Hội nghị là dịp quan trọng để ba bên trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và thảo luận các biện pháp hợp tác phù hợp trong giai đoạn mới. Trên cơ sở thống nhất luân phiên đảm nhiệm vai trò chủ nhà, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đã bàn giao vị trí Chủ tịch Hội nghị lần thứ 19 cho ông Prum Sokha.

Hội nghị đã rà soát, ghi nhận những tiến triển đạt được trong hợp tác phòng, chống ma túy giữa Campuchia, Việt Nam và Lào trong năm qua; tái khẳng định các cam kết tại Hội nghị Bộ trưởng ASEAN lần thứ 6 về phòng, chống ma túy, tổ chức tại Việt Nam ngày 18/10/2018 và Hội nghị Bộ trưởng tiểu vùng Mekong của các bên ký kết Bản ghi nhớ năm 1993 về kiểm soát ma túy (MOU 1993), tổ chức tại Phnom Penh. Các bên cũng rà soát kết quả triển khai các nội dung, thỏa thuận đạt được tại Hội nghị Bộ trưởng ba bên/song phương lần thứ 18 về hợp tác phòng, chống ma túy, tổ chức tại Hà Nội năm 2019.

Phó Thủ tướng Chính phủ Campuchia Neth Savoeun và Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cùng các thành viên Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam.

Đồng thời, hội nghị tái khẳng định các cam kết tại Hội nghị Bộ trưởng ASEAN lần thứ 9 về vấn đề ma túy, được Philippines tổ chức theo hình thức trực tuyến ngày 15/10/2026 và Hội nghị Bộ trưởng Tiểu vùng Mekong mở rộng về hợp tác phòng, chống ma túy do Thái Lan đăng cai tổ chức năm 2022.

Các đoàn đại biểu nhận định, các chất kích thích dạng amphetamine (ATS) và các chất hướng thần mới (NPS) tiếp tục là những thách thức lớn đối với công tác phòng, chống ma túy. Tình trạng sản xuất ma túy tổng hợp gia tăng, hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép thuốc phiện, sự phổ biến rộng rãi của các loại hóa chất được sử dụng trong sản xuất ma túy, cùng với tình trạng phân phối và sử dụng ma túy trái phép ngày càng gia tăng, đòi hỏi các biện pháp ứng phó đồng bộ, toàn diện ở cấp quốc gia, song phương, ba bên và khu vực.

Hội nghị nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tái khẳng định cam kết chính trị mạnh mẽ của ba nước trong giải quyết các mối đe dọa liên quan đến ma túy, trong đó có tình trạng sử dụng ma túy trái phép gia tăng và hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép tiền chất.

Các đoàn đại biểu nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác ba bên, song phương và khu vực, đặc biệt trong giải quyết những thách thức phát sinh từ hoạt động trồng trái phép các loại cây có chứa chất ma túy, cây được sử dụng để sản xuất các chất ma túy và chất hướng thần, cũng như hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép các chất này qua biên giới.

Tái khẳng định tầm quan trọng của hợp tác phòng, chống ma túy giữa ba nước và trong toàn khu vực, hội nghị kêu gọi đẩy mạnh phối hợp, triển khai các hoạt động chung ở cấp quốc gia và khu vực nhằm giải quyết hiệu quả những thách thức ma túy toàn cầu.

Các bên nhất trí triển khai các chiến dịch tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng với cường độ cao; tổ chức các hoạt động phối hợp đấu tranh với tội phạm ma túy tại khu vực biên giới; tiến hành các chiến dịch và hoạt động điều tra chung; truy tìm dòng tiền liên quan đến ma túy; đấu tranh với tội phạm ma túy trên không gian mạng và hành vi rửa tiền có liên quan đến ma túy.

Phó Thủ tướng Chính phủ Campuchia Neth Savoeun, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long, Trung tướng Kongsavat Bounlieng và ông Prum Sokha cùng các đại biểu.

Ba nước đồng thời thống nhất tăng cường cử các tổ công tác sang lãnh thổ của nhau để tiến hành điều tra, phù hợp với pháp luật và quy định của mỗi nước, hướng tới mục tiêu triệt phá toàn bộ các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia.

Hội nghị đã thảo luận, xem xét việc thành lập thêm các Văn phòng liên lạc qua biên giới tại các tỉnh biên giới, căn cứ tình hình thực tiễn và nhu cầu của mỗi nước.

Các bên cũng nhất trí nâng cao chất lượng, hiệu quả trao đổi thông tin; thúc đẩy các chuyến thăm, khảo sát, nghiên cứu; tạo điều kiện thuận lợi cho việc chia sẻ kinh nghiệm; hỗ trợ các chương trình đào tạo và nâng cao năng lực. Những hoạt động này nhằm tăng cường năng lực tác nghiệp, hiệu quả hoạt động của cán bộ thực thi pháp luật, các đơn vị chuyên trách và đầu mối liên lạc tại các Văn phòng liên lạc qua biên giới của ba nước.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long dự Hội nghị ba bên Việt Nam - Lào - Campuchia.

Phát biểu bế mạc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đánh giá cao kết quả hội nghị và quyết tâm chính trị của ba nước trong phối hợp phòng, chống ma túy; nhấn mạnh, đoàn kết, thống nhất là yếu tố quan trọng bảo đảm thành công trong công tác phòng, chống ma túy ở mỗi nước, góp phần tích cực đấu tranh với các loại tội phạm xuyên quốc gia trong khu vực.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đề nghị cơ quan chức năng nghiên cứu, tham mưu lãnh đạo Chính phủ ba nước triển khai kết quả hội nghị; đồng thời nhấn mạnh việc phối hợp xác minh thông tin, truy bắt, bàn giao các đối tượng truy nã và tăng cường hợp tác với các quốc gia sản xuất hóa chất nhằm ngăn chặn tình trạng thất thoát tiền chất, hóa chất vào mục đích sản xuất ma túy trái phép.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long khẳng định, Việt Nam cam kết chỉ đạo các cơ quan chức năng và các tỉnh có chung đường biên giới thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các thỏa thuận đạt được tại hội nghị cũng như các thỏa thuận khác về phòng, chống ma túy, góp phần mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân ba nước.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long và ông Prum Sokha cùng các đại biểu tại Hội nghị song phương Việt Nam - Campuchia.

Các đoàn đại biểu bày tỏ tin tưởng Hội nghị Bộ trưởng ba bên/song phương lần thứ 19 sẽ tiếp tục thúc đẩy, củng cố hợp tác phòng, chống ma túy giữa Campuchia, Việt Nam và Lào, đóng góp tích cực vào các sáng kiến phòng, chống ma túy ở cấp khu vực và toàn cầu.

Hội nghị Bộ trưởng ba bên/song phương lần thứ 20 giữa Campuchia, Lào và Việt Nam về hợp tác phòng, chống ma túy sẽ do Lào đăng cai tổ chức vào năm 2027.