Theo Bộ đội Biên phòng, ngày 24/11, tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị tổ chức khai mạc Hội nghị tuyên truyền các văn kiện pháp lý và tình hình liên quan hai bên biên giới cho già làng, trưởng bản và người có uy tín hai bên biên giới Việt Nam - Lào.

Tham dự hội nghị có 80 đại biểu là già làng, trưởng bản, người có uy tín ở khu vực biên giới tỉnh Quảng Trị (Việt Nam) và 3 tỉnh Khăm Muồn, Savannakhet, Salavan (Lào). Hội nghị diễn ra từ ngày 24 đến 28/11 tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.

Đại tá Đinh Xuân Hùng, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Quảng Trị có tuyến biên giới đất liền dài 409,982 km, tiếp giáp 3 tỉnh Khăm Muồn, Savannakhet và Salavan của Lào. Khu vực này có vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; đồng thời là nơi sinh sống lâu đời của nhiều cộng đồng dân cư có quan hệ thân tộc, dòng họ, phong tục, tập quán và truyền thống văn hóa gắn bó mật thiết.

Hội nghị được tổ chức trên cơ sở Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, ký ngày 16/3/2016, cùng Biên bản hội đàm thường niên giữa Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị với 3 tỉnh Khăm Muồn, Savannakhet và Salavan. Mục tiêu là bồi dưỡng, nâng cao kiến thức quốc phòng, an ninh cho đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín ở khu vực biên giới hai nước.

Nội dung trọng tâm gồm: Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Lào; chủ trương, chính sách mới trong công tác quản lý biên giới, cửa khẩu và những vấn đề liên quan trực tiếp đến người dân hai bên biên giới.

Tại hội nghị, các đại biểu sẽ được thông tin về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt giữa Đảng, Nhà nước, nhân dân và Quân đội hai nước; việc thực hiện nội dung kết nghĩa giữa các cụm dân cư hai bên biên giới; nhận diện âm mưu, thủ đoạn, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động nhằm chống phá, chia rẽ quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

Bên cạnh đó, hội nghị trang bị cho đại biểu kỹ năng tuyên truyền, vận động nhân dân khu vực biên giới; nhận diện, xử lý tình huống phát sinh tại cơ sở; hợp tác phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cụm dân cư đoàn kết, hữu nghị hai bên biên giới.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Đinh Xuân Hùng, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, nhấn mạnh hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín trong chấp hành pháp luật, tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Đại tá Đinh Xuân Hùng yêu cầu Ban Tổ chức và đội ngũ báo cáo viên chuẩn bị chu đáo nội dung, lựa chọn phương pháp truyền đạt dễ hiểu, sát thực tiễn.

Qua hội nghị, đại biểu sẽ nắm vững hơn các văn kiện pháp lý về biên giới Việt Nam - Lào, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, giữ gìn an ninh, trật tự; củng cố quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững.