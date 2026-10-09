Việt Nam-Lào trao 17 văn kiện hợp tác tại hội nghị xúc tiến đầu tư

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith chứng kiến trao Biên bản bàn giao hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân tại Lào giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Theo thông tin từ Bộ Tài chính, tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư Việt Nam-Lào 2026, vừa được tổ chức tại Thủ đô Vientiane, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng và Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith, các cơ quan và doanh nghiệp hai nước đã trao 17 giấy chứng nhận đầu tư, hợp đồng và thỏa thuận hợp tác, tập trung vào năng lượng và chuyển đổi số.

Theo đó, Bộ Tài chính Việt Nam trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cho dự án trồng và chế biến cà phê của Công ty Cổ phần Đầu tư Savannakhet (29,2 triệu USD) và Giấy chứng nhận điều chỉnh cho dự án Ngân hàng MB Lào (tổng vốn 23,3 triệu USD); Ủy ban Xúc tiến và Quản lý đầu tư Lào trao Hợp đồng nhượng quyền và Hợp đồng phát triển cho 7 dự án điện gió, thủy điện của các nhà đầu tư Việt Nam với tổng công suất 2.780 MW, tổng vốn đầu tư hơn 5,1 tỷ USD;

Các thỏa thuận về chuyển đổi số giữa Tập đoàn VNPT với Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào, giữa Công ty Unitel (Viettel) với chính quyền Thủ đô Vientiane và tỉnh Champasak; các thỏa thuận giữa doanh nghiệp về tài trợ vốn cho Dự án Điện gió Nong 1.200 MW (Ngân hàng Phát triển Việt Nam), phát triển Dự án Điện gió Savan 2 (Tập đoàn T&T), vận hành và bảo dưỡng nhà máy điện (PV Power), hợp tác du lịch và hàng không (Vietnam Airlines).

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith chứng kiến trao Hiệp định hợp tác giữa Chính phủ hai nước trong lĩnh vực tài chính. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Cũng trong ngày 8/10/2026, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Rating and Investment Information, Inc. (R&I) nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam từ mức BB+ lên BBB-, triển vọng “Ổn định.”

Đây là lần đầu tiên Việt Nam được một tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế đưa vào nhóm xếp hạng đầu tư (Investment Grade). R&I đánh giá tích cực nền tảng tăng trưởng, chương trình cải cách, dư địa tài khóa và khả năng chống chịu của nền kinh tế Việt Nam. Kết quả này góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư, tạo thuận lợi cho việc huy động nguồn lực dài hạn, trong đó có nguồn vốn cho các dự án hợp tác Việt Nam-Lào.

Hội nghị Xúc tiến đầu tư Việt Nam-Lào 2026 là dịp để cộng đồng doanh nghiệp hai nước đối thoại trực tiếp với các cơ quan quản lý, tìm kiếm cơ hội hợp tác mới, góp phần xây dựng quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào ngày càng phát triển, vì sự thịnh vượng của Nhân dân hai nước.

Lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam-Lào thời gian qua đạt nhiều kết quả quan trọng. Năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt gần 3 tỷ USD, tăng 32,7%, cao nhất từ trước đến nay.

Việt Nam hiện có hơn 300 dự án đầu tư tại Lào với tổng vốn đăng ký trên 7 tỷ USD; riêng 9 tháng năm 2026 có 24 dự án mới với tổng vốn 670 triệu USD, gấp 1,7 lần cùng kỳ năm 2025.

Các dự án của doanh nghiệp Việt Nam đã tạo việc làm cho hàng chục vạn lao động Lào và đóng góp trung bình khoảng 300 triệu USD mỗi năm cho ngân sách Lào.

Hai bên đang thúc đẩy các dự án kết nối hạ tầng chiến lược như đường cao tốc Hà Nội-Vientiane, đường sắt Vientiane-Vũng Áng, cảng Vũng Áng, đường ống dẫn xăng dầu và hợp tác điện năng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith chứng kiến trao Chương trình hợp tác năm 2027 giữa Bộ Tư pháp hai nước. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư Việt Nam-Lào; cụ thể, tại Phiên I-Đối thoại doanh nghiệp Việt Nam-Lào, đại diện Ủy ban Xúc tiến và Quản lý đầu tư Lào đã giới thiệu môi trường và chính sách đầu tư của Lào; Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính Việt Nam trình bày tình hình hợp tác đầu tư hai nước và định hướng thời gian tới; Phòng Thương mại và Công nghiệp quốc gia Lào và Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Lào chia sẻ về tiềm năng hợp tác cũng như khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.

Đại diện 11 doanh nghiệp hai nước; trong đó, có Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn T&T, Công ty Đường sắt Lào-Việt Nam, Công ty Cảng Lào-Việt… đã trao đổi thẳng thắn về kết quả đầu tư, kinh doanh và kiến nghị giải pháp tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục đầu tư, đất đai, thanh toán và kết nối hạ tầng, cũng như cơ chế, chính sách đặc thù cho các dự án lớn.

Tại Phiên II, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Việt Nam-Lào và bà Phonvanh Uthavong, Thứ trưởng, Phó Chủ tịch Ủy ban Xúc tiến và Quản lý đầu tư Lào cũng đã báo cáo hai Thủ tướng kết quả Phiên đối thoại và tổng hợp kiến nghị của doanh nghiệp hai nước…