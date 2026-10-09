Việt Nam - Lào trao 17 văn kiện đầu tư trị giá hàng tỷ USD

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư Việt Nam - Lào. Ảnh: VGP.

Chiều 8/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Lào (Viêng Chăn), Bộ Tài chính Việt Nam phối hợp với Ủy ban Xúc tiến và Quản lý đầu tư Lào tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư Việt Nam - Lào 2026.

Sự kiện diễn ra dưới sự đồng chủ trì của Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith, trong bối cảnh hai nước đang hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1962-2027) và 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (1977-2027).

Hội nghị là bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao, trong đó có mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 10 tỷ USD vào năm 2030.

Lào là địa bàn đầu tư ra nước ngoài lớn nhất của Việt Nam

Báo cáo tại hội nghị cho thấy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai quốc gia đã ghi nhận những bước tiến vượt bậc. Năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt gần 3 tỷ USD, tăng 33% và xác lập mức kỷ lục từ trước đến nay.

Hiện Việt Nam có hơn 300 dự án đầu tư tại Lào với tổng vốn đăng ký trên 7 tỷ USD. Đáng chú ý, chỉ trong 9 tháng đầu năm 2026, dòng vốn Việt Nam sang Lào tiếp tục bứt phá với 24 dự án mới, tổng vốn đăng ký 670 triệu USD, gần gấp đôi cùng kỳ năm 2025.

Các dự án của doanh nghiệp Việt Nam không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn đóng góp trung bình khoảng 300 triệu USD mỗi năm cho ngân sách Lào, đồng thời giải quyết việc làm cho hàng chục vạn lao động bản địa.

Bên cạnh đó, hai nước đang tăng tốc triển khai các dự án hạ tầng mang tính kết nối chiến lược như đường cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn, đường sắt Viêng Chăn - Vũng Áng, cảng Vũng Áng, hệ thống đường ống dẫn xăng dầu và hợp tác điện năng.

Trong khuôn khổ sự kiện, Phiên đối thoại doanh nghiệp đã diễn ra sôi nổi. Đại diện Ủy ban Xúc tiến và Quản lý đầu tư Lào cùng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính Việt Nam) đã cập nhật định hướng chính sách, môi trường đầu tư mới nhất của hai nước.

Đại diện từ 11 tập đoàn, doanh nghiệp lớn bao gồm Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, EVN, Tập đoàn T&T, Công ty Đường sắt Lào - Việt Nam, Công ty Cảng Lào - Việt... đã thẳng thắn nêu lên các rào cản thực tế.

Các kiến nghị tập trung vào việc tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đầu tư, chính sách đất đai, cơ chế thanh toán, hạ tầng kết nối cũng như đề xuất các khung cơ chế đặc thù cho các dự án quy mô lớn.

Toàn bộ ý kiến này đã được Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn (Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Việt Nam - Lào) và Thứ trưởng Phonvanh Outhavong (Phó chủ tịch Ủy ban Xúc tiến và Quản lý đầu tư Lào) tổng hợp, báo cáo trực tiếp lên hai Thủ tướng tại Phiên II của hội nghị.

Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam - Lào. Ảnh: VGP.

Biến tài sản chính trị vô giá thành nguồn lực phát triển mới

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh năm 2026 - năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao.

Cụ thể, GDP 9 tháng đầu năm tăng hơn 9,01% (mức cao nhất trong nhiều năm); tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 888 tỷ USD (+30%); vốn FDI đăng ký đạt 50,36 tỷ USD (+76%). Đặc biệt, Việt Nam đã chính thức gia nhập nhóm nước có thu nhập trung bình cao từ ngày 1/7.

Để bứt phá trong giai đoạn 2026-2030, Thủ tướng đề nghị Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp hai bên đổi mới tư duy, hành động quyết liệt với 5 giải pháp trọng tâm. Trong đó, cụ thể hóa “gắn kết chiến lược” trong lĩnh vực kinh tế, trọng tâm là kết nối thể chế, chính sách, hạ tầng giao thông, logistics, năng lượng, khoa học công nghệ và chuyển đổi số; cùng nhau cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cải cách thể chế, đơn giản hóa thủ tục hành chính và đồng hành cùng Lào củng cố ổn định kinh tế vĩ mô. Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng đề nghị phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác, nhất là vai trò của Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào.

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ các dự án, nhất là các dự án lớn, mang tính chiến lược; mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực mới như nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu khoáng sản, năng lượng tái tạo, logistics, tài chính - ngân hàng, chuyển đổi số và du lịch.

Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp thu toàn bộ kiến nghị của doanh nghiệp. Những nội dung thuộc thẩm quyền phải xử lý ngay; các vấn đề cần phối hợp song phương sẽ đưa vào chương trình làm việc của Ủy ban liên Chính phủ với địa chỉ, thời hạn và trách nhiệm xử lý rõ ràng.

Ngay tại hội nghị, dưới sự chứng kiến của hai Thủ tướng, 17 giấy chứng nhận đầu tư, hợp đồng và thỏa thuận hợp tác quan trọng đã được trao.

Bộ Tài chính Việt Nam trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cho dự án trồng và chế biến cà phê của CTCP Đầu tư Savannakhet (29,2 triệu USD) và Giấy chứng nhận điều chỉnh tăng vốn cho Ngân hàng MB Lào (tổng vốn 23,3 triệu USD).

Ủy ban Xúc tiến và Quản lý đầu tư Lào trao Hợp đồng nhượng quyền và Hợp đồng phát triển cho 7 dự án điện gió, thủy điện của các nhà đầu tư Việt Nam với tổng công suất 2.780 MW, tổng vốn đầu tư hơn 5,1 tỷ USD.

Cùng với đó là các thỏa thuận về chuyển đổi số giữa Tập đoàn VNPT với Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào, giữa Công ty Unitel (Viettel) với chính quyền Thủ đô Viêng Chăn và tỉnh Champasak.

Ngoài ra còn có các thỏa thuận giữa doanh nghiệp về tài trợ vốn cho Dự án Điện gió Nong 1.200 MW (Ngân hàng Phát triển Việt Nam), phát triển Dự án Điện gió Savan 2 (Tập đoàn T&T), vận hành và bảo dưỡng nhà máy điện (PV Power), hợp tác du lịch và hàng không (Vietnam Airlines).