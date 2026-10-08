Việt Nam - Lào tiếp tục củng cố quan hệ đặc biệt, tăng cường hợp tác thực chất

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Saleumxay Kommasith - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thủ tướng Saleumxay Kommasith nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng lần đầu tiên thăm chính thức Lào trên cương vị người đứng đầu Chính phủ Việt Nam; đánh giá cao ý nghĩa đặc biệt của chuyến thăm, thể hiện sự tin cậy chính trị cao và mối quan hệ thủy chung, hiếm có giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Thủ tướng Lào tin tưởng chuyến thăm góp phần đưa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Lào - Việt Nam ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Thủ tướng Saleumxay Kommasith chúc mừng những thành tựu quan trọng Việt Nam đạt được thời gian qua, nhất là trong phát triển kinh tế - xã hội, duy trì tăng trưởng cao, tiếp tục nâng cao vị thế, vai trò quốc tế; đồng thời cảm ơn sự hỗ trợ quý báu, hiệu quả mà Việt Nam luôn dành cho sự nghiệp cách mạng, xây dựng và phát triển đất nước Lào.

Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ vui mừng lần đầu tiên thăm chính thức Lào trên cương vị mới và là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến thăm Lào sau khi nước này kiện toàn các chức danh lãnh đạo, Thủ tướng Saleumxay Kommasith nhậm chức. Thủ tướng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, thắm tình đồng chí, anh em mà lãnh đạo Lào dành cho đoàn.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Saleumxay Kommasith tiến hành hội đàm - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Chúc mừng đồng chí Saleumxay Kommasith được Quốc hội Lào khóa X tín nhiệm bầu giữ chức Thủ tướng, Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng Thủ tướng Saleumxay Kommasith sẽ lãnh đạo Chính phủ Lào thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ X, góp phần triển khai thành công Nghị quyết Đại hội XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đưa đất nước Lào ngày càng phát triển.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chuyển lời thăm hỏi, chúc mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tới các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Lào và Thủ tướng Saleumxay Kommasith; đồng thời cảm ơn Đảng, Chính phủ và nhân dân Lào về tình cảm gắn bó, thủy chung, sự ủng hộ và giúp đỡ chí tình dành cho Việt Nam.

Thủ tướng chúc mừng những thành tựu quan trọng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đạt được thời gian qua; đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ Lào trong giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh, củng cố kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, duy trì tăng trưởng và tăng cường hội nhập quốc tế.

Việt Nam sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ Lào trong khả năng của mình, nhất là chia sẻ kinh nghiệm về quản lý kinh tế vĩ mô, tài chính - ngân sách, cải cách thể chế, phát triển hạ tầng và đào tạo nguồn nhân lực, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định.

Hai Thủ tướng thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, phương hướng, mục tiêu phát triển trong thời gian tới và các trọng tâm triển khai nghị quyết Đại hội Đảng của mỗi nước.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ Lào trong khả năng của mình - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thủ tướng Lê Minh Hưng chia sẻ một số kết quả nổi bật của Việt Nam trong phát triển kinh tế - xã hội; nhấn mạnh Việt Nam đang nỗ lực xử lý đồng bộ các vấn đề về thể chế, tổ chức bộ máy, nguồn lực, đội ngũ cán bộ và phương thức lãnh đạo, quản trị; tiếp tục đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nâng cao năng lực tự chủ và sức chống chịu của nền kinh tế. Thủ tướng cũng thông tin một số nội dung trọng tâm của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV đang diễn ra.

Hai Thủ tướng bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực, toàn diện của quan hệ song phương; tiếp tục xác định quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam là ưu tiên cao nhất trong chính sách đối ngoại của mỗi nước.

Hai bên nhất trí tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của quan hệ chính trị tin cậy, định hướng tổng thể quan hệ hai nước; duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp; phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác trên tất cả các kênh, triển khai các thỏa thuận cấp cao, kế hoạch hợp tác giữa hai Chính phủ và các chương trình hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương.

Hợp tác quốc phòng, an ninh tiếp tục là một trụ cột của quan hệ Việt Nam - Lào. Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ nhằm giữ vững an ninh, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở mỗi nước; tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, ma túy, mua bán người, buôn lậu và tội phạm công nghệ cao; quản lý, bảo vệ biên giới; đẩy mạnh hợp tác trong những lĩnh vực mới như công nghiệp quốc phòng, an ninh mạng.

Về kinh tế, hai bên đánh giá hợp tác đầu tư tiếp tục là điểm sáng trong quan hệ song phương. Việt Nam hiện có khoảng 300 dự án đầu tư tại Lào với tổng vốn đăng ký khoảng 7 tỷ USD, đưa Lào trở thành điểm đến đầu tư số một của doanh nghiệp Việt Nam.

Thủ tướng Lào tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần đưa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Lào - Việt Nam ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Hai bên nhất trí tiếp tục tạo đột phá, nâng cao tính bổ trợ và kết nối giữa hai nền kinh tế; khuyến khích đầu tư vào các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao; thúc đẩy kết nối giao thông, hạ tầng, logistics và cửa khẩu. Hai bên phối hợp xây dựng lộ trình, danh mục ưu tiên cụ thể, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 5 tỷ USD và hướng tới mục tiêu 10 tỷ USD/năm trong thời gian tới.

Thẳng thắn trao đổi về những tồn tại, vướng mắc trong hợp tác kinh tế, hai bên nhất trí đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án lớn; phối hợp tháo gỡ các vấn đề về cơ chế, thủ tục, nâng cao hiệu quả đầu tư của doanh nghiệp hai nước.

Về giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam tiếp tục hỗ trợ Lào đào tạo cán bộ, chuyên gia và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Hai bên đánh giá cao dự án Trường Đại học Hữu nghị Lào - Việt Nam, coi đây là công trình có ý nghĩa biểu tượng, góp phần kết nối tri thức, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam cho các thế hệ tương lai.

Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng công bố Việt Nam sẽ xây tặng nhân dân tỉnh Huaphan và tỉnh Champasak của Lào hai ngôi trường, tổng trị giá 2 triệu USD, góp phần hỗ trợ sự nghiệp giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Lào.

Hai Thủ tướng cũng trao đổi các biện pháp tăng cường, nâng cao hiệu quả hợp tác trong những lĩnh vực khác như khoa học và công nghệ, giao thông vận tải, năng lượng, khai khoáng...

Hai bên nhất trí phối hợp chuẩn bị chu đáo các hoạt động trong “Năm đoàn kết hữu nghị và gắn kết Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2027”, nhân kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam (5-9-1962) và 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam (18-7-1977).

Trao đổi sâu rộng về tình hình khu vực và quốc tế, hai Thủ tướng nhất trí tăng cường chia sẻ thông tin, tham vấn về các vấn đề chiến lược liên quan đến an ninh, ổn định và phát triển của mỗi nước; tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại ASEAN, Liên hợp quốc, các cơ chế Tiểu vùng Mekong và các cơ chế đa phương khác mà hai nước là thành viên.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trân trọng mời Thủ tướng Saleumxay Kommasith tham dự Hội nghị Cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong (ACMECS), Hội nghị Cấp cao Hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV) tại Việt Nam tháng 11 năm nay.

Ngay sau hội đàm, hai Thủ tướng chứng kiến lễ trao 11 văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực an ninh, tư pháp, tài chính, năng lượng, giáo dục và đào tạo, dân tộc, tôn giáo và hợp tác giữa các địa phương hai nước; cùng dự lễ bàn giao dự án Trung tâm dữ liệu và căn cước công dân và lễ khởi động dự án Trường Đại học Hữu nghị Lào - Việt.