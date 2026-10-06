Việt Nam - Lào thúc đẩy quan hệ hợp tác phát triển đi vào chiều sâu

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm chuyển lẵng hoa chúc mừng của đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam chúc mừng đồng chí Saleumxay Kommasith, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lào. Ảnh: Xuân Tú/PV TTXVN tại Lào

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm đã chuyển thư và lẵng hoa chúc mừng của đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam chúc mừng đồng chí Saleumxay Kommasith. Đại sứ Nguyễn Minh Tâm đã gửi tới đồng chí Saleumxay Kommasith những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất; nhấn mạnh việc Đồng chí được tín nhiệm giao trọng trách đứng đầu Chính phủ là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đối với những đóng góp của Đồng chí trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước Lào và vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam ngày càng phát triển; tin tưởng với bản lĩnh, kinh nghiệm và năng lực đã được khẳng định, Đồng chí sẽ lãnh đạo Chính phủ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng Nhân dân cách mạng Lào và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ X, góp phần xây dựng đất nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố, tăng cường mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào; mong muốn Đồng chí trên cương vị mới tiếp tục quan tâm, chỉ đạo thúc đẩy các Bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận hợp tác giữa Lãnh đạo cấp cao của hai Đảng, hai Nhà nước, các hiệp định hợp tác giữa hai Chính phủ, qua đó góp phần vun đắp cho mối quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Lào ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên các lĩnh vực.

Thủ tướng Saleumxay Kommasith trân trọng cảm ơn Đại sứ Nguyễn Minh Tâm đã đến chúc mừng; gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi thư, lẵng hoa chúc mừng và chia vui nhân dịp Đồng chí được Đảng, Nhà nước và Quốc hội Lào tín nhiệm giao trọng trách mới.

Đồng chí Saleumxay Kommasith bày tỏ cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ủng hộ, giúp đỡ quý báu, chí nghĩa chí tình trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng đất nước trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Lào ngày nay; đồng thời, nhấn mạnh Đồng chí luôn nhận được sự ủng hộ của Việt Nam trên các cương vị công tác.

Đồng chí khẳng định trên cương vị Thủ tướng sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy những thành quả hợp tác tốt đẹp giữa hai Đảng, hai Nhà nước; đồng hành, phối hợp chặt chẽ với các đồng chí lãnh đạo Việt Nam, chỉ đạo các cơ quan chức năng hai nước triển khai thực hiện hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, các chương trình, dự án hợp tác, đưa các cam kết và nội dung hợp tác đi vào thực chất, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, góp phần vun đắp cho mối quan hệ Việt Nam - Lào ngày càng phát triển bền vững, mãi mãi là mối quan hệ đặc biệt, mẫu mực, thủy chung, trong sáng, là tài sản chung vô giá của hai dân tộc.

Thủ tướng Chính phủ Lào Saleumxay Kommasitt tiếp Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm đến chúc mừng. Ảnh: Xuân Tú/PV TTXVN tại Lào

Chiều cùng ngày, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm cũng đã chuyển thư và lẵng hoa của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone.

Trước đó, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm và Lãnh đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào đã đến chúc mừng đồng chí Thongsavan Phomvihane, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào bầu vào Bộ Chính trị.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm trân trọng chuyển thư và lẵng hoa chúc mừng của đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam tới đồng chí Thongsavan Phomvihane. Đại sứ nhấn mạnh việc Đồng chí được bầu vào Bộ Chính trị thể hiện sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước Lào đối với những đóng góp to lớn của Đồng chí trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước, nhất là trong lĩnh vực đối ngoại; tin tưởng trên cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, với năng lực, uy tín, kinh nghiệm và truyền thống gia đình, Đồng chí sẽ tiếp tục cùng Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị lãnh đạo Bộ Ngoại giao thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII và các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ X, góp phần nâng cao vị thế, vai trò của Lào trên trường quốc tế.

Đại sứ mong muốn Đồng chí tiếp tục chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao Việt Nam và các cơ quan Việt Nam triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước nói chung và giữa hai Bộ Ngoại giao nói riêng, góp phần vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Đại sứ cũng đã trao đổi một số nội dung liên quan đến hợp tác giữa hai Đảng, hai nước và công tác chuẩn bị cho chuyến thăm Lào sắp tới của lãnh đạo cấp cao Việt Nam.

Đồng chí Thongsavan Phomvihane trân trọng cảm ơn Đại sứ đã đến chúc mừng; gửi lời cảm ơn đồng chí Lê Hoài Trung đã gửi thư và lẵng hoa chúc mừng, điều này thể hiện truyền thống tốt đẹp, tình cảm gắn bó giữa Việt Nam với Lào; cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ủng hộ, giúp đỡ Lào trong quá trình đấu tranh trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay; nhấn mạnh trong quá trình công tác, Đồng chí luôn nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của mối quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam, do đó, sẽ tiếp tục giữ gìn bảo vệ và vun đắp cho mối quan hệ có một không hai này ngày càng đơm hoa kết trái; khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác Lào - Việt Nam ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.