Việt Nam - Lào thúc đẩy hợp tác tuyên giáo, tăng cường trao đổi cán bộ

Đồng chí Phan Xuân Thuỷ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Sakhone Phommalath, Phó Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN.

Tại hội đàm, Phó Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Sakhone Phommalath cho biết, từ đầu năm đến nay, hệ thống chính trị Lào tiếp tục tổ chức, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII vào thực tế. Trung ương Đảng tập trung xem xét nhiều vấn đề quan trọng, trong đó có củng cố, phát triển các thành phần kinh tế theo hướng xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển trong điều kiện mới. Ban Tuyên huấn Trung ương Lào chủ động thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội; đời sống xã hội được cải thiện, một phần khó khăn trong đời sống kinh tế được giải quyết, lạm phát được hạn chế.

Đồng chí Sakhone Phommalath, Phó Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào phát biểu tại hội đàm. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN.

Đánh giá về hợp tác giữa hai Ban giai đoạn 2022-2026, ông Sakhone Phommalath cho rằng các thỏa thuận hợp tác song phương tiếp tục được triển khai, nổi bật là phối hợp tổ chức các hội thảo nhân những ngày lễ quan trọng; xây dựng tài liệu tuyên truyền, phổ biến thành tựu của hai Đảng, hai Nhà nước và truyền thống đoàn kết giữa hai nước; tổ chức trao đổi, tập huấn chuyên môn hằng năm cho cán bộ hai Ban.

Đoàn đại biểu Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào dự hội đàm. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN.

Nhấn mạnh công tác thông tin, tuyên truyền thường xuyên về quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân hai nước về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện ngày càng sâu sắc, Phó Trưởng Ban Sakhone Phommalath bày tỏ cảm ơn trước sự quan tâm, giúp đỡ quý báu, kịp thời của Việt Nam, đồng thời khẳng định Ban Tuyên huấn Trung ương Lào tiếp tục góp phần gìn giữ, phát huy mối quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước.

Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại hội đàm. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN.

Tại hội đàm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy cho biết, từ ngày 1/8, thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương được đổi tên thành Ban Tuyên giáo Trung ương, chức năng tham mưu công tác dân vận được chuyển giao về Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương. Ban Tuyên giáo Trung ương hiện tập trung thực hiện hai chức năng tham mưu chiến lược của Đảng về công tác tuyên giáo, trong đó chú trọng công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức; tuyên truyền; thông tin đối ngoại; chỉ đạo, định hướng báo chí - xuất bản; nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn; nắm bắt, định hướng dư luận xã hội; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; văn hóa - văn nghệ và xây dựng Đảng về tư tưởng.

Theo ông Phan Xuân Thủy, thời gian qua, hai Ban duy trì trao đổi đoàn, hội đàm, chia sẻ kinh nghiệm trên nhiều lĩnh vực công tác tuyên giáo. Ở cấp địa phương, hợp tác tiếp tục được mở rộng, nhất là tại các địa phương có chung đường biên giới. Hiện có 9 địa phương của Việt Nam có chung biên giới với Lào và toàn bộ các địa phương này đã ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực tuyên giáo.

Đoàn đại biểu Ban tuyên giáo Trung ương dự hội đàm. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN.

Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tuyên huấn Lào, trên cơ sở Thoả thuận giữa hai Đảng, hai Chính phủ và thoả thuận giữa hai Ban, hằng năm, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức một lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên huấn cho cán bộ của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Từ năm 2023 đến năm 2026, có 70 lượt cán bộ Lào tham gia các lớp bồi dưỡng, gồm 36 lượt cán bộ Trung ương và 34 lượt cán bộ địa phương. Nội dung chương trình được cập nhật hằng năm, tập trung vào kiến thức lý luận chính trị, công tác tuyên huấn và nghiệp vụ tuyên huấn.

Quang cảnh hội đàm. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN.

Đối với hướng phối hợp thời gian tới, ông Phan Xuân Thuỷ đề nghị hai Ban sớm hoàn thiện dự thảo Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2027 - 2031, báo cáo cấp có thẩm quyền và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để dự kiến ký kết trong năm 2027 nhân dịp kỷ niệm các sự kiện quan trọng trong quan hệ hai nước. Hai Ban cũng tăng cường trao đổi kinh nghiệm trên các lĩnh vực công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức, nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, định hướng dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đồng thời chú trọng các vấn đề mới gắn với chuyển đổi số và ứng dụng khoa học - công nghệ trong công tác tuyên giáo.

Các đại biểu Ban tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào tham dự hội đàm. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN.

Song song đó, hai Ban đẩy mạnh hợp tác về báo chí - xuất bản, thông tin đối ngoại và tuyên truyền trên các nền tảng truyền thông mới; phối hợp xây dựng sản phẩm truyền thông chung đa phương tiện, đa ngôn ngữ; tăng cường chia sẻ tư liệu, dữ liệu số và các phương thức tuyên truyền phù hợp, dễ tiếp cận với thế hệ trẻ; đồng thời phối hợp nhận diện, đấu tranh, phản bác thông tin sai lệch, xuyên tạc về quan hệ hai nước. Hai Ban cũng duy trì, nâng cao chất lượng các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ dành cho cán bộ tuyên huấn Lào; tăng cường khảo sát nhu cầu, cập nhật chuyên đề, kết hợp lý luận với nghiên cứu thực tế, chú trọng các nội dung về truyền thông số, dư luận xã hội, báo chí - xuất bản, bảo vệ nền tảng tư tưởng và phương thức tuyên truyền mới; đồng thời nghiên cứu mở rộng trao đổi cán bộ trẻ, cán bộ chuyên môn phù hợp với điều kiện hai bên...

Các đại biểu Ban tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào tham dự hội đàm. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN.