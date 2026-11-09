Việt Nam - Lào thúc đẩy hợp tác chuyển đổi xanh, kinh tế số

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Xuân Tú/TTXVN

Tham dự buổi lễ có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm, đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước Lào, cùng đông đảo đại diện các định chế tài chính, tập đoàn viễn thông và các đối tác chiến lược trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ tại Lào.

Trong khuôn khổ sự kiện, Green SM đã chính thức khởi xướng và phối hợp với các đối tác ký kết thỏa thuận thành lập Liên minh Chuyển đổi Xanh Lào (Green Alliance Frontier), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc xây dựng hệ sinh thái di chuyển xanh, thông minh và bền vững tại đất nước Triệu Voi.

Nhấn mạnh tầm nhìn hợp tác, bà Lê Thị Ngọc Linh, Phó Tổng Giám đốc Vận hành 4 bánh của Green SM cho biết, với quy mô vận hành toàn cầu đạt khoảng 850 triệu chuyến đi, tổng quãng đường di chuyển gần 6 tỷ km và góp phần cắt giảm hơn 800.000 tấn phát thải carbon dioxide (CO₂), Green SM mong muốn chia sẻ năng lực công nghệ, kinh nghiệm quản lý và tiêu chuẩn dịch vụ thuần điện với các doanh nghiệp tại Lào. Liên minh ra đời dựa trên ba giá trị cốt lõi “Công nghệ - Văn minh - Tin cậy”, thúc đẩy các giải pháp tích hợp đa dịch vụ và mang lại giá trị lâu dài cho cộng đồng.

Điểm nhấn nổi bật tại lễ ký kết là việc ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược giai đoạn 2026–2027 giữa Green SM và Tập đoàn Viễn thông Unitel - liên doanh giữa Viettel và Lao Asia Telecom, hiện nắm giữ 57% thị phần di động tại Lào.

Ông Chanthavisay Thamavong, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Giải pháp Công nghệ, đại diện Unitel phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Xuân Tú/TTXVN

Ông Chanthavisay Thamavong, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Giải pháp Công nghệ, đại diện Unitel khẳng định hợp tác này là sự kết hợp giữa hạ tầng số mạnh mẽ của Unitel và mạng lưới giao thông điện hóa của Green SM. Trên cơ sở đó, hai bên thống nhất triển khai 4 chương trình hợp tác trọng tâm gồm: dành ưu đãi cho khách hàng roaming từ Việt Nam sang Lào; tích hợp dịch vụ đặt xe trực tiếp trên ứng dụng du lịch quốc gia Lao Travel; tặng voucher chuyển đổi xanh cho khách hàng mua SIM du lịch Unitel; và áp dụng giải pháp giao thông doanh nghiệp Green Business trong toàn bộ hệ thống vận hành nội bộ của Unitel.

Bên cạnh đó, Green SM cũng tiến hành ký kết các thỏa thuận hợp tác toàn diện với các ngân hàng lớn như VietinBank Lào, JDB, MB Bank Lào, Sacombank Lào, nhà mạng ETL của Lào, các hệ thống ví điện tử U-Money, M-Money, cùng các tập đoàn khách sạn – du lịch hàng đầu như Bawanli, Mường Thanh Vientiane Hotel, Latsavong Wanda Vista Hotel. Các thỏa thuận tập trung vào kết nối hạ tầng công nghệ thanh toán, triển khai chương trình ưu đãi tích hợp và quảng bá giải pháp di chuyển thân thiện với môi trường đến đông đảo du khách và người dân.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Green SM đã trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 3 năm ngày Green SM chính thức đi vào hoạt động tại Lào (9/11/2023 – 9/11/2026). Đây là cột mốc có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu Lào là thị trường quốc tế đầu tiên mà Green SM lựa chọn khi vươn ra toàn cầu.

Tới dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm nhiệt liệt chúc mừng và đánh giá cao những nỗ lực cùng kết quả ấn tượng mà Green SM Lào đã đạt được. Đại sứ khẳng định, việc Green SM đầu tư mở rộng thị trường tại Lào xuất phát từ niềm tin sâu sắc vào môi trường đầu tư của nước bạn và hơn hết là dựa trên mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào.

Green SM và các đối tác ký kết thỏa thuận tại sự kiện. Ảnh: Xuân Tú/TTXVN

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh sau 3 năm đi vào vận hành, Green SM Lào đã ghi dấu ấn đậm nét trên 3 phương diện gồm: đi đầu đồng hành cùng Lào trên con đường chuyển đổi xanh; nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải công cộng tiệm cận tiêu chuẩn hiện đại; và trở thành hình ảnh doanh nghiệp Việt Nam tiêu biểu trên thị trường quốc tế, đưa hợp tác kinh tế song phương đi vào chiều sâu ở các lĩnh vực mới như kinh tế xanh và chuyển đổi số.

Báo cáo tại buổi lễ cho thấy, tính đến tháng 11/2026, Green SM Lào đã đầu tư hơn 1.000 xe taxi điện, cung cấp hơn 300 phương tiện điện đến tay người tiêu dùng Lào và phát triển mạng lưới 32 trạm sạc trên địa bàn thủ đô Viêng Chăn, tỉnh Savannakhet và tỉnh Champasak. Dịch vụ đã thực hiện gần 4,6 triệu chuyến xe an toàn, phục vụ hàng triệu lượt du khách và người dân địa phương. Dự kiến đến cuối năm 2026, doanh nghiệp sẽ tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hơn 1.000 lao động Lào. Để Green SM phát triển bền vững trong giai đoạn tiếp theo, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm đề nghị các cơ quan chức năng Lào tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi và hoàn thiện cơ chế phối hợp quản lý bến bãi, điểm đón trả khách tại sân bay, nhà ga; đồng thời mong muốn Green SM Lào tiếp tục chấp hành nghiêm pháp luật bản địa, đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho người lao động Lào và tích cực thực hiện các trách nhiệm xã hội vì cộng đồng.

Lễ ký kết và kỷ niệm khép lại trong không khí ấm áp, thắm tình đoàn kết hữu nghị Việt - Lào với phần vinh danh cá nhân, tập thể xuất sắc và đêm Gala Dinner chào mừng.