Việt Nam – Lào thúc đẩy đột phá trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Chiều 3/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone nhân dịp thăm chính thức Việt Nam.

Chào mừng Chủ tịch Quốc hội Lào thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên trên cương vị mới, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định chuyến thăm góp phần củng cố tin cậy chính trị, tăng cường quan hệ giữa lãnh đạo hai nước và thúc đẩy hợp tác giữa hai Quốc hội.

Thủ tướng chúc mừng những thành tựu quan trọng của Lào trong triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; đồng thời đánh giá cao kết quả hoạt động của Quốc hội Lào.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho quan hệ với Lào - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Chủ tịch Quốc hội Sonexay Siphandone chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, nhất là kết quả tích cực trong 10 tháng đầu năm 2026; bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Trao đổi về quan hệ song phương, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho quan hệ với Lào; sẽ phối hợp chặt chẽ với Chính phủ và các cơ quan liên quan của Lào cụ thể hóa nhận thức chung, cam kết của lãnh đạo cấp cao thành các chương trình, dự án hợp tác thiết thực.

Chủ tịch Quốc hội Sonexay Siphandone phát biểu tại cuộc hội kiến - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Hai bên cần thường xuyên rà soát tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm thực hiện hiệu quả các thỏa thuận đã thống nhất; tăng cường phối hợp giữa Quốc hội và Chính phủ hai nước trong hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và giám sát các chương trình, dự án hợp tác.

Thủ tướng đánh giá cao việc Quốc hội hai nước triển khai cơ chế giám sát chung đối với các thỏa thuận cấp cao và dự án hợp tác chiến lược, góp phần nâng cao hiệu quả thực thi cam kết của hai Chính phủ, tăng cường tin cậy chiến lược.

Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, cụ thể hóa nội hàm gắn kết chiến lược; thúc đẩy thương mại cân bằng, bền vững, mở rộng thị trường, kết nối doanh nghiệp và phát triển các chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị chung.

Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Lào đẩy mạnh kết nối hạ tầng, năng lượng và chuyển đổi số; ưu tiên các dự án giao thông, kết nối cảng biển, cửa khẩu và logistics, tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư và liên kết khu vực.

Quang cảnh hội kiến - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Hai bên cũng chú trọng nâng cao chất lượng hợp tác giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, tăng cường giao lưu nhân dân; phối hợp tổ chức hiệu quả các hoạt động trong khuôn khổ “Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam – Lào 2027”.

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone khẳng định Quốc hội Lào sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam, đồng hành cùng Chính phủ hai nước thúc đẩy thực hiện hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, hiệp định hợp tác và dự án kinh tế trọng điểm.

Nhấn mạnh quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam – Lào là tài sản vô giá của hai dân tộc, Chủ tịch Quốc hội Lào khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm; tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp lập trường tại các cơ chế đa phương, trong đó có ASEAN.

Hai nhà lãnh đạo tin tưởng quan hệ Việt Nam – Lào sẽ tiếp tục phát triển thực chất, hiệu quả, bền vững, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.