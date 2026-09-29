Việt Nam- Lào tăng cường phối hợp, trao đổi kinh nghiệm trong công tác chính trị, tư tưởng

Tại buổi tiếp, chia sẻ về buổi làm việc diễn ra sáng cùng ngày giữa hai Ban, đồng chí Sakhone Phommalath nhấn mạnh, hai Ban đã trao đổi, đánh giá kết quả phối hợp giai đoạn 2022-2026; thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn mới. Nổi bật là, đẩy mạnh tuyên truyền gắn với chuyển đổi số; nâng cao hiệu quả thông tin đại chúng, đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy...

Phát biểu tại buổi tiếp, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết cho biết, hiện nay, cả Việt Nam và Lào đang triển khai công tác tư tưởng, truyền thông, báo chí, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, nhất là sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) và các nền tảng số. Không gian số diễn biến phức tạp, tác động từng ngày, từng giờ đến tư tưởng, tình cảm của người dân. Các thế lực thù địch lợi dụng AI để tạo tin giả; giả giọng nói, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và mối quan hệ Việt Nam - Lào. Trong đó, giới trẻ là đối tượng sử dụng mạng xã hội nhiều, đặt ra yêu cầu lớn đối với công tác chính trị, tư tưởng của hai Đảng.

Trước những phương thức chống phá mới trên môi trường số, đồng chí Trịnh Văn Quyết lưu ý cần tiến hành công tác tư tưởng song song trên cả môi trường thực và môi trường số; đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực tư tưởng, văn hóa.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết vui mừng đón tiếp Đoàn Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào do đồng chí Sakhone Phommalath, Phó Trưởng ban dẫn đầu. Ảnh: nhandan.vn

Nhấn mạnh năm 2027 là năm có ý nghĩa đặc biệt khi hai nước kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết đề nghị tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan trong giai đoạn tới.

Theo đó, hai Ban tiếp tục phối hợp chặt chẽ, sớm hoàn thiện và thống nhất Dự thảo thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2027-2031, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt để ký kết trong năm 2027. Tăng cường trao đổi kinh nghiệm về công tác chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, định hướng báo chí và thông tin đối ngoại; chú trọng các nội dung mới như truyền thông số, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội...

Sáng cùng ngày, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban, làm Trưởng đoàn đã tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Sakhone Phommalath, Phó Trưởng ban, dẫn đầu.