Việt Nam - Lào tăng cường phối hợp quản lý xuất, nhập cảnh, tạo thuận lợi qua cửa khẩu

Trưởng đoàn hai bên trao Biên bản hội đàm. Ảnh: Kim Oanh

Đoàn đại biểu Cục Cửa khẩu, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam do Thiếu tướng Đỗ Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Cửa khẩu làm trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Cục Xuất nhập cảnh, Tổng cục An ninh Lào do Đại tá Phết-đa-vông Kẹo-căn-nha, Cục trưởng Cục Xuất nhập cảnh Lào làm trưởng đoàn.

Tại hội đàm, hai bên đánh giá kết quả phối hợp thực hiện Biên bản hội đàm lần thứ ba ký tại Hà Nội. Thời gian qua, hai bên thường xuyên trao đổi thông tin tình hình, phối hợp xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại khu vực cửa khẩu theo đúng quy định của Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam - Lào, phù hợp với các điều ước quốc tế mà hai nước là thành viên và pháp luật của mỗi bên, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động lưu thông qua cửa khẩu.

Theo báo cáo tại hội đàm, từ tháng 10/2025 đến tháng 9/2026, hai bên đã phối hợp làm thủ tục xuất, nhập cảnh cho 3.196.371 lượt người và 1.221.078 lượt phương tiện qua các cửa khẩu. Trong đó, có 2.406.161 lượt công dân Việt Nam, 455.160 lượt công dân Lào và 335.050 lượt công dân nước thứ ba.

Hai bên đã phối hợp chặt chẽ, bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình làm thủ tục xuất, nhập cảnh cho các đoàn công tác của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương và quân đội hai nước; tạo điều kiện thuận lợi cho du học sinh sang thăm, làm việc và học tập tại Việt Nam và Lào.

Phía Việt Nam thông tin đã triển khai 5 cổng kiểm soát tự động và thị thực điện tử trong công tác kiểm soát xuất, nhập cảnh tại các cửa khẩu trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào, góp phần tạo thuận lợi, rút ngắn thời gian làm thủ tục cho người xuất, nhập cảnh. Phía Việt Nam đề nghị phía Lào tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng đủ điều kiện được xuất cảnh qua cổng kiểm soát tự động.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hai bên cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế. Việc trao đổi thông tin về các vụ việc xảy ra tại một số đơn vị cửa khẩu có thời điểm chưa kịp thời; công tác phối hợp triển khai cổng kiểm soát tự động chưa đạt kết quả như mong muốn.

Thời gian tới, hai bên thống nhất tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý cửa khẩu và kiểm soát xuất, nhập cảnh; nghiên cứu, báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xây dựng thí điểm mô hình “Cửa khẩu kiểu mẫu” tại cặp cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị, Việt Nam) - Đensavẳn (Savannakhet, Lào).

Đoàn đại biểu Việt Nam và Lào chụp ảnh lưu niệm tại trụ sở Cục Xuất nhập cảnh Lào. Ảnh: Kim Oanh

Hai bên thống nhất nghiên cứu, tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền trình Chính phủ hai nước thành lập Ủy ban hợp tác quản lý cửa khẩu Việt Nam - Lào, nhằm tạo cơ chế phối hợp thống nhất, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh và thúc đẩy hợp tác quản lý cửa khẩu. Đồng thời, phối hợp với cơ quan chức năng của mỗi bên thúc đẩy các trình tự, thủ tục xây dựng thí điểm khu kinh tế thương mại qua biên giới chung tại khu vực Lao Bảo - Đensavẳn; thúc đẩy nâng cấp các cặp cửa khẩu theo quy định pháp luật và quy định nội bộ của mỗi nước.

Hai bên cũng thống nhất thường xuyên tổ chức các đoàn nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm; tăng cường giao lưu giữa các đồn biên phòng cửa khẩu Việt Nam với các đồn công an cửa khẩu Lào; kịp thời thông báo cho nhau về những chính sách mới của hai nước liên quan đến quản lý cửa khẩu, kiểm soát xuất, nhập cảnh.

Đối với công tác hoàn thiện cơ sở pháp lý, hai bên thống nhất phối hợp rà soát, đánh giá việc thực hiện Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Lào ký ngày 16/3/2016. Trên cơ sở đó, tham mưu cấp có thẩm quyền nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiệp định và các văn bản liên quan, bảo đảm phù hợp với pháp luật mỗi nước, tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Kết thúc hội đàm, đại diện hai bên ký Biên bản hội đàm về tăng cường công tác phối hợp, tạo thuận lợi cho thủ tục xuất, nhập cảnh tại các cửa khẩu trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào.