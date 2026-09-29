Việt Nam - Lào tăng cường phối hợp chống tin giả, xuyên tạc trên môi trường số

Tại buổi tiếp, đồng chí Sakhone Phommalath cho biết, thời gian qua, Lào đã tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, trong đó thực hiện sáp nhập lĩnh vực thông tin đại chúng (trước đây thuộc Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch) về Ban Tuyên huấn Trung ương. Qua đó, tăng cường sức mạnh tập trung, nâng cao hiệu quả tham mưu cho Trung ương Đảng trong công tác tuyên truyền.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết tiếp đồng chí Sakhone Phommalath, Phó trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Nhận định những kinh nghiệm của Việt Nam phù hợp với thực tiễn và định hướng công tác tuyên truyền của Lào, đồng chí Sakhone Phommalath mong muốn tiếp tục nhận được sự chia sẻ của Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần đưa các nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền trong tình hình mới.

Tại buổi tiếp, đồng chí Trịnh Văn Quyết cho biết, hiện nay, cả Việt Nam và Lào đang triển khai công tác tư tưởng, truyền thông, báo chí, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, nhất là sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) và các nền tảng số. Không gian số diễn biến phức tạp, tác động từng ngày, từng giờ đến tư tưởng, tình cảm của người dân. Các thế lực thù địch lợi dụng AI để tạo tin giả; giả giọng nói, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và mối quan hệ Việt Nam - Lào. Trong đó, giới trẻ là đối tượng sử dụng mạng xã hội nhiều, đặt ra yêu cầu lớn đối với công tác chính trị, tư tưởng của hai Đảng.

Trước những phương thức chống phá mới trên môi trường số, đồng chí Trịnh Văn Quyết lưu ý cần tiến hành công tác tư tưởng song song trên cả môi trường thực và môi trường số; đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Đồng chí Trịnh Văn Quyết thông tin về việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 25-NQ/TW về chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh mới với nhiều nội dung quan trọng.

Nhấn mạnh năm 2027 là năm có ý nghĩa đặc biệt khi hai nước kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác, đồng chí Trịnh Văn Quyết đề nghị tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan trong giai đoạn tới.

*Sáng cùng ngày, tại Hà Nội, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy có cuộc hội đàm với Phó trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Sakhone Phommalath nhân dịp Đoàn đại biểu sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Các đại biểu tại buổi làm việc.

Đối với phương hướng phối hợp thời gian tới, đồng chí Phan Xuân Thủy đề nghị hai Ban sớm hoàn thiện dự thảo Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2027-2031, báo cáo cấp có thẩm quyền, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để dự kiến ký kết trong năm 2027 nhân dịp kỷ niệm các sự kiện quan trọng trong quan hệ hai nước.

Hai Ban tăng cường trao đổi kinh nghiệm trên các lĩnh vực công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức, nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, định hướng dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chú trọng các vấn đề mới gắn với chuyển đổi số và ứng dụng khoa học - công nghệ trong công tác tuyên giáo.