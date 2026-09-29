Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác tuyên giáo, hướng tới giai đoạn 2027-2031

Đồng chí Phan Xuân Thuỷ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Sakhone Phommalath, Phó Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào. (Ảnh: Thành Long)

Tại hội đàm, Phó Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Sakhone Phommalath cho biết, từ đầu năm đến nay, Lào tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, tập trung củng cố, phát triển các thành phần kinh tế theo hướng xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Ban Tuyên huấn Trung ương Lào đẩy mạnh tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội, cải thiện đời sống và kiềm chế lạm phát.

Đánh giá về hợp tác giữa hai Ban giai đoạn 2022-2026, ông Sakhone Phommalath cho rằng các thỏa thuận hợp tác song phương tiếp tục được triển khai, nổi bật là phối hợp tổ chức các hội thảo nhân những ngày lễ quan trọng; xây dựng tài liệu tuyên truyền, phổ biến thành tựu của hai Đảng, hai Nhà nước và truyền thống đoàn kết giữa hai nước; tổ chức trao đổi, tập huấn chuyên môn hằng năm cho cán bộ hai Ban.

Phó Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Sakhone Phommalath phát biểu tại Hội đàm. (Ảnh: Thành Long)

Nhấn mạnh công tác thông tin, tuyên truyền thường xuyên về quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân hai nước về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện ngày càng sâu sắc, Phó Trưởng Ban Sakhone Phommalath bày tỏ cảm ơn trước sự quan tâm, giúp đỡ quý báu, kịp thời của Việt Nam, đồng thời khẳng định Ban Tuyên huấn Trung ương Lào tiếp tục góp phần gìn giữ, phát huy mối quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước.

Tại hội đàm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy cho biết, từ ngày 1/8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương được đổi tên thành Ban Tuyên giáo Trung ương; chức năng tham mưu công tác dân vận được chuyển giao về Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Ban Tuyên giáo Trung ương tập trung tham mưu chiến lược về công tác tuyên giáo, trọng tâm là chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, thông tin đối ngoại, báo chí - xuất bản, nghiên cứu lý luận, định hướng dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, văn hóa - văn nghệ và xây dựng Đảng về tư tưởng.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy phát biểu tại Hội đàm. (Ảnh: Thành Long)

Theo ông Phan Xuân Thủy, thời gian qua, hai Ban duy trì trao đổi đoàn, hội đàm, chia sẻ kinh nghiệm trên nhiều lĩnh vực công tác tuyên giáo. Ở cấp địa phương, hợp tác tiếp tục được mở rộng, nhất là tại các địa phương có chung đường biên giới. Hiện có 9 địa phương của Việt Nam có chung biên giới với Lào và toàn bộ các địa phương này đã ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực tuyên giáo.

Đối với hướng phối hợp thời gian tới, ông Phan Xuân Thuỷ đề nghị hai Ban sớm hoàn thiện dự thảo Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2027 - 2031, báo cáo cấp có thẩm quyền và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để dự kiến ký kết trong năm 2027 nhân dịp kỷ niệm các sự kiện quan trọng trong quan hệ hai nước.

Hai Ban cũng tăng cường trao đổi kinh nghiệm trên các lĩnh vực công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức, nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, định hướng dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đồng thời chú trọng các vấn đề mới gắn với chuyển đổi số và ứng dụng khoa học - công nghệ trong công tác tuyên giáo.

Toàn cảnh Hội đàm. (Ảnh: Thành Long)

Song song đó, hai Ban đẩy mạnh hợp tác về báo chí - xuất bản, thông tin đối ngoại và tuyên truyền trên các nền tảng số; phối hợp xây dựng sản phẩm truyền thông chung đa phương tiện, đa ngôn ngữ, chia sẻ dữ liệu số và phương thức tuyên truyền phù hợp với giới trẻ.

Hai bên cũng phối hợp nhận diện, đấu tranh, phản bác thông tin sai lệch về quan hệ Việt Nam - Lào; nâng cao chất lượng bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ tuyên huấn Lào, chú trọng truyền thông số, dư luận xã hội, báo chí - xuất bản và các phương thức tuyên truyền mới, đồng thời nghiên cứu mở rộng trao đổi cán bộ trẻ, cán bộ chuyên môn.

Các đại biểu Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào tham dự hội đàm. (Ảnh: Thành Long)