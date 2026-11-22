Tham dự buổi làm việc có Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt, đại diện các đơn vị chuyên môn thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các thành viên đoàn công tác Bộ Giáo dục và Thể thao Lào.

Quang cảnh buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương bày tỏ vui mừng được đón tiếp Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào Kingmano Phommahaxay cùng đoàn đại biểu sang Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Thứ trưởng nhấn mạnh, chuyến thăm là dịp để hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực thể dục, thể thao, đồng thời góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào.

Nhắc lại những dấu ấn trong quan hệ Việt Nam - Lào, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương chia sẻ về quá trình tham gia triển khai công trình Công viên Hữu nghị Việt - Lào tại thủ đô Viêng Chăn. Theo Thứ trưởng, công trình không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng mà còn thể hiện sinh động sự gắn bó bền chặt giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước.

Trong lĩnh vực thể thao, Việt Nam thời gian qua hỗ trợ đào tạo, huấn luyện vận động viên Lào ở các môn bơi, karate và một số môn võ. Hoạt động hỗ trợ giúp vận động viên Lào nâng cao trình độ, hướng tới các giải quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương phát biểu tại buổi làm việc.

Trên cơ sở kết quả đạt được, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đề xuất nghiên cứu, tiến tới ký kết văn bản hợp tác thể dục, thể thao giai đoạn 2026-2030. Chương trình cần xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, lĩnh vực ưu tiên và trách nhiệm triển khai, phù hợp điều kiện hai nước.

Việc chuyển từ chu kỳ hợp tác 10 năm sang 5 năm được kỳ vọng tăng tính linh hoạt, thuận lợi cho đánh giá, điều chỉnh. Trọng tâm không chỉ là hỗ trợ huấn luyện mà còn phát triển đội ngũ chuyên môn, nâng cao chất lượng thể thao thành tích cao, hướng tới các đấu trường châu lục và Olympic.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào Kingmano Phommahaxaym cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của phía Việt Nam, đồng thời đánh giá cao công tác tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Thứ trưởng Kingmano Phommahaxaym, cho biết đặc biệt ấn tượng với lễ khai mạc tại không gian quảng trường ngoài trời, kết hợp nghệ thuật văn hóa, lịch sử với diễu hành và thắp đuốc. Đây là những kinh nghiệm có giá trị tham khảo đối với Lào trong tổ chức các sự kiện thể thao, nhất là việc gắn kết hoạt động thể thao với quảng bá văn hóa, lịch sử và hình ảnh địa phương.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào Kingmano Phommahaxaym phát biểu tại buổi làm việc.

Về hợp tác song phương, Thứ trưởng Kingmano Phommahaxaym nhất trí với đề xuất xây dựng chương trình hợp tác giai đoạn 2026-2030, mong muốn các đơn vị chuyên môn hai nước sớm phối hợp hoàn thiện nội dung, trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào đồng thời đề nghị Việt Nam tiếp tục hỗ trợ đào tạo vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài và cải thiện điều kiện tập luyện, thi đấu đặc biệt với các môn bơi, karate, pencak silat.

Bên cạnh thể thao thành tích cao, hai bên dành thời gian trao đổi nhiều vấn đề thực tiễn trong công tác quản lý và phát triển thể thao. Đại diện Bộ Giáo dục và Thể thao Lào bày tỏ mong muốn học hỏi kinh nghiệm Việt Nam trong quản lý, khai thác các công trình thể thao, nhất là cơ chế vận hành sân vận động theo hướng hiệu quả, từng bước nâng cao khả năng tự chủ.

Ngoài ra, đoàn đại biểu Lào mong muốn Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm quản lý, khai thác và vận hành sân vận động, nhất là việc bảo trì cơ sở vật chất, tổ chức hoạt động dịch vụ và xây dựng mô hình quản lý theo hướng chủ động về tài chính. Đây là những vấn đề phía Lào đang gặp khó khăn trong quá trình quản lý các công trình thể thao.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương và Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào Kingmano Phommahaxaym tặng quà lưu niệm tại buổi làm việc.

Trước những đề xuất của phía Lào, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương bày tỏ sự nhất trí với định hướng tăng cường hợp tác trong đào tạo, huấn luyện và mở rộng các lĩnh vực phối hợp giữa hai nước. Thứ trưởng đề nghị các đơn vị chuyên môn rà soát, đánh giá hiệu quả những chương trình đã triển khai, từ đó xác định các môn thể thao ưu tiên, hình thức tập huấn và nội dung hỗ trợ phù hợp với nhu cầu thực tế.

Đồng thời, hai bên tiếp tục đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý, đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng huấn luyện và phát triển thể thao thành tích cao, bảo đảm hợp tác đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ.

Buổi làm việc diễn ra trong không khí thân tình, cởi mở và tin cậy, thể hiện quyết tâm của hai bên trong việc tiếp tục phát huy những kết quả hợp tác đã đạt được. Những nội dung trao đổi là cơ sở để các đơn vị chuyên môn Việt Nam và Lào tiếp tục phối hợp, cụ thể hóa chương trình hợp tác thể dục, thể thao giai đoạn 2026-2030, góp phần thúc đẩy sự phát triển của thể thao mỗi nước và củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.