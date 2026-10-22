Việt Nam-Lào tăng cường hợp tác phát triển nông nghiệp

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm và Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Lào Xaynakhone Inthavong đồng chủ trì hội nghị. (Ảnh: DUY TOÀN)

Tham dự hội nghị, về phía Lào có các đồng chí: Kongkeo Xaysongkham, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Xaynakhone Inthavong, Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Lào; đại diện Ủy ban Hợp tác Lào-Việt Nam, Ủy ban Xúc tiến và Quản lý đầu tư; lãnh đạo các bộ, ngành, Ủy ban Quốc hội và chính quyền 11 tỉnh của Lào.

Về phía Việt Nam, tham dự hội nghị có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm, lãnh đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào, đại diện Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Lào (AVILA), đại diện các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế hàng đầu của hai nước. Hội nghị do Đại sứ Nguyễn Minh Tâm và Thứ trưởng Xaynakhone Inthavong đồng chủ trì.

Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: DUY TOÀN)

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh, hợp tác nông nghiệp có ý nghĩa trực tiếp đối với sinh kế người dân, phát triển nông thôn và nâng cao năng lực sản xuất của Lào; nhấn mạnh nông nghiệp là lĩnh vực hai nước có thế mạnh bổ sung cho nhau khi Lào sở hữu nguồn lực đất đai phong phú và điều kiện tự nhiên thuận lợi, trong khi Việt Nam có lợi thế về kinh nghiệm tổ chức sản xuất, ứng dụng khoa học-công nghệ, phát triển giống, chế biến chuyên sâu và tiếp cận thị trường quốc tế.

Giới thiệu về thành tựu của ngành nông nghiệp Việt Nam, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm đề nghị các doanh nghiệp Việt Nam khi đầu tư tại Lào phải luôn giữ chữ tín, tuân thủ pháp luật sở tại, chú trọng bảo vệ môi trường, đào tạo lao động địa phương và gắn hiệu quả kinh doanh với bảo đảm an sinh xã hội.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: DUY TOÀN)

Tại hội nghị, Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Lào Xaynakhone Inthavong khẳng định, Chính phủ Lào luôn kiên định chính sách khuyến khích đầu tư nông nghiệp sạch gắn với công nghiệp chế biến, nhằm hướng tới xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ. Lào đã và đang tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp lý để tạo hành lang thông thoáng nhất cho các nhà đầu tư.

Ông Xaynakhone Inthavong ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp thiết thực của 208 doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và chăn nuôi tại Lào với tổng số vốn đăng ký khoảng 1,4 tỷ USD, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, tạo thêm việc làm cho người dân Lào.

Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Lào Xaynakhone Inthavong phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: DUY TOÀN)

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu nghe đại diện Ủy ban Xúc tiến và Quản lý đầu tư Lào phổ biến, cập nhật chính sách thu hút đầu tư, quy trình cấp phép đầu tư nước ngoài cho các dự án đầu tư nói chung tại Lào; nghe các báo cáo chuyên đề về tiềm năng, thế mạnh ngành nông nghiệp, chính sách khuyến khích và quy trình cấp phép, cấp đất đai trong nông nghiệp. Đại diện lãnh đạo các địa phương của Lào cũng thông tin về tiềm năng, quỹ đất công-tư sẵn có và danh mục các dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư.

Cũng tại hội nghị, đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp hai nước như Tập đoàn Công nghiệp cao-su Việt Nam (VRG), Vinamilk, Greenfeed, Jizoku Inc, Vilafa, Công ty Siphandon Bolaven Phatthana và Tập đoàn kinh doanh nông nghiệp Lào đã chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, định hướng mở rộng diện tích trồng trọt, chăn nuôi; thẳng thắn chỉ ra một số vướng mắc về thủ tục đền bù giải phóng mặt bằng, hiện tượng chồng lấn diện tích đất, tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và ưu đãi về thuế.

Tại phiên thảo luận chung do Đại sứ Nguyễn Minh Tâm và Thứ trưởng Xaynakhone Inthavong đồng chủ trì, đại diện các bộ, ngành và lãnh đạo các địa phương Lào đã trực tiếp giải đáp các vướng mắc của doanh nghiệp. Các bên nhất trí tăng cường cơ chế phối hợp, thiết lập các đầu mối trao đổi thông tin chặt chẽ để tháo gỡ dứt điểm các khó khăn phát sinh, hỗ trợ tối đa cho các nhà đầu tư yên tâm sản xuất, kinh doanh lâu dài.

Toàn cảnh Hội nghị xúc tiến đầu tư phát triển nông nghiệp tại Lào. (Ảnh: DUY TOÀN)

Phát biểu bế mạc hội nghị, Thứ trưởng Xaynakhone Inthavong biểu dương tinh thần làm việc trách nhiệm của toàn thể đại biểu và yêu cầu các cơ quan chức năng, địa phương của Lào tiếp tục cắt giảm các khâu thủ tục hành chính không cần thiết, vận dụng hiệu quả tinh thần phương châm "3 mở" (mở cửa, mở rào cản, mở lòng); nhấn mạnh, các doanh nghiệp cần triển khai dự án gắn với lợi ích của cộng đồng theo phương châm "3 cùng" (cùng nghĩ, cùng làm, cùng hưởng lợi) để tạo sự đồng thuận và phát triển bền vững.

Tổng kết hội nghị, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm khẳng định, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan tổng hợp toàn bộ các đề xuất, kiến nghị tại hội nghị, đồng thời tích cực hỗ trợ kết nối doanh nghiệp khảo sát thực địa, làm rõ điều kiện hợp tác và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư Việt Nam. Đại sứ bày tỏ tin tưởng, thành công của hội nghị sẽ tạo động lực mới để chuyển hóa các cơ hội hợp tác thành những dự án khả thi trong thực tiễn, góp phần thắt chặt tình đoàn kết đặc biệt và củng cố nền tảng xã hội vững chắc cho mối quan hệ gắn kết chiến lược giữa hai nước.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng mới kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Lào, do đó mang ý nghĩa chính trị-kinh tế quan trọng, thể hiện việc cụ thể hóa các định hướng thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào.