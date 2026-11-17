Đoàn đại biểu cấp cao Thanh tra Nhà nước Lào do đồng chí Văn-xay Phong-sạ-vẳn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Trưởng ban Phòng, chống tham nhũng Trung ương, Tổng Thanh tra Nhà nước Lào làm Trưởng đoàn; cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị, vụ, cục thuộc Thanh tra Nhà nước Lào và Đại sứ Lào.

Đón tiếp và chủ trì buổi làm việc, về phía NHNN có đồng chí Đoàn Thái Sơn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Thống đốc Thường trực NHNN, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị, vụ, cục thuộc NHNN và đại diện lãnh đạo, cán bộ Thanh tra Chính phủ Việt Nam.

Đồng chí Đoàn Thái Sơn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Thống đốc Thường trực NHNN phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu chào mừng Đoàn đại biểu cấp cao Thanh tra Nhà nước Lào, Phó Thống Thường trực đốc Đoàn Thái Sơn nhiệt liệt chào mừng đồng chí Văn-xay Phong-sạ-vẳn cùng các thành viên trong Đoàn đến thăm và làm việc tại NHNN; đồng thời nhấn mạnh chuyến thăm là minh chứng sinh động cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam – Lào, thể hiện sự quan tâm của Thanh tra Nhà nước Lào đối với công tác thanh tra trong lĩnh vực ngân hàng của Việt Nam.

Phó Thống đốc Thường trực Đoàn Thái Sơn cho biết, trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và hệ thống tài chính toàn cầu không ngừng phát triển, mô hình tổ chức và hoạt động của Thanh tra NHNN Việt Nam luôn được củng cố, hoàn thiện nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và bảo đảm an toàn hoạt động của hệ thống các tổ chức tín dụng.

Đồng chí Văn-xay Phong-sạ-vẳn Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Trưởng ban Phòng, chống tham nhũng Trung ương, Tổng Thanh tra Nhà nước Lào phát biểu tại buổi làm việc

Thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, từ ngày 01/3/2025, Thanh tra NHNN được tổ chức lại theo mô hình mới, gồm Thanh tra NHNN ở Trung ương và Thanh tra NHNN tại 15 khu vực. Đây là bước đổi mới quan trọng trong tổ chức và hoạt động của hệ thống thanh tra ngành Ngân hàng, hướng tới nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường tính thống nhất và chuyên nghiệp trong thực thi nhiệm vụ.

Phó Thống đốc Thường trực cũng chia sẻ, thực tiễn công tác thanh tra tại NHNN thời gian qua cho thấy, thanh tra không chỉ là công cụ kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm mà còn là tuyến phòng thủ chiến lược, góp phần bảo đảm an toàn, minh bạch và ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng. Cùng với việc đổi mới mô hình tổ chức, NHNN đang từng bước chuyển đổi từ phương thức thanh tra tuân thủ sang thanh tra trên cơ sở rủi ro, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, nâng cao năng lực phân tích, dự báo, qua đó góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng.

Ông Phạm Thanh Ngọc, Phó Chánh Thanh tra NHNN báo cáo về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Ngân hàng NHNN tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Văn-xay Phong-sạ-vẳn trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, trọng thị, thắm tình đồng chí, anh em của lãnh đạo NHNN Việt Nam. Đồng chí cho biết, Đoàn công tác mong muốn được lắng nghe, trao đổi và tiếp thu những kinh nghiệm thực tiễn của Việt Nam trong hoạt động thanh tra ngành Ngân hàng về kinh nghiệm sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và hiện đại hóa công tác thanh tra.

Đề cập đến những nội dung chuyên môn quan tâm, đồng chí Văn-xay Phong-sạ-vẳn đề nghị NHNN Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm về môt số vấn đề chính, gồm: cơ chế quản lý, thanh tra và giám sát của NHNN đối với các ngân hàng thương mại, bao gồm cả ngân hàng thương mại nhà nước và ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng tư nhân; cơ chế kiểm tra, giám sát nội bộ và việc tổ chức thực hiện các chức năng này trong mô hình tổ chức hiện nay của NHNN; công tác quản lý hoạt động cho vay, kiểm soát và xử lý nợ xấu. Ngoài ra, Đoàn mong muốn tìm hiểu rõ hơn về mô hình tổ chức đặc thù của cơ quan thanh tra trong lĩnh vực ngân hàng, nhất là cơ chế tổ chức, vận hành và phối hợp giữa hoạt động thanh tra, giám sát chuyên ngành với công tác kiểm tra, giám sát nội bộ.

Toàn cảnh buổi thăm và làm việc của Đoàn cấp cao Thanh tra Nhà nước Lào tới thăm và làm việc với NHNN Việt Nam

Trên cơ sở những nội dung trao đổi, hai bên tập trung chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn của Việt Nam trong quá trình cải cách, sắp xếp và kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống thanh tra, nhất là việc đổi mới mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của các cơ quan thanh tra sau sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Đoàn đại biểu cấp cao Thanh tra Nhà nước Lào chụp ảnh lưu niệm cùng Phó Thống đốc Thường trực Đoàn Thái Sơn và đại diện lãnh đạo các đơn vị, vụ, cục thuộc NHNN; đại diện lãnh đạo, cán bộ Thanh tra Chính phủ Việt Nam

Trong đó, nội dung về tổ chức và hoạt động của Thanh tra NHNN là một trong những trọng tâm của chương trình. Ông Phạm Thanh Ngọc, Phó Chánh thanh tra NHNN đã báo cáo, giới thiệu với Đoàn về mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và thực tiễn triển khai hoạt động thanh tra trong ngành Ngân hàng Việt Nam. Qua đó, hai bên có điều kiện trao đổi những vấn đề thực tiễn, chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động thanh tra tại mỗi nước.