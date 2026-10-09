Việt Nam - Lào tăng cường gắn kết chiến lược về kinh tế, thúc đẩy hợp tác đầu tư và hạ tầng

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam-Lào - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Theo Chính phủ, chiều 8/10, tại Thủ đô Vientiane, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Chính phủ Lào Saleumxay Kommasith dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam - Lào, với sự tham gia của lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương cùng đông đảo doanh nghiệp, nhà đầu tư hai nước.

Hội nghị tập trung đánh giá tình hình hợp tác đầu tư, giới thiệu môi trường và chính sách đầu tư của Lào; trao đổi về tiềm năng hợp tác, đồng thời đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy các dự án trong lĩnh vực khoáng sản, nông nghiệp, năng lượng, giao thông và logistics.

ƯU TIÊN KẾT NỐI HẠ TẦNG, THÁO GỠ VƯỚNG MẮC CHO CÁC DỰ ÁN CHIẾN LƯỢC

Theo thông tin tại hội nghị, năm 2025, kim ngạch thương mại Việt Nam - Lào đạt gần 3 tỷ USD, tăng 32,7%, mức cao nhất từ trước đến nay. Lào tiếp tục là địa bàn đầu tư ra nước ngoài lớn nhất của Việt Nam, với hơn 300 dự án, tổng vốn đăng ký trên 7 tỷ USD.

Riêng 9 tháng năm 2026, có 24 dự án đầu tư mới với tổng vốn 670 triệu USD, tăng 1,7 lần so với cùng kỳ năm 2025. Các dự án của doanh nghiệp Việt Nam đã tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho hàng chục vạn lao động Lào và đóng góp bình quân khoảng 300 triệu USD mỗi năm cho ngân sách nước này.

Hai bên đang thúc đẩy nhiều dự án hạ tầng chiến lược, gồm đường cao tốc Hà Nội - Vientiane, đường sắt Vientiane - Vũng Áng, cảng Vũng Áng, hệ thống kho và đường ống dẫn xăng dầu kết nối hai nước, cùng các dự án hợp tác điện năng.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Chính phủ Lào Saleumxay Kommasith tham quan triển lãm ảnh về quan hệ Việt Nam – Lào - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Tuy nhiên, hai Thủ tướng cũng nhìn nhận hợp tác kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng và quan hệ chính trị đặc biệt giữa hai nước. Một số dự án còn chậm tiến độ; thủ tục đầu tư, đất đai, thanh toán và kết nối hạ tầng vẫn tồn tại những vướng mắc. Kim ngạch thương mại 8 tháng năm 2026 mới đạt khoảng 1,65 tỷ USD.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định lãnh đạo cấp cao hai nước luôn xác định hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư phải trở thành trụ cột vững chắc, tương xứng với tầm vóc quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, Thủ tướng đề nghị Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp hai nước đổi mới tư duy, nâng cao quyết tâm, hành động quyết liệt hơn nhằm tạo đột phá trong hợp tác đầu tư, thương mại.

Thủ tướng nhấn mạnh 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết, hai nước cần cụ thể hóa nội hàm "gắn kết chiến lược" trong lĩnh vực kinh tế, trọng tâm là kết nối thể chế, chính sách; hạ tầng giao thông, logistics, năng lượng, khoa học - công nghệ và chuyển đổi số.

Trong đó, cần đẩy nhanh tiến độ đầu tư đường cao tốc Hà Nội - Vientiane; khai thác hiệu quả cảng Vũng Áng; sớm có phương án phù hợp triển khai tuyến đường sắt Vientiane - Vũng Áng; tăng cường hợp tác mua bán điện và kết nối lưới điện.

Đây là những nhiệm vụ quan trọng nhằm tạo nền tảng thực hiện mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 10 tỷ USD vào năm 2030.

Cùng với kết nối hạ tầng, Thủ tướng đề nghị hai nước tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cải cách thể chế, đơn giản hóa thủ tục hành chính và đồng hành cùng Lào củng cố ổn định kinh tế vĩ mô, tạo điều kiện thu hút nguồn lực đầu tư phát triển.

Hai bên cũng cần phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác, đặc biệt là vai trò của Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào, nhằm kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án.

MỞ RỘNG ĐẦU TƯ VÀO NĂNG LƯỢNG, CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

Đối với các nhà đầu tư, Thủ tướng yêu cầu tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, bảo đảm chất lượng, nhất là những dự án lớn, có ý nghĩa chiến lược.

Đáng chú ý, Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương Việt Nam và cơ quan chức năng của Lào tiếp thu đầy đủ kiến nghị của doanh nghiệp tại hội nghị.

Những vấn đề thuộc thẩm quyền phải được giải quyết ngay; những nội dung cần phối hợp giữa hai nước phải đưa vào chương trình làm việc của Ủy ban liên Chính phủ. Việc xử lý phải xác định rõ cơ quan phụ trách, thời hạn và trách nhiệm cụ thể, đồng thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ hai nước.

Thủ tướng Chính phủ Lào Saleumxay Kommasith phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam-Lào - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Về định hướng hợp tác thời gian tới, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị các tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân lớn của Việt Nam tăng cường đầu tư sang Lào, nhất là trong các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu khoáng sản, năng lượng tái tạo, logistics, tài chính - ngân hàng, chuyển đổi số và du lịch.

Thủ tướng đồng thời khẳng định Việt Nam luôn chào đón các doanh nghiệp Lào đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Nhấn mạnh ý nghĩa của quan hệ đặc biệt giữa hai nước, Thủ tướng khẳng định trách nhiệm của thế hệ hôm nay là chuyển những giá trị của quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác Việt Nam - Lào thành nguồn lực phát triển mới, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Về phần mình, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith nhất trí cao với các đánh giá và định hướng hợp tác của Thủ tướng Lê Minh Hưng; khẳng định Chính phủ Lào tiếp tục quan tâm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các dự án của doanh nghiệp Việt Nam.

Các đại biểu dự Hội nghị - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thủ tướng Lào cho biết phía Lào ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời sẵn sàng lắng nghe, phối hợp giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư.

Thủ tướng Lào cũng đề nghị doanh nghiệp hai nước, gồm cả doanh nghiệp nhà nước và tư nhân, tăng cường hợp tác, đặc biệt thông qua hình thức cổ phần, hỗ trợ lẫn nhau và chia sẻ kinh nghiệm công nghệ.

Đồng thời, Thủ tướng Lào kêu gọi các nhà đầu tư Việt Nam, nhất là những doanh nghiệp lớn, tiếp tục tìm hiểu và mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực mà Chính phủ Lào khuyến khích.

Tại hội nghị, hai Thủ tướng đã chứng kiến lễ trao 17 giấy chứng nhận đầu tư và thỏa thuận hợp tác giữa các cơ quan, doanh nghiệp hai nước.

Trong đó, dự án điện gió Savan 2 do Tập đoàn T&T Group đầu tư phát triển có công suất 495 MW, tổng vốn khoảng 768 triệu USD, dự kiến vận hành thương mại chậm nhất vào cuối năm 2028.

Các dự án, thỏa thuận khác gồm dự án trồng cà phê và xây dựng nhà máy chế biến tại Lào với tổng vốn 29,2 triệu USD; điều chỉnh vốn đầu tư cho ngân hàng MB Lào với tổng vốn 23,3 triệu USD; thỏa thuận thúc đẩy hợp tác du lịch và hàng không giữa Tổng Công ty Hàng không Việt Nam và Hiệp hội Du lịch lữ hành Lào.

Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ mong muốn các dự án được triển khai hiệu quả, thiết thực, tạo thêm việc làm, nguồn thu và giá trị mới, góp phần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, hai đất nước.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Lào đang chuẩn bị kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1962 - 2027) và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (1977 - 2027), đồng thời cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao nhằm đưa hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giai đoạn 2026 - 2030 phát triển thực chất, hiệu quả hơn.

VIỆT NAM, LÀO TRAO ĐỔI 11 VĂN KIỆN HỢP TÁC QUAN TRỌNG

Tại Phủ Thủ tướng Lào ở Thủ đô Vientiane, sau khi tiến hành hội đàm, Thủ tướng Chính phủ Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chứng kiến các bộ, ngành, địa phương của hai nước trao các văn kiện hợp tác quan trọng.

Thủ tướng Chính phủ Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chứng kiến các bộ, ngành, địa phương của hai nước trao các văn kiện hợp tác quan trọng - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Các văn kiện hợp tác được lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương của hai nước trao trước sự chứng kiến của hai Thủ tướng gồm:

- Hiệp định hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào về dự án tuyến đường hữu nghị Lào - Việt Nam;

- Biên bản bàn giao hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân tại Lào giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào;

- Bản ghi nhớ hợp tác về an ninh mạng giữa Cục An ninh mạng, Bộ Công an Việt Nam và Cục An ninh mạng, Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào;

- Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào về Trường Đại học Hữu nghị Lào - Việt;

- Chương trình hợp tác năm 2027 giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Lào;

-Biên bản ghi nhớ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào về hạ tầng cung ứng xăng dầu;

- Hiệp định hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào trong lĩnh vực tài chính;

- Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước về lĩnh vực dân tộc và tôn giáo;

- Thỏa thuận hữu nghị và hợp tác giữa UBND thành phố Hải Phòng và Ủy ban Chính quyền tỉnh Vientiane, giai đoạn 2026 – 2030;

- Thỏa thuận hữu nghị và hợp tác giữa UBND thành phố Hải Phòng và Ủy ban Chính quyền tỉnh Oudomxay, giai đoạn 2026 – 2030;

- Bản ghi nhớ về hợp tác hữu nghị giữa UBND tỉnh Ninh Bình và Ủy ban Chính quyền tỉnh Oudomxay, giai đoạn 2026 – 2030.