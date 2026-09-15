Việt Nam-Lào phối hợp đấu tranh với tội phạm ma túy

Ngày 15/9, tại khu vực bản Cha Lo, xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khammouane và Công an tỉnh Khammouane (Lào) tổ chức diễn tập liên hợp đánh bắt tội phạm mua bán, vận chuyển ma túy có vũ khí qua biên giới Việt Nam-Lào.

Dự và chỉ đạo diễn tập, về phía Việt Nam có Thiếu tướng Võ Tiến Nghị, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; đại diện lãnh đạo các cơ quan chức năng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tham mưu Quân khu 4; Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an tỉnh Quảng Trị, Hải quan Khu vực 9; Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, thành phố Huế.

Về phía Lào có Đại tá Sắc Sít Phi Chít, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng Lào; đại diện các cơ quan chức năng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Lào; Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an các tỉnh Savannakhet, Salavan, Khammouane, Bolikhamsai.

Chỉ đạo diễn tập, Thiếu tướng Võ Tiến Nghị biểu dương Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị và các cơ quan, đơn vị liên quan đã chủ động, tích cực chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ diễn tập. Thiếu tướng Võ Tiến Nghị nhấn mạnh cuộc diễn tập là minh chứng sinh động cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, hữu nghị truyền thống, tin cậy và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào; đồng thời khẳng định sự phối hợp ngày càng chặt chẽ giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Theo Thiếu tướng Võ Tiến Nghị, thời gian qua, Bộ đội Biên phòng Việt Nam và các lực lượng chức năng của Lào đã duy trì hiệu quả cơ chế trao đổi thông tin, phối hợp tuần tra, kiểm soát, đấu tranh với các loại tội phạm, góp phần giữ vững ổn định trên tuyến biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân hai bên phát triển kinh tế-xã hội.

Tuy nhiên, tình hình tội phạm xuyên biên giới, nhất là tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, vẫn diễn biến phức tạp. Các đối tượng thường lợi dụng địa hình hiểm trở, khu vực cửa khẩu và đường mòn qua biên giới để hoạt động; khi bị phát hiện, bắt giữ, sẵn sàng sử dụng vũ khí chống trả lực lượng chức năng. Thực tế này đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao năng lực phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng trong đấu tranh, ngăn chặn tội phạm ngay từ khu vực biên giới.

Theo tình huống diễn tập, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phát hiện một đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia hoạt động chuyên nghiệp, do đối tượng người nước ngoài cầm đầu, có sự tham gia của các đối tượng người Việt Nam và Lào. Các đối tượng vận chuyển ma túy từ khu vực Tam Giác Vàng về tập kết tại khu vực biên giới các tỉnh Savannakhet, Salavan, Khammouane, Bolikhamsai của Lào, sau đó tìm cách đưa vào nội địa Việt Nam để vận chuyển sang nước thứ ba tiêu thụ.

Kết thúc diễn tập, các nội dung hoàn thành đúng kế hoạch, bảo đảm tuyệt đối an toàn. (Ảnh: TTXVN phát)

Trên cơ sở tình huống đặt ra, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khammouane và Công an tỉnh Khammouane triển khai kế hoạch đấu tranh. Cuộc diễn tập được tổ chức qua 3 giai đoạn, gồm 6 vấn đề huấn luyện, tập trung thể hiện khả năng tham mưu, chỉ huy, tổ chức lực lượng và phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng chức năng hai nước trong xử lý tình huống tội phạm ma túy xuyên biên giới có vũ khí.

Kết thúc diễn tập, các nội dung được thực hiện đúng kế hoạch, đạt mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, vũ khí, trang bị, phương tiện. Thông qua diễn tập, năng lực tham mưu, chỉ huy, chỉ đạo và khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng bảo vệ biên giới, lực lượng chức năng hai nước tiếp tục được nâng cao; góp phần bổ sung, hoàn thiện cơ chế phối hợp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên biên giới, nhất là tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy có vũ khí; tiếp tục tăng cường phối hợp trong quản lý, bảo vệ biên giới và giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam-Lào.

Ghi nhận thành tích đạt được trong diễn tập, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 6 cá nhân; Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 8 cá nhân thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Lào và Ủy ban chính quyền tỉnh Khammouane cũng trao tặng Bằng khen cho 2 tập và 15 cá nhân thuộc các lực lượng tham gia diễn tập của Lào.

Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị trao tặng kinh phí 1 tỷ đồng cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khammouane để mua sắm trang thiết bị, công cụ hỗ trợ./.