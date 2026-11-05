Việt Nam - Lào: Nâng tầm hợp tác nghị viện trong giai đoạn mới

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân đón Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 2-5/11. (Ảnh: Thành Long)

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone diễn ra trong bối cảnh hai Đảng, hai Nhà nước đang tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, cụ thể hóa các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới. Điều này đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở mỗi nước.

“Giữ lửa” tình hữu nghị

Chủ tịch Quốc hội Sonexay Siphandone là người bạn thân thiết của đất nước, nhân dân Việt Nam, và đã nhiều lần thăm đất nước hình chữ S trên cương vị Thủ tướng Lào. Nhưng chuyến thăm lần này càng mang ý nghĩa đặc biệt, bởi đây là lần đầu tiên ông thăm chính thức Việt Nam trên cương vị người đứng đầu cơ quan lập pháp Lào, đồng thời là chuyến thăm song phương nước ngoài đầu tiên sau khi được Quốc hội khóa X tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội.

Chuyến thăm còn là lời khẳng định về sự coi trọng đặc biệt của Đảng, Nhà nước và Quốc hội Lào đối với việc củng cố, vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai nước; qua đó góp phần thúc đẩy trao đổi giữa lãnh đạo Quốc hội hai nước trong giai đoạn mới, tạo nền tảng để tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã đạt được, đồng thời mở ra những định hướng hợp tác mới, phù hợp với nhu cầu phát triển của mỗi nước.

Điều này một lần nữa được nhấn mạnh trong buổi hội đàm ngày 3/11 giữa Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và người đồng cấp Lào Sonexay Siphandone.Tại đây, người đứng đầu Quốc hội Việt Nam khẳng định, đất nước hình chữ S luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc gìn giữ, vun đắp mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

Đặc biệt, hai Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam - Lào thời gian qua; nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, các văn kiện hợp tác song phương và Chiến lược hợp tác Việt Nam - Lào giai đoạn 2021 - 2030.

Hai bên cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về truyền thống đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, nhất là đối với thế hệ trẻ hai nước.

“Ý nghĩa nổi bật của chuyến thăm trước hết nằm ở tính kế thừa và tiếp nối chiến lược mà Lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất. Do đó, đây là chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện vai trò chủ động, tích cực của người đứng đầu Quốc hội, qua đó truyền tải rõ nét thông điệp về những trọng tâm ưu tiên đối ngoại của Lào trong nhiệm kỳ mới”.

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm.

Trao đổi sâu rộng về công tác từ đầu nhiệm kỳ tới nay và trọng tâm nhiệm vụ năm 2027 của Quốc hội mỗi nước, hai nhà lãnh đạo đánh giá cao các kết quả hoạt động quan trọng mà Quốc hội mỗi bên đã đạt được thời gian qua trong công tác lập pháp, cụ thể hóa các chủ trương, định hướng và yêu cầu mới được xác định trong các văn kiện của Trung ương, đáp ứng những yêu cầu thực tiễn mới trong phát triển đất nước.

Đồng thời, người đứng đầu hai cơ quan lập pháp bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm sẽ tạo động lực thúc đẩy hợp tác giữa hai Quốc hội ngày càng sâu sắc, thực chất, hiệu quả, góp phần triển khai hiệu quả các thỏa thuận giữa hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam - Lào.

Toàn cảnh Hội đàm giữa hai người đứng đầu Quốc hội Việt Nam - Lào, ngày 3/11. (Ảnh: Thành Long)

Để hợp tác nghị viện tiếp tục là điểm sáng

Hợp tác Quốc hội là một trụ cột quan trọng trong tổng thể quan hệ Việt Nam - Lào, với vai trò củng cố nền tảng pháp lý, giám sát việc thực hiện thỏa thuận cấp cao, góp phần cụ thể hóa các chủ trương, định hướng và thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, hỗ trợ nhau cùng phát triển.

Thời gian qua, hợp tác giữa hai Quốc hội luôn được duy trì thường xuyên, ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, thể hiện sự tin cậy chính trị và tinh thần trách nhiệm đối với quan hệ giữa hai nước. Thông qua trao đổi đoàn, tiếp xúc giữa lãnh đạo Quốc hội, hợp tác giữa các Ủy ban, cơ quan chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động lập pháp, giám sát và phối hợp tại các diễn đàn nghị viện khu vực, quốc tế, hai bên từng bước củng cố các cơ chế hợp tác ngày càng toàn diện, hiệu quả.

Đặc biệt có thể kể đến khuôn khổ hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Văn phòng Quốc hội Lào. Các cuộc hội thảo thường niên và các hoạt động trao đổi giữa hai cơ quan đã trở thành kênh hợp tác thiết thực, giúp cán bộ, công chức hai bên trực tiếp chia sẻ kinh nghiệm nghiệp vụ, nâng cao năng lực tham mưu và phục vụ hoạt động của Quốc hội.

Trong đó, hai Văn phòng đã trao đổi kinh nghiệm về phát triển thư viện số Quốc hội, xây dựng kênh truyền hình Quốc hội và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tham mưu, đào tạo cán bộ cũng như quản lý, vận hành cơ sở vật chất của Quốc hội. Đây là những kinh nghiệm thực tiễn cần tiếp tục được nhân rộng và nâng cao chất lượng

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm nhận định, ở tầm chiến lược, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Sonexay Siphandone có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp tục cụ thể hóa nội hàm “gắn kết chiến lược”, đưa nội hàm này trở thành định hướng xuyên suốt trong quan hệ Việt Nam - Lào. Theo đó, hai nước tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, tăng cường phối hợp trong các vấn đề chiến lược liên quan đến phát triển của mỗi nước, nhất là trên các lĩnh vực kinh tế, quốc phòng - an ninh, kết nối hạ tầng, năng lượng và phát triển nguồn nhân lực; tiếp tục đồng hành, hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm trên con đường phát triển; từng bước tăng cường tính liên kết, bổ trợ, đan xen lợi ích, tạo thêm động lực và không gian phát triển cho mỗi nước, đồng thời gắn kết chặt chẽ hơn lợi ích chiến lược của hai dân tộc.

Còn với Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh, đây là dịp để lãnh đạo Quốc hội hai nước trao đổi, đánh giá kết quả hợp tác, thống nhất định hướng và biện pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của mỗi cơ quan lập pháp; tăng cường phối hợp trong công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Hơn hết, trước những diễn biến nhanh chóng, phức tạp của tình hình khu vực và thế giới, yêu cầu tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp hoàn thiện hệ thống pháp luật giữa hai Quốc hội càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Đây là những nội dung hợp tác thiết thực, góp phần tạo dựng môi trường chính trị, pháp lý và thể chế vững chắc, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi nước.

“Sự hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp không chỉ có ý nghĩa đối với hoạt động của hai cơ quan mà còn đóng góp trực tiếp vào việc củng cố lòng tin chính trị, tăng cường sự gắn kết giữa hai dân tộc và thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước”, Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh.

Điều này một lần nữa được nhấn mạnh trong cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và người đồng cấp Lào. Cụ thể, hai lãnh đạo đã nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế như Liên minh Nghị viện ASEAN (AIPA), Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) và các cơ chế phù hợp khác; tăng cường trao đổi thông tin, tham vấn lập trường về những vấn đề cùng quan tâm, đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới; phối hợp thúc đẩy các hoạt động gặp gỡ, trao đổi giữa lãnh đạo cấp cao ba Đảng và giữa lãnh đạo Quốc hội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia, góp phần tăng cường đoàn kết, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm cũng bày tỏ tin tưởng, việc phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên cơ sở tôn trọng lợi ích chính đáng của mỗi nước và các nguyên tắc chung sẽ góp phần nâng cao tiếng nói, vị thế của mỗi Quốc hội, củng cố đoàn kết ASEAN, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN và đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới.

Trong bối cảnh hai nước láng giềng anh em Việt Nam - Lào cùng triển khai những mục tiêu phát triển mới, việc không ngừng củng cố và nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai Quốc hội càng có ý nghĩa thiết thực. Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Sonexay Siphandone vì thế không chỉ nối tiếp truyền thống gắn bó giữa hai cơ quan lập pháp, mà còn góp phần làm sâu sắc hơn nội hàm gắn kết chiến lược giữa hai nước. Trên nền tảng quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và sự đồng hành thủy chung giữa hai dân tộc, Việt Nam và Lào có thêm cơ sở để cùng vun đắp quan hệ song phương ngày càng bền chặt, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển của mỗi nước và đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác trong khu vực.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone cũng có các cuộc hội đàm, hội kiến và tiếp xúc với các lãnh đạo chủ chốt Việt Nam. Đây là dịp quan trọng để lãnh đạo hai nước trao đổi sâu rộng về các vấn đề chiến lược, định hướng những phương hướng lớn và tạo sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành, qua đó thúc đẩy việc triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác từ cấp Trung ương đến các bộ, ngành và địa phương.