Việt Nam - Lào: Làm sâu sắc hơn nội hàm 'gắn kết chiến lược', tạo đột phá trong kinh tế

Nhận lời mời của ông Saleumxay Kommasith, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực nước CHDCND Lào, ông Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam thăm, làm việc tại Lào trong ngày 21/9.

Trong ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã hội đàm với Phó Thủ tướng Thường trực Lào Saleumxay Kommasith.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc và Phó Thủ tướng Thường trực Lào Saleumxay Kommasith. Ảnh: CP

Tại hội đàm, hai Phó Thủ tướng Thường trực đánh giá cao những bước phát triển tích cực, toàn diện của quan hệ hai nước, trong đó tin cậy chính trị ở mức cao, hợp tác quốc phòng - an ninh ngày càng chặt chẽ và hợp tác kinh tế, đầu tư có chuyển biến tích cực.

Trong 7 tháng đầu năm 2026, Việt Nam có 20 dự án đầu tư tại Lào với tổng vốn đăng ký hơn 638 triệu USD, tăng 4,2 lần so với cùng kỳ năm 2025.

Hai bên khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy các dự án trọng điểm; hợp tác giáo dục - đào tạo, văn hóa, giao lưu nhân dân, giữa các bộ, ngành, địa phương và phối hợp tại các diễn đàn khu vực, quốc tế đạt nhiều kết quả quan trọng.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh, củng cố quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài. Ảnh: CP

Hai bên thống nhất cùng nỗ lực làm sâu sắc hơn nội hàm "gắn kết chiến lược", tập trung cụ thể hóa và triển khai hiệu quả các thỏa thuận giữa hai Đảng, hai nước; tăng cường hợp tác quốc phòng - an ninh; tạo đột phá trong kinh tế, thương mại, đầu tư; thúc đẩy hợp tác văn hóa, thể thao, du lịch, giáo dục, địa phương và giao lưu nhân dân; đẩy nhanh các dự án trọng điểm, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn viện trợ; phối hợp chặt chẽ tại ASEAN, Liên Hợp Quốc và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong.

Hai bên cũng nhất trí phối hợp chuẩn bị tốt các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (1962 - 2027) và 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (1977 - 2027), qua đó tiếp tục khẳng định quyết tâm vun đắp quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai nước ngày càng sâu sắc, hiệu quả và bền vững.

Phó Thủ tướng Thường trực Lào Saleumxay Kommasith đề nghị doanh nghiệp hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác, cùng đầu tư, cùng phát triển. Ảnh: CP

Doanh nghiệp hai nước cần tiếp tục tăng cường hợp tác, cùng đầu tư, cùng phát triển

Ngay sau hội đàm, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc và Phó Thủ tướng Thường trực Saleumxay Kommasith gặp gỡ một số doanh nghiệp Việt Nam, Lào đang đầu tư, kinh doanh tại hai nước.

Các doanh nghiệp Việt Nam kiến nghị Chính phủ và các cơ quan chức năng Lào tiếp tục tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh các thủ tục về pháp lý, đất đai, giải phóng mặt bằng và phê duyệt dự án; hoàn thiện chính sách thuế, ưu đãi và cơ chế đầu tư; cải cách thủ tục hành chính, hải quan, lao động, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, bình đẳng.

Đồng thời, các doanh nghiệp kiến nghị Lào quan tâm phát triển hạ tầng giao thông, cửa khẩu, logistics, năng lượng và tăng cường kết nối với Việt Nam, qua đó tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ, mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả các dự án hợp tác đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam tại Lào.

Các doanh nghiệp Lào đã nêu một số vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án hợp tác với Việt Nam, trong đó có vấn đề liên quan đến hợp đồng mua bán điện (PPA) và hoạt động khai thác Cảng Vũng Áng...

Hai bên thống nhất cùng nỗ lực làm sâu sắc hơn nội hàm "gắn kết chiến lược", tập trung cụ thể hóa và triển khai hiệu quả các thỏa thuận giữa hai Đảng, hai nước. Ảnh: CP

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị Chính phủ Lào và các bộ, ngành quan tâm, chỉ đạo cơ quan chức năng nghiên cứu, sớm có biện pháp giải quyết hài hòa lợi ích của các bên trên tinh thần quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, góp phần thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại giữa hai nước ngày càng hiệu quả, thực chất. Việt Nam cũng cam kết tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Lào đầu tư, kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Thường trực Saleumxay Kommasith khẳng định Chính phủ Lào sẽ tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung những quy định chưa phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án đầu tư và thực hiện các chính sách, thỏa thuận đã thống nhất giữa hai nước.

Phó Thủ tướng Thường trực Saleumxay Kommasith đề nghị doanh nghiệp hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác, cùng đầu tư, cùng phát triển, qua đó mang lại lợi ích thiết thực cho hai bên và góp phần củng cố, thắt chặt quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.