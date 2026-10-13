Việt Nam - Lào: Ký kết Kế hoạch hợp tác quốc phòng năm 2027

Thực hiện Kế hoạch hợp tác năm 2026 giữa Bộ Quốc phòng hai nước, Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Lào do Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào làm Trưởng đoàn thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12 đến 15/10.

Sáng 13/10, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Lễ đón chính thức Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Lào thăm chính thức Việt Nam.

Đại tướng Phan Văn Giang, Đại tướng Khamliang Outhakaysone duyệt đội danh dự.

Thúc đẩy hợp tác quốc phòng đi vào chiều sâu, thực chất

Sau Lễ đón, hai Bộ trưởng đồng chủ trì hội đàm tại Phòng Hội đàm quốc tế, trụ sở Bộ Quốc phòng. Phát biểu tại hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, từ sau Đại hội lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội lần thứ XII Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước đã có các chuyến thăm, cuộc gặp nhằm định hướng quan hệ hợp tác giữa hai nước. Qua đó, hai bên khẳng định quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào; đẩy mạnh hợp tác quốc phòng, an ninh; thúc đẩy thương mại, đầu tư, kết nối hạ tầng; hợp tác giáo dục, đào tạo và giao lưu nhân dân.

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, các hoạt động trên thể hiện sự tin cậy chính trị, coi trọng cao độ và quyết tâm của lãnh đạo cấp cao hai nước trong thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Lào ngày càng gắn kết, thực chất, hiệu quả, góp phần cụ thể hóa nội hàm "gắn kết chiến lược" trong quan hệ hai nước.

Quang cảnh hội đàm.

Lãnh đạo hai nước đều khẳng định, Bộ Quốc phòng và Quân đội hai nước tiếp tục là lực lượng tiên phong hiện thực hóa mục tiêu, tầm nhìn phát triển quan hệ Việt Nam - Lào trong tình hình mới.

Đánh giá kết quả hợp tác, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, hợp tác quốc phòng Việt Nam - Lào thời gian qua đạt những kết quả to lớn, ngày càng thực chất, phát huy vai trò một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ hai nước.

Toàn bộ nội dung Kế hoạch hợp tác năm 2026 được hai bên phối hợp triển khai hiệu quả, nổi bật là công tác tuyên truyền; phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; giúp đỡ lẫn nhau.

Trong đó, nhiều sự kiện đối ngoại quốc phòng quan trọng đã được tổ chức như: Đối thoại Chính sách Quốc phòng lần thứ 6, Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3, Giao lưu Sĩ quan trẻ giữa hai Quân đội. Các hoạt động lấy nhân dân làm trung tâm, lan tỏa rộng rãi tình đoàn kết, thủy chung, son sắt Việt Nam - Lào.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại hội đàm.

Về định hướng thời gian tới, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng hai nước phối hợp tích cực, chủ động triển khai các nội dung hợp tác đã thống nhất. Trọng tâm là trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao; thực hiện hiệu quả các cơ chế tham vấn - đối thoại; hợp tác trong công tác đảng, công tác chính trị, xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, luôn là lực lượng trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Hai bên tiếp tục hợp tác quản lý, bảo vệ biên giới; tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong các thời kỳ chiến tranh; hợp tác công nghiệp quốc phòng; tăng cường tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và trong hợp tác giữa Quân đội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia.

Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị tiếp tục coi trọng đào tạo nguồn nhân lực, xác định nhiệm vụ này là then chốt của then chốt, có ý nghĩa chiến lược lâu dài, làm nòng cốt củng cố nền tảng quan hệ đặc biệt giữa hai nước, hai Quân đội.

Góp phần đưa hợp tác song phương vững mạnh

Phát biểu tại hội đàm, Đại tướng Khamliang Outhakaysone nhấn mạnh, chuyến thăm chính thức Việt Nam, dự Cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Diễn tập chung giữa Quân đội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia lần này là cơ hội để củng cố hơn nữa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào nói chung, giữa Bộ Quốc phòng hai nước nói riêng ngày càng sâu sắc.

Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào phát biểu tại hội đàm.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào bày tỏ vui mừng trước những kết quả tích cực, hiệu quả mà hai bên đạt được trong hợp tác quốc phòng thời gian qua trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao; hợp tác quản lý, bảo vệ biên giới; tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Lào; hợp tác quân y.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone ký Kế hoạch hợp tác quốc phòng Việt Nam - Lào năm 2027.

Đại tướng Khamliang Outhakaysone đề nghị thời gian tới, hai bên tiếp tục phối hợp triển khai, thúc đẩy các nội dung hợp tác đã thống nhất, góp phần đưa hợp tác song phương vững mạnh Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Kết thúc hội đàm, hai bên ký Kế hoạch hợp tác quốc phòng Việt Nam - Lào năm 2027.