Việt Nam - Lào ký kết 17 văn kiện hợp tác kinh tế, hướng tới kim ngạch 10 tỷ USD

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh mục tiêu đưa kim ngạch thương mại Việt Nam - Lào đạt 10 tỷ USD vào năm 2030 đòi hỏi đột phá về kết nối thể chế, hạ tầng giao thông, logistics, năng lượng, khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

Hai bên cần đẩy nhanh đầu tư tuyến cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn, khai thác hiệu quả cảng Vũng Áng, sớm triển khai phương án tuyến đường sắt Viêng Chăn - Vũng Áng, đồng thời tăng cường mua bán điện và kết nối lưới điện.

Thủ tướng cũng đề nghị cải thiện môi trường đầu tư, đơn giản hóa thủ tục, phân công rõ đầu mối xử lý kiến nghị doanh nghiệp; khuyến khích hợp tác trong nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu khoáng sản, năng lượng tái tạo, chuyển đổi số, tài chính - ngân hàng và du lịch.

Kết thúc Hội nghị, hai Thủ tướng đã chứng kiến lễ trao hàng loạt giấy chứng nhận đầu tư và thỏa thuận hợp tác các dự án giữa các cơ quan và doanh nghiệp hai nước.