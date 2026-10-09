Việt Nam - Lào: Hợp tác đầu tư đi vào thực chất, hiệu quả

Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam – Lào thời gian qua đạt nhiều kết quả quan trọng. Năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt gần 3 tỷ USD, tăng 32,7%, cao nhất từ trước đến nay. Việt Nam hiện có hơn 300 dự án đầu tư tại Lào với tổng vốn đăng ký trên 7 tỷ USD; riêng 9 tháng năm 2026 có 24 dự án mới với tổng vốn 670 triệu USD, gấp 1,7 lần cùng kỳ năm 2025.

"Các dự án của doanh nghiệp Việt Nam đã tạo việc làm cho hàng chục vạn lao động Lào và đóng góp trung bình khoảng 300 triệu USD mỗi năm cho ngân sách Lào. Hai bên đang thúc đẩy các dự án kết nối hạ tầng chiến lược như đường cao tốc Hà Nội – Viêng Chăn, đường sắt Viêng Chăn – Vũng Áng, cảng Vũng Áng, đường ống dẫn xăng dầu và hợp tác điện năng", đại diện Bộ Tài chính cho biết.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith đồng chủ trì Hội nghị Xúc tiến đầu tư Việt Nam - Lào. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Lào, Thủ đô Viêng Chăn mới đây, Bộ Tài chính Việt Nam phối hợp với Ủy ban Xúc tiến và Quản lý đầu tư Lào tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư Việt Nam – Lào, dưới sự đồng chủ trì của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng và Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Xạ-lởm-xay Côm-mạ-xít.

Hội nghị có sự tham dự của khoảng 650 đại biểu đại diện các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Hội nghị diễn ra khi hai nước đang tích cực chuẩn bị kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1962 - 2027) và 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào (1977 - 2027).

Đây là dịp để hai bên cụ thể hóa các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao, trong đó có mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 10 tỷ USD vào năm 2030; đồng thời thúc đẩy hợp tác đầu tư giai đoạn 2026 - 2030 đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith chứng kiến trao Hiệp định hợp tác giữa Chính phủ hai nước trong lĩnh vực tài chính. Ảnh: Dương Giang /TTXVN

Theo Bộ Tài chính, tại Phiên I - Đối thoại doanh nghiệp Việt Nam - Lào, đại diện 11 doanh nghiệp hai nước, trong đó có Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn T&T, Công ty Đường sắt Lào – Việt Nam, Công ty Cảng Lào - Việt… đã trao đổi thẳng thắn về kết quả đầu tư, kinh doanh và kiến nghị giải pháp tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục đầu tư, đất đai, thanh toán và kết nối hạ tầng cũng như cơ chế, chính sách đặc thù cho các dự án lớn.

Trong Phiên II, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Việt Nam - Lào và bà Phôn-va-nhy U-tha-vông, Thứ trưởng, Phó Chủ tịch Ủy ban Xúc tiến và Quản lý đầu tư Lào đã báo cáo hai Thủ tướng Việt Nam và Lào kết quả Phiên đối thoại và tổng hợp kiến nghị của doanh nghiệp hai nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith chứng kiến trao chứng nhận và thoả thuận hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp hai nước. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Theo Bộ Tài chính, tại Hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng thông tin, năm 2026 – năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, kinh tế Việt Nam duy trì đà tăng trưởng cao: GDP 9 tháng tăng hơn 9,01%, cao nhất trong nhiều năm; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 888 tỷ USD, tăng 30,4%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký đạt 50,36 tỷ USD, tăng 76,4%. Việt Nam đã chính thức gia nhập nhóm nước thu nhập trung bình cao từ ngày 01/7/2026.

Thủ tướng đề nghị Chính phủ và doanh nghiệp hai nước đổi mới tư duy, quyết tâm cao hơn, hành động quyết liệt hơn, tập trung vào các giải pháp trọng tâm.

Theo đó, cần cụ thể hóa “gắn kết chiến lược” trong lĩnh vực kinh tế, trọng tâm kết nối thể chế, chính sách, hạ tầng giao thông, logistics, năng lượng, khoa học công nghệ và chuyển đổi số; cùng nhau cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cải cách thể chế, đơn giản hóa thủ tục hành chính và đồng hành cùng Lào củng cố ổn định kinh tế vĩ mô.

Đặc biệt, cần đẩy nhanh tiến độ các dự án, nhất là các dự án lớn, mang tính chiến lược; mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực mới như nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu khoáng sản, năng lượng tái tạo, logistics, tài chính – ngân hàng, chuyển đổi số và du lịch.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đã giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương Việt Nam và các cơ quan của Lào tiếp thu đầy đủ kiến nghị của doanh nghiệp tại Hội nghị; việc thuộc thẩm quyền phải xử lý ngay, việc cần hai bên phối hợp thì đưa vào chương trình làm việc của Ủy ban liên Chính phủ với địa chỉ, thời hạn và trách nhiệm cụ thể.

Dưới sự chứng kiến của hai Thủ tướng, các cơ quan và doanh nghiệp hai nước đã trao 17 Giấy chứng nhận đầu tư, hợp đồng và thỏa thuận hợp tác.

Đại diện Bộ Tài chính nhấn mạnh: Hội nghị Xúc tiến đầu tư Việt Nam - Lào 2026 là dịp để cộng đồng doanh nghiệp hai nước đối thoại trực tiếp với các cơ quan quản lý, tìm kiếm cơ hội hợp tác mới, góp phần xây dựng quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào ngày càng phát triển, vì sự thịnh vượng của Nhân dân hai nước.