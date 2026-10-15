Việt Nam - Lào gắn hợp tác kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, tại cuộc tiếp, đồng chí Trần Cẩm Tú khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố, phát triển quan hệ với Lào; luôn cùng Lào gìn giữ, vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược, coi đây là tài sản vô giá của hai dân tộc, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước.

Đồng chí Vilay Lakhamphong khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào luôn ghi nhớ, trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ của Việt Nam; mong muốn tiếp tục cùng Việt Nam gìn giữ và phát huy mối quan hệ đoàn kết đặc biệt và gắn kết chiến lược, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, phối hợp chặt chẽ trong triển khai các nghị quyết, chủ trương của mỗi Đảng, góp phần đưa quan hệ hai nước phát triển ngày càng bền vững.

Trao đổi về quan hệ song phương, hai đồng chí Thường trực Ban Bí thư nhất trí tăng cường phối hợp giữa các cơ quan tham mưu chiến lược của hai Đảng; đẩy mạnh trao đổi lý luận, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng Đảng; hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính; xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục triển khai các chương trình trao đổi, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược và cán bộ trẻ, góp phần nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ và tăng cường sự gắn bó giữa hai Đảng.

Về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, hai bên nhất trí tăng cường phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp hai nước; khuyến khích các dự án có tính kết nối, lan tỏa và đóng góp trực tiếp vào phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân, nhất là tại các địa phương biên giới.

Hai bên nhấn mạnh mục tiêu sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 5 tỷ USD, đồng thời tăng cường kết nối hai nền kinh tế, phát huy tiềm năng và lợi thế của mỗi nước.

Hai đồng chí Thường trực Ban Bí thư cũng trao đổi về việc phối hợp thúc đẩy triển khai các dự án trọng điểm; nhấn mạnh yêu cầu tăng cường phối hợp giữa các bộ, ngành liên quan.

Hai bên cũng nhất trí quan tâm thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương, đặc biệt là các địa phương có chung đường biên giới, gắn hợp tác kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định và xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Đồng chí Trần Cẩm Tú cảm ơn phía Lào đã tích cực phối hợp tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, đồng thời đề nghị tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác này.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ, lưu học sinh Lào tại Việt Nam; tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu lý luận và xây dựng Đảng; chú trọng giáo dục truyền thống đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Hai đồng chí nhất trí phối hợp chuẩn bị chu đáo cho các hoạt động cấp cao quan trọng giữa hai Đảng, hai Nhà nước sẽ diễn ra trong thời gian tới. Nhân dịp này, hai đồng chí nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của “Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam – Lào 2027” kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào.