Việt Nam-Lào đẩy nhanh các dự án kết nối giao thông, năng lượng

Theo TTXVN, tiếp Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào.

Hai bên nhất trí thúc đẩy các dự án kết nối giao thông, năng lượng và tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đưa quan hệ song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Sáng 15/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư hội đàm với đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sang thăm chính thức Việt Nam.

Hai bên chứng kiến Lễ trao văn kiện hợp tác về Đề án chuyển đổi số giữa Văn phòng Trung ương Đảng và Văn phòng Trung ương Đảng Lào.

Sáng 15/10, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì Lễ đón đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư TW Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN.

Cùng ngày, tại Hà Nội, đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào cùng đoàn đại biểu đã đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN.

Đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào cùng đoàn đại biểu đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN.

Đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào cùng đoàn đại biểu đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN.

Đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào cùng đoàn đại biểu đã đến đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN.

Đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào cùng đoàn đại biểu đã đến đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN.

Đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào cùng đoàn đại biểu đã đến đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN.