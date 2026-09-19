Việt Nam - Lào đẩy mạnh hợp tác giáo dục và phát triển nguồn nhân lực

Đồng chí Nguyễn Thị Hương Giang, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Xuân Tú/PV TTXVN tại Lào

Dự án sử dụng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào, được triển khai trong giai đoạn 2022-2028. Công trình được xây dựng trên khu đất rộng 37.268 m² tại bản Phonesaat, với tổng mức đầu tư 183,2 tỷ đồng, trong đó vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam là 179,75 tỷ đồng và vốn đối ứng của Chính phủ Lào là 3,45 tỷ đồng.

Trường gồm 28 phòng học được trang bị đồng bộ, đáp ứng nhu cầu giảng dạy và làm việc của khoảng 100 cán bộ, giáo viên, nhân viên, đồng thời có khả năng tiếp nhận từ 1.700-2.000 học sinh. Trường sẽ đào tạo học sinh là con em các dân tộc đến từ 5 huyện phía Đông tỉnh Khammuon, gồm Mahaxay, Yomalath, Nakai, Boualapha và Xaybouathong. Theo hợp đồng, Công ty TNHH Đầu tư Thương mại PSC đảm nhận thi công xây lắp, phấn đấu hoàn thành và đưa toàn bộ công trình vào khai thác trước ngày 30/8/2028, phục vụ năm học mới 2028-2029.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị Nguyễn Thị Hương Giang cho biết toàn bộ công tác chuẩn bị đầu tư, thiết kế, dự toán và lựa chọn nhà thầu đã hoàn tất. Các đơn vị thi công, tư vấn giám sát đã sẵn sàng nhân lực, máy móc và thiết bị để triển khai công trình. Sau khi tiếp nhận mặt bằng, chủ đầu tư phía Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tỉnh Khammuon trong quá trình thi công, bảo đảm chất lượng, tiến độ và an toàn công trình.

Về phía tỉnh Khammuon, các lực lượng chức năng đã hoàn thành rà phá bom mìn còn sót lại sau chiến tranh, giải phóng mặt bằng và cấp giấy phép xây dựng theo quy định.

Đồng chí Manyen Khinsamone, Phó Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Khammuon phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Xuân Tú/PV TTXVN tại Lào

Phó Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Khammuon Manyen Khinsamone bày tỏ cảm ơn Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam, cũng như lãnh đạo và nhân dân tỉnh Quảng Trị, đồng thời nhấn mạnh dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc khắc phục tình trạng thiếu cơ sở vật chất giáo dục tại các huyện vùng xa, tạo thêm cơ hội học tập, nâng cao dân trí và chất lượng nguồn nhân lực cho con em các dân tộc ở phía Đông tỉnh Khammuon.

Ông Manyen Khinsamone khẳng định công trình là biểu tượng của tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào, đồng thời góp phần củng cố quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh Quảng Trị - Khammuon. Ông đề nghị các cơ quan quản lý dự án hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ; đồng thời yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng hợp đồng, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình và an toàn lao động.

Lễ ký biên bản bàn giao mặt bằng thi công và khởi công dự án xây dựng Trường Phổ thông Dân tộc tỉnh Khammuon. Ảnh: Xuân Tú/PV TTXVN tại Lào

Lễ ký biên bản bàn giao mặt bằng và khởi công dự án đánh dấu bước phát triển mới trong hợp tác giáo dục, đào tạo giữa tỉnh Quảng Trị và tỉnh Khammuon, góp phần cụ thể hóa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai địa phương.