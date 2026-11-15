Việt Nam - Lào đẩy mạnh dự án đường ống dẫn dầu và kho chứa xăng dầu

Trong khuôn khổ hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20, sáng 15/11, tại Thủ đô Phnom Penh, Campuchia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có các cuộc gặp với lãnh đạo nhiều nước.

Gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn tin tưởng, ủng hộ mạnh mẽ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Lào, coi những thành tựu của Lào cũng là thành tựu chung của hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào luôn đặc biệt coi trọng quan hệ với Việt Nam, mong muốn tiếp tục cùng Việt Nam vun đắp, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào. Đây là tài sản vô giá, là nhân tố quan trọng bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp cách mạng mỗi nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: TTXVN

Hai Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh hai bên cùng đồng hành, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình phát triển, đánh giá cao các bước phát triển nhanh, tích cực trong hợp tác, nhất trí tiếp tục dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố, phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

Hai Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhất trí tiếp tục đổi mới phương thức hợp tác, nâng cao chất lượng và hiệu quả theo hướng thực chất, gắn kết chặt chẽ giữa tầm nhìn chiến lược với hành động cụ thể, tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình triển khai Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng.

Việt - Lào cần đẩy mạnh hợp tác kinh tế, kim ngạch thương mại và thúc đẩy đầu tư hiệu quả, tăng cường gắn kết hai nền kinh tế, tập trung thúc đẩy triển khai các dự án hợp tác chiến lược, trọng điểm, nhất là dự án kết nối hạ tầng giao thông và năng lượng như đường sắt Vientiane - Vũng Áng, cao tốc Hà Nội - Vientiane, dự án đường ống dẫn dầu và kho chứa xăng dầu Việt Nam - Lào.

Hai bên nhất trí phối hợp tổ chức tốt các hoạt động quan trọng trong khuôn khổ Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào 2027, kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào.

Tại cuộc gặp Tổng thống Romania Nicusor Daniel Dan, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ song phương, trong đó kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 đạt gần 557 triệu USD. Đây là cơ sở thuận lợi để hai nước khai thác hiệu quả các cơ hội hợp tác, mở rộng thị trường và thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư phát triển thực chất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Romania Nicusor Dan. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề xuất hai bên tăng cường nâng tầm, đa dạng hóa hợp tác trong các lĩnh vực phù hợp với chính sách, thế mạnh của hai nước và có thể bổ trợ lẫn nhau, bao gồm nông nghiệp bền vững, công nghiệp phụ trợ, điện tử, du lịch, chuyển đổi số, an ninh mạng, văn hóa, giáo dục - đào tạo.

Tổng thống Nicusor Daniel Dan chia sẻ tình cảm và ấn tượng tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam. Ông khẳng định Romania luôn coi trọng Việt Nam và bề dày lịch sử quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Tổng thống Romania nhất trí với các đề xuất của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, khẳng định sẽ tích cực thúc đẩy hợp tác hai nước trên các lĩnh vực thế mạnh và còn nhiều tiềm năng. Ông cho biết sẽ tiếp tục tăng số lượng học bổng cho sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam.

Gặp Tổng thống Senegal Bassirou Diomaye Faye, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết Việt Nam và Senegal là những người bạn thân thiết, chia sẻ nhiều điểm tương đồng về lịch sử đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, giành độc lập dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Senegal Bassirou Diomaye Faye. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn hai bên tiếp tục phát huy truyền thống hữu nghị tốt đẹp, đưa quan hệ hợp tác song phương phát triển thực chất, hiệu quả hơn nữa, tương xứng với tiềm năng của mỗi nước.

Ông đề nghị hai bên triển khai hiệu quả các Bản ghi nhớ trong lĩnh vực nông nghiệp; phối hợp huy động nguồn lực quốc gia và quốc tế để triển khai các dự án nông nghiệp chung, trong đó có phát triển ngành lúa gạo và hạt điều.

Vui mừng khi lần đầu gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Tổng thống Bassirou Diomaye Faye khẳng định Senegal coi trọng quan hệ hợp tác tốt đẹp với Việt Nam, coi Việt Nam là hình mẫu trong phát triển, khẳng định quyết tâm đưa quan hệ Senegal - Việt Nam thành quan hệ kiểu mẫu giữa châu Phi và châu Á.

Tổng thống nhất trí với các đề xuất của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đồng thời khẳng định Senegal sẽ tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp thông tin về dự án tiềm năng và chính sách ưu đãi cụ thể cho doanh nghiệp Việt Nam đang tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Senegal.

Gặp Tổng thống CHDC Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận định về tiềm năng hợp tác của hai nền kinh tế với hơn 220 triệu dân, đề nghị hai bên xác định mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư là nhiệm vụ trọng tâm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống CHDC Congo Félix Antoine Tshisekedi. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị CHDC Congo tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại nước này trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng, giao thông xanh, nông lâm nghiệp, khoáng sản.

Tổng thống Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo vui mừng khi được gặp lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước Việt Nam đúng dịp hai nước kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1961-2026).

Đánh giá cao vai trò, vị thế và những đóng góp của Việt Nam trong Cộng đồng Pháp ngữ, Tổng thống CHDC Congo mong muốn cùng phối hợp với Việt Nam xây dựng một Cộng đồng Pháp ngữ đoàn kết, thống nhất và bao trùm, đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, giao lưu nhân dân.

Hai lãnh đạo nhất trí tăng cường các giải pháp mở cửa thị trường và đa dạng hóa các mặt hàng, cũng như tăng cường kết nối cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Tiếp Phó Tổng thống Thụy Sĩ Ignazio Cassis, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao kết quả triển khai những cam kết, thỏa thuận đạt được trong tiếp xúc cấp cao giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Tổng thống Thụy Sĩ hồi tháng 10 và việc ký Hiệp định thương mại giữa Việt Nam và Khối EFTA.

Phó Tổng thống Ignazio Cassis khẳng định Thụy Sĩ rất coi trọng quan hệ với Việt Nam. Ông chia sẻ sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác hai nước lên tầm cao mới trong nhiệm kỳ của mình.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục tận dụng đà thuận lợi hiện nay để tạo đột phá về kinh tế, thương mại và đầu tư; đưa các lĩnh vực khoa học - công nghệ và công nghệ tài chính trở thành trọng tâm trong hợp tác giữa hai nước.

Ông cũng đề nghị Thụy Sĩ tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Việt Nam về công nghệ tài chính số (fintech) và xây dựng trung tâm tài chính quốc tế; hỗ trợ Việt Nam phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao về công nghệ, đặc biệt trong lĩnh vực bán dẫn, AI, công nghệ sinh học - dược phẩm...