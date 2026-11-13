Việt Nam - Lào cùng kế thừa và gìn giữ tình hữu nghị vĩ đại qua các thế hệ

Ảnh minh họa. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, Báo Quân đội nhân dân Lào ngày 12/11 đăng bài xã luận khẳng định tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai nước Lào và Việt Nam là di sản quý báu mà hai dân tộc đã cùng nhau vun đắp và gìn giữ trong suốt nhiều thập kỷ.

Đây không chỉ là mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước láng giềng mà còn là mối quan hệ đặc biệt có cội nguồn lịch sử sâu sắc, có giá trị tinh thần và ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp bảo vệ và phát triển của hai nước, tình hữu nghị vĩ đại đó được hình thành từ cuộc đấu tranh, cùng chia ngọt sẻ bùi, giúp đỡ lẫn nhau và sẵn sàng hy sinh vì lợi ích của nhau.

Bài xã luận nhấn mạnh, tình hữu nghị vĩ đại Lào - Việt Nam luôn ghi nhớ công ơn và những cống hiến của các thế hệ lãnh đạo tiền bối, các anh hùng liệt sỹ và nhân dân hai nước, những người đã luôn kề vai sát cánh bên nhau cùng chiến đấu, giúp đỡ lẫn nhau và hy sinh vì sự nghiệp cứu nước và giải phóng đất nước của nhau.

Trong giai đoạn hai nước Lào - Việt Nam phải đối mặt với chiến tranh và khó khăn gian khổ, nhân dân hai nước đã luôn sát cánh, cùng chung ngọt bùi, giúp đỡ lẫn nhau bằng tinh thần quốc tế trong sáng. Truyền thống quý báu đó chính là nền tảng quan trọng để thế hệ hôm nay tiếp tục kế thừa, phát huy và tiếp tục xây dựng, phát triển để mối quan hệ Lào - Việt Nam ngày càng gắn bó khăng khít hơn.

Việc kế thừa tình hữu nghị vĩ đại Lào - Việt Nam không chỉ là sự ghi nhớ lịch sử hay nhắc lại thành quả của thế hệ đi trước, mà cần phải được thể hiện thông qua hành động cụ thể trong hiện tại, đặc biệt là sự lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương và nhân dân các dân tộc phải cùng nhau thúc đẩy quan hệ, trao đổi kinh nghiệm, thiết lập sự hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau trên mọi lĩnh vực, phù hợp với tình hình và thế mạnh của mỗi bên.

Trong lĩnh vực chính trị và ngoại giao, việc giữ gìn mối quan hệ gần gũi và sự tin cậy lẫn nhau là yếu tố nền tảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và định hướng hợp tác tiếp tục tiến bước; đồng thời sự hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, khoa học, kỹ thuật và văn hóa cũng phải được thúc đẩy để mang lại kết quả thiết thực, mang lại lợi ích cho nhân dân của hai nước.

Đặc biệt, việc xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa nhân dân, thanh niên, học sinh, sinh viên và cán bộ thế hệ mới của hai nước thông qua các hoạt động gặp gỡ giao lưu, học tập, các hoạt động hữu nghị và hợp tác cấp địa phương sẽ giúp thế hệ trẻ có sự hiểu biết lẫn nhau, biết trân trọng giá trị của tình hữu nghị vĩ đại và có ý thức gìn giữ mối quan hệ tốt đẹp này trường tồn mãi mãi.

Thế hệ trẻ là lực lượng kế thừa quan trọng và là tương lai của mối quan hệ vĩ đại Lào - Việt Nam. Việc tạo dựng ý thức cho thế hệ trẻ hiểu về lịch sử, biết trân trọng giá trị của sự hy sinh và biết gìn giữ tình hữu nghị quý báu chính là nhiệm vụ quan trọng của mọi tổ chức, cá nhân.

Đối với lực lượng vũ trang của hai nước, việc kế thừa truyền thống đoàn kết đặc biệt phải bắt nguồn từ công tác giáo dục chính trị tư tưởng, vun đắp tình yêu thương, lòng kính trọng và sự hiểu biết lẫn nhau. Đồng thời, cần tiếp tục hợp tác trong công tác huấn luyện, trao đổi kinh nghiệm, gặp gỡ hữu nghị và phối hợp công tác quốc phòng theo khuôn khổ mà hai bên đã thống nhất.

Các chiến sỹ trẻ phải biết kế thừa giá trị từ thế hệ đi trước và thực hiện thông qua sự đoàn kết, kỷ luật, sự chân thành và tinh thần trách nhiệm trong nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, công tác thông tin và truyền thông cũng giữ vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền lịch sử, thành quả, những tấm gương sáng và các hoạt động hợp tác của hai dân tộc, việc sản xuất các tin bài, phim tài liệu, bài phỏng vấn và các sản phẩm truyền thông bằng nhiều hình thức khác nhau sẽ giúp truyền tải giá trị tình hữu nghị vĩ đại từ thế hệ này sang thế hệ khác và tạo dựng nhận thức đúng đắn cho xã hội.

Bài xã luận kết luận, việc giữ gìn tình hữu nghị vĩ đại Lào - Việt Nam vững chắc không phải chỉ là nhiệm vụ của riêng thế hệ nào, mà là sứ mệnh chung của tất cả các thế hệ, trong đó thế hệ đi trước đã đặt nền móng từ cuộc đấu tranh và sự hy sinh, thế hệ hiện tại tiếp tục vun đắp bằng sự chân thành, sự hợp tác và hành động thiết thực, thế hệ tiếp theo tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống ấy thật bền vững./.