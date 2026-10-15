Việt Nam - Lào cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao, thúc đẩy hợp tác toàn diện

Hai bên nhấn mạnh yêu cầu đưa các thỏa thuận cấp cao vào thực tiễn, đồng thời tăng cường hợp tác nghị viện, kinh tế, thương mại và kết nối giữa hai nước, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Ảnh: TTXVN

Thay mặt Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhiệt liệt chào mừng đồng chí Vilay Lakhamphong và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thăm chính thức Việt Nam; khẳng định chuyến thăm góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện và có ý nghĩa lịch sử mà Lào đạt được thời gian qua; nhấn mạnh việc kiện toàn các chức danh Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Lào có ý nghĩa quan trọng đối với việc củng cố sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và thực hiện các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.

Đánh giá về quan hệ song phương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển thực chất, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực. Các cơ chế hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào ngày càng được củng cố, duy trì chặt chẽ và hiệu quả. Hai bên tích cực triển khai Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội; thường xuyên trao đổi đoàn các cấp, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; đồng thời phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng hợp tác, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên duy trì trao đổi thường xuyên giữa hai Quốc hội, các ủy ban, cơ quan chuyên môn và đại biểu Quốc hội, nhất là về những vấn đề mới đặt ra trong quá trình triển khai nghị quyết đại hội của mỗi Đảng. Hai bên cần phối hợp chặt chẽ trong việc thể chế hóa, đôn đốc và giám sát thực hiện các thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng, hai Nhà nước; tăng cường chia sẻ kinh nghiệm hoàn thiện thể chế, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế.

Các lĩnh vực được chú trọng gồm thương mại, đầu tư, kết nối hạ tầng, giao thông, năng lượng, kinh tế số và hợp tác biên giới, qua đó tăng cường kết nối, phát huy tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế, nhất là Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPA) và Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương (APPF).

Hai bên cần phối hợp chuẩn bị, tổ chức tốt các hoạt động trong khuôn khổ Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2027, góp phần lan tỏa sâu rộng trong nhân dân hai nước về ý nghĩa đặc biệt của mối quan hệ truyền thống.

Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào phát biểu. Ảnh: TTXVN

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, đồng chí Vilay Lakhamphong đánh giá cao vai trò, đóng góp của Quốc hội Việt Nam trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Đồng chí bày tỏ vui mừng trước những thành tựu toàn diện mà Việt Nam đạt được, tình hình chính trị - xã hội ổn định, kinh tế tăng trưởng liên tục, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện và vị thế quốc tế không ngừng nâng cao.

Thông tin về kết quả hội đàm với đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Vilay Lakhamphong cho biết hai bên đạt sự thống nhất cao trong đánh giá tình hình và xác định phương hướng, nhiệm vụ lớn trong quan hệ Việt Nam - Lào thời gian tới. Hai bên không chỉ thống nhất về chủ trương mà còn xác định các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm đưa những thỏa thuận cấp cao vào cuộc sống, mang lại kết quả thiết thực cho nhân dân.

Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về định hướng phát triển của mỗi Đảng, mỗi nước, hoạt động của Quốc hội và tình hình kinh tế - xã hội; nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác nghị viện, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác lập pháp và giám sát tối cao, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của quan hệ hai Đảng, hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Ảnh: TTXVN

Trước đó, tối 14-10, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng đã tiếp, làm việc với đồng chí Vilay Lakhamphong và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội luôn nhận thức sâu sắc quan hệ Việt Nam - Lào là tài sản vô giá được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, tôi luyện qua lịch sử đấu tranh giành độc lập, xây dựng và bảo vệ đất nước.

Với vị trí là Thủ đô của Việt Nam, Hà Nội luôn quan tâm thúc đẩy quan hệ hợp tác với Thủ đô Viêng Chăn, coi đây là một nhiệm vụ quan trọng nhằm cụ thể hóa đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, củng cố nền tảng xã hội và tăng cường sự gắn bó giữa nhân dân hai nước.

Thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cho biết, quy mô kinh tế Hà Nội đến cuối năm 2025 đạt 63,5 tỷ USD. Trong 9 tháng năm 2026, kinh tế Thủ đô tăng trưởng gần 9%, riêng quý III-2026 đạt 10,02%. Thành phố đang tích cực triển khai các chương trình, dự án đầu tư nhằm tạo dư địa cho tăng trưởng lâu dài, bền vững.

Trên cơ sở quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng và nhân dân hai nước, Hà Nội sẵn sàng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội với các địa phương của Lào. Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng đề xuất ba nhóm nội dung hợp tác trọng tâm.

Thứ nhất, tăng cường trao đổi kinh nghiệm về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, quản lý và điều hành chính quyền địa phương. Hà Nội sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền tại các địa phương Lào.

Thứ hai, đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và phát triển đô thị giữa Hà Nội với Viêng Chăn và các địa phương của Lào. Hà Nội có thể chia sẻ kinh nghiệm về quy hoạch, phát triển hạ tầng giao thông đô thị, du lịch, thương mại, các khu công nghiệp và phát triển các dòng sông trên địa bàn thành phố.

Thứ ba, thúc đẩy hợp tác giáo dục - đào tạo, văn hóa và giao lưu nhân dân. Hà Nội sẵn sàng tiếp nhận học sinh, sinh viên Lào sang học tập, đào tạo, bồi dưỡng từ bậc tiểu học đến đại học và sau đại học theo đề nghị của phía Lào, tạo điều kiện để thế hệ trẻ hai nước tìm hiểu văn hóa, lịch sử của nhau, tiếp nối truyền thống hữu nghị Việt Nam - Lào.

Hoan nghênh các đề xuất của lãnh đạo thành phố Hà Nội, đồng chí Vilay Lakhamphong đánh giá đây là những nội dung thiết thực, phù hợp với định hướng tăng cường phối hợp giữa hai Đảng, hai Nhà nước và các địa phương.

Đồng chí nhấn mạnh, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư là những lĩnh vực ưu tiên trong quan hệ hai nước; hai bên đặt mục tiêu phấn đấu đưa kim ngạch thương mại đạt 10 tỷ USD vào cuối nhiệm kỳ. Đồng chí bày tỏ ấn tượng trước tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hà Nội, đánh giá Thủ đô tiếp tục giữ vai trò đầu tàu, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời là hình mẫu để các địa phương khác nghiên cứu, học tập.

Đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa Hà Nội và Viêng Chăn, đồng chí Vilay Lakhamphong trân trọng những kết quả hai bên đạt được thông qua việc ký kết các thỏa thuận hợp tác theo từng giai đoạn và thường xuyên trao đổi đoàn. Đây là cơ sở quan trọng để hai Thủ đô tiếp tục tăng cường hiểu biết, củng cố tình hữu nghị, thúc đẩy hợp tác ngày càng thiết thực, hiệu quả.