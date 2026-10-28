Việt Nam lan tỏa thông điệp nhân đạo tại Đối thoại khắc phục hậu quả chiến tranh

Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng dự Đối thoại về khắc phục hậu quả chiến tranh. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Hoa Kỳ)

Đối thoại do Trung tâm Stimson và Nhóm Công tác về Di sản chiến tranh tổ chức tại Washington D.C., tập trung trao đổi về nỗ lực quốc gia và hợp tác quốc tế trong giải quyết hậu quả chiến tranh tại Đông Nam Á.

Tại phiên thảo luận bàn tròn, Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng cùng Đại sứ Lào Phoukhong Sisoulath và Tham tán Công sứ Đại sứ quán Campuchia Tan Solita chia sẻ những ưu tiên của mỗi nước. Phiên thảo luận do chuyên gia Andrew Wells-Dang thuộc Trung tâm Stimson điều phối.

Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh, khắc phục hậu quả chiến tranh vừa là trách nhiệm đạo lý sâu sắc, vừa là yêu cầu trực tiếp đối với an toàn và đời sống người dân. Việt Nam tiếp tục chủ động bố trí ngân sách, ứng dụng kỹ thuật và triển khai các hoạt động rà phá bom mìn, xử lý ô nhiễm, chăm sóc người bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam và tìm kiếm quân nhân mất tích.

Khẳng định hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh là nền tảng quan trọng của hòa giải và tin cậy Việt Nam -Hoa Kỳ, Đại sứ hoan nghênh các thỏa thuận mới giữa hai nước. Trong đó, Hoa Kỳ hỗ trợ bổ sung khoảng 130 triệu USD cho dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa, nâng tổng viện trợ dành cho dự án lên khoảng 430 triệu USD; đồng thời dành khoảng 91 triệu USD hỗ trợ người khuyết tật, trước mắt tại Cà Mau và Quảng Ngãi.

Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng phát biểu tại Tọa đàm. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Hoa Kỳ)

Chia sẻ về “Chiến dịch 500 ngày đêm”, Đại sứ cho biết chiến dịch đặt mục tiêu tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ. Trong khuôn khổ chiến dịch, các lực lượng đã rà phá hơn 18.000 ha đất bị ô nhiễm bom mìn, vật nổ và quy tập hơn 3.600 hài cốt.

Đại sứ lưu ý tính cấp thiết của nhiệm vụ khi địa hình chiến trường xưa thay đổi, dấu tích mai một, các cựu chiến binh và nhân chứng ngày càng cao tuổi. Do đó, cần kết hợp hồ sơ, tư liệu và lời kể nhân chứng của Việt Nam với tài liệu lưu trữ thời chiến của Hoa Kỳ, chuyên môn pháp y và công nghệ ADN.

Đại sứ cho biết sắp tới đây, các chuyên gia Việt Nam sẽ phối hợp với Đại học Texas Tech tiếp tục nghiên cứu tại cơ sở của Cơ quan Lưu trữ quốc gia Hoa Kỳ ở College Park, bang Maryland. Khoảng 2–3 triệu trang tài liệu có khả năng chứa thông tin liên quan có thể cung cấp những đầu mối quan trọng phục vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Đại sứ đánh giá cao đóng góp của PeaceTrees Vietnam, Mission: POW-MIA, Đại học Texas Tech, Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN cùng các tổ chức, cựu chiến binh và doanh nghiệp Hoa Kỳ; mong muốn có thêm đối tác tham gia nhiệm vụ nhân đạo này.

Chương trình cũng dành một phiên chuyên đề về tìm kiếm quân nhân Việt Nam mất tích và “Chiến dịch 500 ngày đêm”, bên cạnh các phiên về bom mìn, hỗ trợ nạn nhân, hậu quả môi trường và nguồn lực cho các chương trình tại Đông Nam Á.

Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng cho rằng, các chương trình hợp tác, hỗ trợ cần tiếp tục được duy trì, bày tỏ kỳ vọng nguồn lực dành cho các chương trình này bền vững hơn, nhấn mạnh nên tăng cường hợp tác về quân nhân mất tích và lấy những chuyển biến trong cuộc sống người dân làm thước đo kết quả.

(theo Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ)