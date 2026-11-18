Ngày hội Gia đình ASEAN là dịp tôn vinh sự đa dạng văn hóa của khu vực

Điểm nhấn của chương trình là các gian hàng văn hóa do các nước thành viên ASEAN chuẩn bị, giới thiệu những nét đặc sắc về văn hóa, du lịch, sản vật và ẩm thực truyền thống. Mỗi gian hàng mang một sắc màu riêng, góp phần tạo nên bức tranh ASEAN đa dạng, giàu bản sắc.

Bên cạnh đó, các trò chơi dân gian thu hút sự tham gia hào hứng của đông đảo khách tham dự, đặc biệt là các gia đình và trẻ em, tạo không gian giao lưu vui tươi, gần gũi và gắn kết.

Tại sự kiện, Đại sứ quán Việt Nam tại Canberra đã tổ chức không gian giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam; trưng bày nhiều ấn phẩm văn hóa, sản phẩm thương mại, quà lưu niệm và thông tin du lịch.

Đặc biệt, những món ăn, đồ uống quen thuộc mà độc đáo, đậm đà hương vị đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham dự tới khám phá ẩm thực và văn hóa Việt Nam.

Các trò chơi dân gian Việt Nam như nhảy dây, rồng rắn lên mây… hòa quyện cùng với những trò chơi truyền thống của các nước ASEAN tạo nên bức tranh văn hóa sống động và hấp dẫn đối với khách tham quan.

Qua những hoạt động giới thiệu trực quan, sinh động, gian hàng Việt Nam không chỉ góp phần làm phong phú thêm không gian văn hóa ASEAN mà còn truyền tải hình ảnh một Việt Nam giàu bản sắc, thân thiện, năng động và cởi mở với bạn bè quốc tế.

Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm thúc đẩy giao lưu nhân dân, tăng cường sự hiểu biết và gắn kết giữa Việt Nam với các nước ASEAN và Australia.

Được tổ chức thường niên tại Canberra, Ngày hội Gia đình ASEAN không chỉ là dịp tôn vinh sự đa dạng văn hóa của khu vực mà còn góp phần củng cố tình đoàn kết, hữu nghị giữa các quốc gia thành viên.

Trong không gian xanh của Lennox Gardens, những sắc màu văn hóa, hương vị ẩm thực và hoạt động giao lưu sôi nổi đã cùng tạo nên hình ảnh sinh động về một đại gia đình ASEAN đoàn kết, đa dạng và gắn bó, đồng thời lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp của mỗi quốc gia tới cộng đồng quốc tế.