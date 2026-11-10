Việt Nam lần thứ 10 liên tiếp là 'Điểm đến Golf tốt nhất châu Á'

Ngày 9/11, thông tin từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết, Việt Nam tiếp tục được Giải thưởng Golf thế giới (World Golf Awards) vinh danh là “Điểm đến Golf tốt nhất châu Á năm 2026”.

Sở hữu cảnh quan đa dạng, đường bờ biển dài, khí hậu phong phú theo từng vùng miền cùng hệ thống sân golf được đầu tư, Việt Nam có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch golf quanh năm. Các sân golf trải dài từ vùng núi, cao nguyên đến khu vực đồng bằng, ven biển, được thiết kế hài hòa với địa hình và cảnh quan đặc trưng, mang đến những trải nghiệm đa dạng, khác biệt cho du khách.

Vinpearl golf Nha Trang. Ảnh: Vinpearl

Đặc biệt, lợi thế về tài nguyên thiên nhiên và văn hóa đã góp phần hình thành nên các sản phẩm du lịch độc đáo kết hợp golf với nghỉ dưỡng, khám phá, thưởng thức ẩm thực và trải nghiệm văn hóa địa phương.

Việc 10 năm liên tiếp được vinh danh là “Điểm đến Golf tốt nhất châu Á” là minh chứng cho sức hấp dẫn bền bỉ và vị thế của Việt Nam trên bản đồ golf khu vực và thế giới. Đây là cơ hội để Việt Nam đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến điểm đến, mở rộng kết nối với cộng đồng golf quốc tế, đồng thời thu hút phân khúc khách có mức chi tiêu cao, thời gian lưu trú dài ngày.

Năm nay, Việt Nam ghi dấu ấn với hai danh hiệu ở hai hạng mục giải thưởng châu Á và thế giới. Cùng với giải thưởng “Điểm đến Golf tốt nhất châu Á năm 2026”, Hà Nội cũng được trao danh hiệu “Điểm đến du lịch golf thành phố tốt nhất thế giới năm 2026”.

Đây là lần thứ ba Hà Nội được vinh danh là “Điểm đến du lịch golf thành phố tốt nhất thế giới”, sau hai lần liên tiếp vào năm 2023 và 2024.

Kết quả này tiếp tục ghi nhận sức hấp dẫn của Thủ đô đối với cộng đồng golf quốc tế. Với lợi thế về vị trí địa lý, hạ tầng du lịch và khả năng kết nối với các sân golf trong khu vực lân cận, Hà Nội có tiềm năng phát triển các hành trình kết hợp chơi golf với lưu trú nghỉ dưỡng, tham quan và khám phá các giá trị văn hóa, di sản, ẩm thực đặc trưng.

World Golf Awards là giải thưởng nhằm tôn vinh những thành tựu xuất sắc trong lĩnh vực du lịch golf, các sân golf đẳng cấp thế giới và những điểm đến golf hàng đầu.

Được thành lập năm 2014, giải thưởng hướng tới mục tiêu nâng cao tiêu chuẩn của ngành du lịch golf thông qua việc ghi nhận và trao thưởng cho những điểm đến, đơn vị, tổ chức dẫn đầu trong lĩnh vực này. Hoạt động bình chọn có sự tham gia của các chuyên gia trong ngành golf, giới truyền thông và công chúng.