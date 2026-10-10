Việt Nam lần đầu vào nhóm xếp hạng đầu tư của R&I

R&I nâng xếp hạng tín nhiệm Việt Nam lên mức BBB-. (Ảnh minh họa)

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Rating and Investment Information (R&I) vừa nâng xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành bằng ngoại tệ của Việt Nam từ BB+ với triển vọng Tích cực lên BBB- với triển vọng Ổn định. Đây là lần đầu Việt Nam được tổ chức này đưa vào nhóm xếp hạng đầu tư (Investment Grade).

Theo Bộ Tài chính, kết quả trên phản ánh đánh giá tích cực của R&I đối với nền tảng tăng trưởng kinh tế, triển vọng cải cách cơ cấu, dư địa tài khóa và khả năng chống chịu của Việt Nam trước các cú sốc bên ngoài.

R&I nhận định Việt Nam duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ, cao hơn các quốc gia Đông Nam Á khác. Triển vọng tăng trưởng được hỗ trợ bởi quá trình chuyển đổi sang mô hình phát triển dựa trên năng suất và đổi mới sáng tạo, mở rộng đầu tư công và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Các cải cách của Chính phủ, tập trung vào tinh gọn bộ máy nhà nước, thúc đẩy khu vực tư nhân, hoàn thiện thể chế và phát triển thị trường vốn, cũng được R&I đánh giá tích cực. Theo tổ chức này, việc triển khai nhất quán các biện pháp cải cách sẽ góp phần củng cố tiềm năng tăng trưởng và nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế.

Về tài khóa, R&I đánh giá tỷ lệ nợ công trên GDP của Việt Nam được duy trì ở mức tương đối thấp, tạo dư địa cho đầu tư phát triển. Dù bội chi ngân sách và tỷ lệ nợ công được dự báo tăng trong thời gian tới, tổ chức này chưa nhận thấy lo ngại về tính bền vững của nợ, trong bối cảnh đầu tư công được kỳ vọng hỗ trợ tăng trưởng và Chính phủ chủ trương kiểm soát chi thường xuyên.

Đối với kinh tế đối ngoại, cán cân vãng lai tiếp tục thặng dư, dòng vốn FDI được duy trì và gánh nặng nợ nước ngoài tương đối thấp là những yếu tố hỗ trợ khả năng chống chịu của Việt Nam. Tuy nhiên, R&I lưu ý một số vấn đề cần tiếp tục theo dõi, gồm tăng trưởng tín dụng, thanh khoản ngân hàng, cho vay bất động sản, khả năng bảo đảm vốn của hệ thống tài chính và mức dự trữ ngoại hối.

Việc lần đầu được R&I xếp hạng ở mức đầu tư là dấu mốc trong quá trình cải thiện tín nhiệm quốc gia, góp phần củng cố vị thế của Việt Nam trên thị trường quốc tế. Kết quả này cũng tạo điều kiện thuận lợi hơn để tăng cường niềm tin của nhà đầu tư và huy động nguồn lực dài hạn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với R&I và các tổ chức xếp hạng tín nhiệm khác, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về tình hình kinh tế - xã hội, tài khóa và nợ công, phục vụ công tác đánh giá tín nhiệm quốc gia.