Việt Nam lần đầu tổ chức thi Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế, sơ khảo từ 18/10

Đưa kỳ thi quốc tế đến Việt Nam

Dự kiến tổ chức tại Đà Nẵng từ ngày 25/2 đến 2/3/2027, kỳ thi Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế 2027 đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam đăng cai sự kiện này. Đây cũng là lần đầu kỳ thi được tổ chức tại Đông Nam Á.

Việc tổ chức vòng sơ khảo quốc gia gắn với mục tiêu phát hiện, bồi dưỡng và tuyển chọn học sinh có năng lực về trí tuệ nhân tạo (Al). Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng cho công tác tổ chức IAIO 2027, góp phần thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu và ứng dụng Al trong thế hệ trẻ.

Ông John Shawe-Taylor, Chủ tịch kỳ thi Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu quốc tế về trí tuệ nhân tạo (IRCAI) trao cờ đăng cai IAIO 2027 cho đại diện Việt Nam - ông Nguyễn Hoàng Giang, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đổi mới sáng tạo và Kiểm định chất lượng (RIVA).

Vòng sơ khảo quốc gia Olympic Trí tuệ nhân tạo Việt Nam 2027 được phát động ngày 17/7. Kỳ thi do Viện Nghiên cứu Đổi mới sáng tạo và Kiểm định chất lượng (RIVA) - đơn vị được IAIO ủy quyền tổ chức tuyển chọn quốc gia và đăng cai tổ chức IAIO 2027 tại Đà Nẵng - cùng các đối tác tổ chức.

Kỳ thi dành cho học sinh THCS và THPT trên cả nước, nhằm phát hiện, khuyến khích và bồi dưỡng học sinh có năng lực về toán học, khoa học máy tính, lập trình và AI. Theo kế hoạch, vòng sơ khảo quốc gia diễn ra ngày 18/10 tại nhiều địa phương; vòng chung kết quốc gia dự kiến tổ chức tại Hà Nội ngày 10/1/2027 để lựa chọn những thí sinh xuất sắc tham gia đội tuyển Việt Nam dự IAIO 2027.

Tìm kiếm và bồi dưỡng tài năng trẻ

Không chỉ hướng tới kết quả thi tuyển, vòng sơ khảo quốc gia còn tạo cơ hội để học sinh tiếp cận sớm với tư duy tính toán, phương pháp giải quyết vấn đề và những kiến thức nền tảng của AI. Quá trình chuẩn bị và tham gia kỳ thi có thể giúp các em rèn luyện năng lực tự học, tư duy logic, sáng tạo và hợp tác - những kỹ năng ngày càng quan trọng trong môi trường học tập, nghiên cứu và việc làm đang chịu tác động mạnh mẽ của công nghệ.

Đội tuyển Việt Nam dự thi Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế năm 2026.

Tại kỳ thi IAIO năm 2026 tổ chức tại Slovenia, đoàn học sinh Việt Nam giành 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng.

IAIO 2027 dự kiến thu hút khoảng 300 đại biểu đến từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, với sự tham gia của học sinh, sinh viên và cộng đồng AI quốc tế. Bên cạnh nội dung thi đấu học thuật, việc tổ chức kỳ thi tại Việt Nam còn mở ra cơ hội trao đổi chuyên môn, kết nối các nhà giáo dục, chuyên gia và tổ chức hoạt động trong lĩnh vực AI.

Với VAIO 2027 và IAIO 2027, Việt Nam có cơ hội kết nối việc phát hiện tài năng trẻ trong nước với mạng lưới học thuật quốc tế, đồng thời khơi dậy sự quan tâm rộng rãi hơn đối với AI. Nếu được tiếp nối bằng các hoạt động bồi dưỡng, nghiên cứu và hợp tác thực chất, 2 kỳ thi có thể đóng góp tích cực vào quá trình chuẩn bị nguồn nhân lực cho nền kinh tế số và nâng cao sự hiện diện của Việt Nam trong cộng đồng AI quốc tế.