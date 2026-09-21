Việt Nam lần đầu tiên tổ chức thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế

Ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, kỳ thi do UBND TP Hà Nội chỉ đạo, phối hợp với Bộ GD-ĐT, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Hội đồng IOAA quốc tế và các đơn vị liên quan. Sở GD-ĐT Hà Nội là cơ quan chủ trì; ĐH Phenikaa là địa điểm chính tổ chức các hoạt động chuyên môn và điều hành kỳ thi.

Đây là sự kiện giáo dục - khoa học quốc tế dành cho học sinh THPT, góp phần phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ trong lĩnh vực thiên văn học và vật lý thiên văn, đồng thời thúc đẩy giao lưu học thuật và hợp tác quốc tế.

Họp báo thông tin về kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế năm 2026 - lần đầu tiên do Việt Nam đăng cai tổ chức. Ảnh: Thanh Hùng

Ông Hiền cho hay, trong đợt khảo sát từ 29/6 đến 4/7, Đoàn khảo sát của Ủy ban IOAA quốc tế đã kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi và đánh giá cao các điều kiện tại đây, đặc biệt là Nhà chiếu hình vũ trụ với hệ thống thiết bị hiện đại.

IOAA được tổ chức lần đầu vào năm 2007 tại Thái Lan. Kỳ thi năm 2026 tại Hà Nội quy tụ 66 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự, gồm 67 đội (65 đội quốc tế và 2 đội Việt Nam), với 320 thí sinh tranh tài.

Việt Nam dự kiến tham dự IOAA 2026 với 10 học sinh. Kể từ lần đầu tham gia IOAA năm 2016 tại Ấn Độ đến nay, đội tuyển Việt Nam đã liên tục đạt thành tích cao ở các kỳ thi tại Thái Lan, Trung Quốc, Hungary, Colombia, Georgia, Ba Lan, Brazil...

Thành viên của 2 đội thi Việt Nam chủ yếu là học sinh của các trường THPT chuyên. Đội 1 gồm 5 học sinh đến từ Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam và Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ (Hà Nội). Đội 2 gồm 5 học sinh đến từ các trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc (Phú Thọ), THPT Chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa), Phổ thông Năng khiếu ĐHQG TPHCM và THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội.

Ông Hiền cho hay, so với các năm trước, IOAA 2026 không chỉ có quy mô lớn hơn mà còn sử dụng nhiều thiết bị, hạ tầng chuyên môn hiện đại như kính thiên văn Sky-Watcher BK P15075 EQ3, Nhà chiếu hình vũ trụ đường kính 16 m, hệ thống máy chiếu Sony GTZ380, phần mềm SkyExplorer và Olympify.

Ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội thông tin tại họp báo. Ảnh: Thanh Hùng

Kỳ thi gồm các phần thi lý thuyết, phân tích dữ liệu, quan sát và phối hợp đồng đội.

Đề thi được xây dựng bằng tiếng Anh, sau đó trưởng đoàn dịch theo quy trình chuyên môn và bảo mật của IOAA. Hội đồng quốc tế và Ban giám khảo sẽ phê duyệt kết quả theo điều lệ. Với 320 thí sinh, dự kiến 60% sẽ đạt giải, gồm Huy chương Vàng, Bạc, Đồng, Bằng khen và các giải thưởng đặc biệt.

Ông Hiền cho hay, Sở GD-ĐT Hà Nội hy vọng kỳ thi sẽ tạo phong trào, khích lệ tinh thần ham học hỏi, tìm hiểu khoa học và công nghệ của học sinh trên toàn quốc.

Theo kế hoạch, lễ khai mạc kỳ thi diễn ra vào 15h ngày 26/9. Các phần thi được tổ chức từ ngày 27/9 đến ngày 3/10. Lễ bế mạc và trao giải diễn ra vào 15h ngày 4/10. Chương trình có thể được điều chỉnh khi cần thiết do yêu cầu chuyên môn, thời tiết, an toàn hoặc công tác tổ chức.