Việt Nam lần đầu tiên được nâng xếp hạng tín nhiệm lên mức 'Đầu tư'

Theo thông tin từ Bộ Tài chính, ngày 8/10/2026, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Rating and Investment Information, Inc. (R&I) nâng xếp hạng tín nhiệm (XHTN) nhà phát hành bằng ngoại tệ của Việt Nam từ mức BB+, triển vọng Tích cực lên BBB-, triển vọng Ổn định. Đây là lần đầu tiên Việt Nam được đưa vào nhóm xếp hạng Đầu tư (Investment Grade).

Việc nâng xếp hạng lên mức Đầu tư phản ánh đánh giá tích cực của R&I đối với nền tảng tăng trưởng kinh tế, triển vọng cải cách cơ cấu, dư địa tài khóa và khả năng chống chịu của Việt Nam trước các cú sốc bên ngoài.

R&I nhận định tăng trưởng cao sẽ tiếp tục được duy trì nhờ việc chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất và đổi mới sáng tạo, mở rộng đầu tư công và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Trong đợt đánh giá tín nhiệm quốc gia diễn ra vào tháng 4 và tháng 5/2026, Bộ Tài chính đã chủ động phối hợp với các Bộ, ngành, trực tiếp làm việc với R&I để cung cấp thông tin cập nhật về tình hình kinh tế vĩ mô, tài khóa, nợ công và kết quả triển khai các chương trình cải cách của Việt Nam. Quá trình này được thực hiện trên cơ sở kinh nghiệm làm việc với các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế như Moody's, Fitch và S&P.

Trên cơ sở đánh giá các chỉ tiêu kinh tế và triển vọng phát triển, R&I ghi nhận Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ, cao hơn các quốc gia Đông Nam Á khác. Đặc biệt, những cải cách đang được Chính phủ triển khai, tập trung vào tinh gọn bộ máy Nhà nước, thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân, hoàn thiện khuôn khổ thể chế và phát triển thị trường vốn, được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực tăng trưởng, đồng thời nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế.

Theo R&I, việc triển khai nhất quán và hiệu quả các chương trình cải cách toàn diện sẽ góp phần củng cố tiềm năng phát triển, tạo nền tảng để Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng cao và ổn định hơn trong những năm tới.

Đối với lĩnh vực tài khóa, R&I đánh giá tỷ lệ nợ công trên GDP của Việt Nam hiện được duy trì ở mức tương đối thấp, qua đó tạo dư địa để Chính phủ tiếp tục mở rộng chi đầu tư phát triển. Mặc dù bội chi ngân sách và tỷ lệ nợ công được dự báo có thể gia tăng trong thời gian tới, tổ chức này cho rằng tính bền vững của nợ công vẫn được bảo đảm, bởi việc đẩy mạnh đầu tư công được kỳ vọng sẽ hỗ trợ tăng trưởng kinh tế trong tương lai, trong khi Chính phủ tiếp tục chủ trương kiểm soát chi thường xuyên.

Ở lĩnh vực kinh tế đối ngoại, R&I ghi nhận cán cân vãng lai của Việt Nam tiếp tục duy trì thặng dư, dòng vốn FDI ổn định và gánh nặng nợ nước ngoài ở mức tương đối thấp. Đây là những yếu tố quan trọng giúp củng cố khả năng chống chịu của nền kinh tế trước các cú sốc từ thị trường quốc tế.

Tuy nhiên, bên cạnh những đánh giá tích cực, R&I cũng lưu ý Việt Nam cần tiếp tục quan tâm đến một số vấn đề liên quan đến tăng trưởng tín dụng, thanh khoản ngân hàng, hoạt động cho vay bất động sản, khả năng bảo đảm vốn của hệ thống tài chính và mức dự trữ ngoại hối.

Bộ Tài chính nhận định, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều biến động và thách thức, việc Việt Nam lần đầu tiên được một tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế nâng lên mức Đầu tư là dấu mốc quan trọng trong tiến trình cải cách và nâng cao tín nhiệm quốc gia.

Kết quả này không chỉ phản ánh những thành tựu trong ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì an toàn nợ công và triển khai các chương trình cải cách sâu rộng, mà còn góp phần củng cố vị thế của Việt Nam trên thị trường tài chính quốc tế. Qua đó, tăng cường niềm tin của nhà đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc huy động các nguồn lực dài hạn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Thời gian tới, Bộ Tài chính và các cơ quan của Chính phủ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với R&I cùng các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế, chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời về tình hình kinh tế - xã hội, tài khóa và nợ công, nhằm bảo đảm hồ sơ tín nhiệm quốc gia của Việt Nam được đánh giá trên cơ sở dữ liệu cập nhật, phản ánh đúng thực trạng và triển vọng phát triển của nền kinh tế.