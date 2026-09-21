Việt Nam lần đầu tiên đăng cai Hội nghị Khúc xạ nhãn khoa Châu Á

Trong hai ngày 19 và 20/09/2026, tại thành phố biển Đà Nẵng, Hội nghị Khúc xạ nhãn khoa Châu Á lần thứ 5 đã diễn ra đồng thời với Hội thảo Khúc xạ nhãn khoa Đông Nam Á lần thứ 10 và Hội thảo Khúc xạ nhãn khoa Toàn quốc lần thứ 5. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai một hội nghị mang tầm vóc quốc tế lớn trong lĩnh vực Khúc xạ nhãn khoa (Optometry). Sự kiện không chỉ khẳng định vị thế y học nước nhà trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước mà còn thu hút sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng các nhà khoa học nhãn khoa thế giới.

Nơi hội tụ của các học giả hàng đầu thế giới

Hội nghị Khúc xạ nhãn khoa Châu Á lần thứ 5 quy tụ một đội ngũ đông đảo các chuyên gia hàng đầu, nhà nghiên cứu, giảng viên đại học và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc thị lực đến từ nhiều quốc gia. Sự hiện diện của các học giả quốc tế tên tuổi chính là bảo chứng cho chất lượng học thuật và tầm vóc của hội nghị năm nay.

Khúc xạ nhãn khoa là một lĩnh vực chăm sóc sức khỏe mắt và thị giác, gắn liền với nghiên cứu khoa học, đào tạo và thực hành lâm sàng. Người hành nghề Khúc xạ nhãn khoa đóng vai trò quan trọng trong chăm sóc mắt ban đầu, thực hiện thăm khám và đánh giá chức năng thị giác, phát hiện và quản lý các tật khúc xạ, nhận biết sớm những dấu hiệu bất thường và bệnh lý về mắt, đồng thời tư vấn, theo dõi và chuyển tuyến đến bác sĩ nhãn khoa hoặc các chuyên khoa phù hợp khi cần thiết. Bên cạnh đó, lĩnh vực này còn thúc đẩy ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ và bằng chứng mới nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc thị lực và sức khỏe mắt trong cộng đồng. Đây là ngành khoa học có liên quan trực tiếp đến chất lượng cuộc sống, năng suất lao động và sự phát triển bền vững của con người. Chính vì vậy, chuỗi hội nghị lần này tại Việt Nam mang vai trò và khả năng ứng dụng thực tiễn hết sức quan trọng, thúc đẩy sự hội nhập toàn diện của ngành khúc xạ nhãn khoa Việt Nam vào dòng chảy y học thế giới.

Chương trình hội nghị bao gồm 60 lượt báo cáo và trình bày chuyên môn, được triển khai qua các phiên khai mạc, phiên toàn thể, symposium, workshop và các phiên báo cáo khoa học tự do.

Các đại biểu tham dự Hội nghị Khúc xạ nhãn khoa Châu Á lần thứ 5.

Xuyên suốt hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận xung quanh chủ đề hành động chiến lược: "One Vision, One Health: Shared Responsibilty - Shared Future " (Một tầm nhìn - Một sức khỏe: Chung trách nhiệm - Chung tương lai). Đây là cách tiếp cận tích hợp, thống nhất nhằm cân bằng và tối ưu hóa sức khỏe bền vững cho con người, kết hợp hài hòa giữa điều trị lâm sàng và bảo vệ môi trường sống. Chương trình khoa học của hội nghị được chia nhỏ thành các phiên toàn thể và chuỗi bài báo cáo chuyên sâu, đi sâu vào các nội dung cốt lõi đang là thách thức lớn của ngành nhãn khoa hiện nay:

• Kiểm soát và quản lý cận thị: Tập trung vào thực trạng báo động của tật khúc xạ ở trẻ em học đường trong khu vực Châu Á. Các chuyên gia đã giới thiệu, cập nhật các phương pháp và chiến lược quản lý cận thị, hướng tới kiểm soát cận thị tiến triển một cách hiệu quả hơn.

• Kính tiếp xúc chuyên biệt và Ortho-K: Cập nhật các công nghệ kính tiếp xúc thế hệ mới, giải pháp chỉnh hình giác mạc ban đêm (Ortho-K), mang lại hiệu quả lâm sàng cao cho người bệnh mà không cần can thiệp phẫu thuật.

• Thị giác hai mắt và các rối loạn chức năng: Chẩn đoán và can thiệp sớm các rối loạn thị giác chức năng, lé/lác và nhược thị ở trẻ em.

• Quản lý các bệnh lý mạn tính về mắt: Khám, phát hiện sớm và theo dõi các bệnh lý mạn tính phổ biến như glocom (cườm nước), khô mắt…

• Góc nhìn Y tế công cộng (Public Health Aspect) & Phạm vi hành nghề: Thảo luận chuyên sâu về khía cạnh y tế công cộng trong chăm sóc thị lực cộng đồng; đồng thời trao đổi về vai trò và phạm vi hành nghề của nhân lực Khúc xạ nhãn khoa giữa các quốc gia trong khu vực.

• Công nghệ thị lực tiên tiến và Y học thực chứng: Giới thiệu các nghiên cứu y học thực chứng mới nhất cùng các giải pháp công nghệ, thiết bị chẩn đoán hình ảnh kỹ thuật số đột phá. Các công cụ này giúp các bác sĩ tối ưu hóa hiệu quả điều trị lâm sàng, giảm thiểu sai sót trong chẩn đoán.

Các chuyên gia, học giả quốc tế tham dự và chia sẻ tại Hội nghị Khúc xạ nhãn khoa Châu Á lần thứ 5.

Thông qua chiến lược "Một tầm nhìn - Một sức khỏe: Chung trách nhiệm - Chung tương lai", hội nghị hướng tới mục tiêu tối ưu hóa hiệu quả điều trị lâm sàng, thúc đẩy chăm sóc mắt cộng đồng và xây dựng một hệ sinh thái chăm sóc thị lực bền vững cho người dân. Đối với Việt Nam, hội nghị là không gian học thuật đỉnh cao để các chuyên gia, bác sĩ, giảng viên và sinh viên ngành khúc xạ nhãn khoa trong nước trực tiếp gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và mở rộng hợp tác với các học giả hàng đầu quốc tế, qua đó định hình tương lai ngành khúc xạ nhãn khoa trong hệ thống y tế công cộng.

Dưới sự chủ trì chuyên môn của Bộ môn Mắt - Khúc xạ Nhãn khoa – Trường Đại học Y Hà Nội, Hội nghị Khúc xạ nhãn khoa Châu Á lần thứ 5 được triển khai với sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ môn và Trung tâm Đào tạo và Chuyển giao Công nghệ (HPEC). Hai đơn vị cùng tham gia công tác tổ chức, đăng ký và điều phối đại biểu, triển khai các phiên khoa học, đồng thời phối hợp thực hiện các hoạt động đào tạo liên tục và cập nhật kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực Khúc xạ nhãn khoa (Cấp chứng chỉ CME).

Hội nghị là dịp để các chuyên gia, giảng viên và đại biểu trong nước giao lưu, trao đổi chuyên môn với các học giả quốc tế.

Nhìn một cách tổng thể, Hội nghị Khúc xạ nhãn khoa Châu Á lần thứ 5 đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của mình, mang đến một không gian học thuật toàn diện, nơi hội tụ những tri thức mới nhất và các xu hướng tiên tiến trong lĩnh vực chăm sóc thị lực. Hội nghị đã mở ra những góc nhìn mới, góp phần quan trọng vào việc định hình tương lai của ngành chăm sóc thị lực ở Châu Á.

Đại biểu trẻ tại Hội nghị Khúc xạ nhãn khoa Châu Á lần thứ 5.

Hội nghị đã khép lại với lễ bế mạc và trao thưởng trang trọng. Ban tổ chức đã trao tặng nhiều hạng mục giải thưởng tiêu biểu, bao gồm giải thưởng cá nhân xuất sắc, giải thưởng dành cho các báo cáo khoa học có giá trị thực tiễn cao, và khen thưởng đặc biệt cho đơn vị đăng cai tổ chức tại Việt Nam vì những nỗ lực xuất sắc trong việc đón tiếp và điều phối sự kiện. Thành công của Hội nghị Khúc xạ nhãn khoa Châu Á lần thứ 5 đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng bạn bè quốc tế, đánh dấu một cột mốc quan trọng trên hành trình phát triển của ngành khúc xạ nhãn khoa Việt Nam.