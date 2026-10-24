Việt Nam lần đầu tiên đăng cai giải U23 Đông Nam Á

Ngày 24/10, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thông báo Việt Nam chính thức được AFF lựa chọn làm quốc gia đăng cai Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2027. Quyết định trên được đưa ra tại cuộc họp lần thứ 16 của Ban Thi đấu AFF, diễn ra ở Tokyo (Nhật Bản).

U23 Việt Nam đang là nhà đương kim vô địch giải U23 Đông Nam Á (Ảnh: VFF).

Cuộc họp do Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn chủ trì trên cương vị Trưởng Ban Thi đấu AFF. Tham dự còn có Chủ tịch AFF Khiev Sameth cùng các thành viên của Ban Thi đấu. Trong chương trình làm việc, các đại biểu đã thảo luận về công tác tổ chức các giải bóng đá trong khu vực, đồng thời xem xét kế hoạch thi đấu và các phương án điều chỉnh lịch trong thời gian tới.

Một trong những nội dung quan trọng được thống nhất là việc trao quyền đăng cai Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2027 cho Việt Nam. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên Việt Nam trở thành chủ nhà của giải đấu kể từ khi sân chơi dành cho các đội tuyển U23 trong khu vực được AFF tổ chức.

Quyết định này đồng nghĩa với việc U23 Việt Nam sẽ có cơ hội tham dự Giải vô địch U23 Đông Nam Á trên sân nhà, thay vì phải thi đấu tại các quốc gia khác như những kỳ trước. Việc được lựa chọn đăng cai cũng cho thấy AFF đánh giá cao khả năng tổ chức các sự kiện bóng đá quốc tế của Việt Nam trong những năm gần đây.

Trước đó, VFF đã có kinh nghiệm phối hợp tổ chức nhiều giải đấu và trận đấu quốc tế ở các cấp độ đội tuyển. Đây là một trong những cơ sở để bóng đá Việt Nam được tin tưởng trao quyền tổ chức giải đấu cấp khu vực. Bên cạnh kinh nghiệm điều hành, hệ thống sân vận động, cơ sở tập luyện và những điều kiện phục vụ thi đấu tại Việt Nam cũng được đánh giá có khả năng đáp ứng các yêu cầu tổ chức giải.

Hiện tại, địa điểm thi đấu cụ thể, số lượng đội tham dự và lịch thi đấu chi tiết của Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2027 vẫn chưa được công bố. Theo kế hoạch dự kiến, giải đấu sẽ diễn ra vào tháng 7/2027, sau khi vòng loại U23 châu Á 2028 kết thúc vào tháng 6 cùng năm.

Việt Nam lần đầu tiên đăng cai Giải vô địch U23 Đông Nam Á (Ảnh: Hoàng Hải).

Việc sắp xếp lịch thi đấu như vậy tạo điều kiện để các đội tuyển trẻ trong khu vực tiếp tục được thi đấu quốc tế, qua đó duy trì nhịp độ và tích lũy thêm kinh nghiệm. Đối với U23 Việt Nam, giải đấu trên sân nhà còn mang ý nghĩa đặc biệt khi đội đang là đương kim vô địch và đã đăng quang ở cả ba kỳ gần nhất. Đáng chú ý, cả ba lần lên ngôi liên tiếp của U23 Việt Nam đều diễn ra trên sân khách.

Thành tích này không chỉ mang lại kết quả tích cực về chuyên môn mà còn phản ánh sự ổn định của bóng đá trẻ Việt Nam trong những năm gần đây. Qua từng giải đấu, nhiều cầu thủ U23 Việt Nam đã có cơ hội tích lũy kinh nghiệm quốc tế, đồng thời thể hiện khả năng để được xem xét bổ sung vào các đội tuyển ở cấp độ cao hơn.

Vì vậy, việc lần đầu được thi đấu trên sân nhà tại Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2027 được xem là cơ hội thuận lợi để đội tuyển tiếp tục duy trì thành tích. Lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ của người hâm mộ sẽ là những yếu tố quan trọng giúp các cầu thủ trẻ Việt Nam có thêm động lực trong mục tiêu bảo vệ chức vô địch.