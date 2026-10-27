Việt Nam lần đầu phẫu thuật thành công nắn chỉnh vẹo cột sống không ghép xương

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nắn chỉnh cột sống không ghép xương bằng kỹ thuật dây chằng nhân tạo (VBT).

Sau phẫu thuật, góc vẹo cột sống của bệnh nhân giảm từ 48 độ xuống còn khoảng 10 độ, tương đương mức chỉnh vẹo gần 80%.

Đối với các bác sỹ, thành công của ca phẫu thuật không chỉ là sự cải thiện đáng kể về góc vẹo cột sống, mà còn là cơ hội bảo tồn vận động, tạo điều kiện để bệnh nhân tiếp tục phát triển với cột sống linh hoạt hơn.

Kỹ thuật này cũng mở ra thêm lựa chọn điều trị cho trẻ mắc vẹo cột sống còn khả năng tăng trưởng, đồng thời hướng tới bảo tồn vận động của cột sống.

Việc triển khai thành công ca phẫu thuật VBT đầu tiên tại Việt Nam đánh dấu bước tiến trong ứng dụng các kỹ thuật điều trị biến dạng cột sống tiên tiến, đồng thời mở ra thêm lựa chọn cho những bệnh nhân trẻ tuổi có chỉ định phù hợp./.