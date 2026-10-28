Việt Nam lần đầu nhận giải thưởng Lãnh đạo Chính phủ GSMA

Ngày 28/10, tại phiên khai mạc Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam 2026 (VIDW 2026) diễn ra ở Quảng Ninh, Hiệp hội Thông tin di động toàn cầu (GSMA) đã chính thức trao Giải thưởng Lãnh đạo Chính phủ năm 2026 (GSMA Government Leadership Award 2026) cho đại diện Chính phủ Việt Nam là Bộ Khoa học và Công nghệ.

Trước đó, giải thưởng danh giá này được công bố tại Hội nghị Di động Thế giới (MWC Barcelona 2026) vào tháng 3/2026. Mỗi năm, GSMA chỉ lựa chọn duy nhất 1 quốc gia trên toàn cầu để vinh danh.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Trung Tính thay mặt Chính phủ nhận giải thưởng Lãnh đạo Chính phủ 2026 của GSMA, do ông Julian Gorman trao trong khuôn khổ sự kiện Tuần lễ Số Quốc tế 2026, tại Quảng Ninh, ngày 28/10. Ảnh: Bộ KH&CN

Năm 2026, Việt Nam vượt qua nhiều ứng cử viên để kế thừa các quốc gia từng nhận giải như Brazil (2025), Trinidad và Tobago (2024) hay Ấn Độ (2023). Theo ông Julian Gorman, Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương của GSMA, giải thưởng được bình chọn bởi hội đồng chuyên gia độc lập quốc tế cùng sự tham gia của ITU (Liên minh Viễn thông Quốc tế) và OECD.

“Việt Nam được ghi nhận không chỉ vì một công bố, một dự án hay một công nghệ, mà ở cách tiếp cận để kết nối hoài bão của quốc gia với việc triển khai và hợp tác với thị trường”, đại diện GSMA nhấn mạnh tại lễ trao giải.

Ba điểm nổi bật được ông Gorman nêu rõ gồm việc mở rộng băng rộng và thúc đẩy 5G phản ánh tầm nhìn rộng hơn: giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, dịch vụ công dễ tiếp cận hơn và nền kinh tế cạnh tranh hơn; chính sách phổ tần và các biện pháp hỗ trợ đầu tư mạng lưới tạo cho thị trường cả năng lực xây dựng lẫn niềm tin để đầu tư; các sáng kiến phát triển kỹ năng số dựa vào cộng đồng thể hiện nguyên tắc tiến bộ không chỉ đo bằng mạng lưới được triển khai, mà bằng những cơ hội người dân thực sự sử dụng được.

Theo thông tin từ Bộ Khoa học và Công nghệ, về hạ tầng, sau thời gian đẩy mạnh thương mại hóa, tính đến năm 2026, Việt Nam đã xây dựng hơn 40.000 trạm phát sóng 5G, đạt độ phủ sóng xấp xỉ 92% dân số, nằm trong nhóm dẫn đầu thế giới về tốc độ phủ sóng.

Theo hệ thống đo lường i-Speed, tốc độ Internet di động và 5G tại Việt Nam tăng trưởng vượt bậc trong năm 2026, lần đầu vượt ngưỡng 500 Mbps vào đầu năm (có nhà mạng đạt đỉnh 617 Mbps) và duy trì tốc độ tải xuống trung bình toàn quốc ổn định ở mức rất cao (trên 437 Mbps).

Bảng xếp hạng Speedtest Global Index ghi nhận tốc độ Internet di động của Việt Nam đứng thứ 8 thế giới (đạt 230,31 Mbps), Hà Nội vào Top 5 thành phố có mạng di động nhanh nhất toàn cầu; trong khi Internet cố định duy trì trong Top 10 toàn cầu với tốc độ xấp xỉ 300 Mbps.

Bên cạnh mở rộng mạng lưới, Việt Nam hoàn tất việc tắt sóng 2G và triển khai chiến dịch phủ sóng băng rộng đến hàng nghìn điểm lõm sóng (riêng năm 2026 phủ sóng 1.856 điểm tại 788 thôn, bản và 1.068 cụm dân cư vùng sâu, vùng xa, hải đảo), kết hợp thử nghiệm vệ tinh quỹ đạo tầm thấp nhằm bảo đảm cơ hội tiếp cận tiện ích số bình đẳng cho toàn dân.

GSMA nhận định, với nền tảng thể chế, khung pháp lý vững chắc và định hướng phát triển công nghệ cao, kinh tế số Việt Nam dự kiến đóng góp 30% GDP vào năm 2030. Đại diện GSMA kỳ vọng giải thưởng này sẽ là bước đệm để Việt Nam tiếp tục vươn xa, đưa kỹ sư và các giải pháp công nghệ vươn ra thị trường toàn cầu, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và xây dựng hệ sinh thái số tin cậy trong tương lai.