Huy động nguồn lực quốc tế cho phát triển năng lượng

Tại họp báo giới thiệu Triển lãm và Hội nghị Năng lượng Toàn cầu Việt Nam 2027 (GEEC 2027), diễn ra ngày 17/11, Thứ trưởng Bộ Công thương Trương Thanh Hoài nhấn mạnh, năng lượng là nền tảng quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

Ông Trương Thanh Hoài, Thứ trưởng Bộ Công thương.

Nghị quyết 70 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đã xác định nhiều định hướng quan trọng. Trong đó, tập trung đa dạng hóa nguồn cung, phát triển đồng bộ nguồn điện và hạ tầng truyền tải, nâng cao năng lực công nghệ, đồng thời thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Theo Thứ trưởng, để hiện thực hóa các mục tiêu này, Việt Nam cần huy động thêm nguồn lực về tài chính, công nghệ và năng lực quản trị, đặc biệt từ các đối tác quốc tế và khu vực tư nhân.

Trong bối cảnh đó, GEEC 2027 được kỳ vọng trở thành nền tảng kết nối, cung cấp những giải pháp thiết thực nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành năng lượng.

Thứ trưởng Trương Thanh Hoài cho biết, Bộ Công thương kỳ vọng sự kiện sẽ mở thêm kênh trao đổi thông tin, đối thoại chính sách giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các chuyên gia năng lượng trong nước, quốc tế.

Đồng thời, tạo không gian kết nối hiệu quả, giúp các bên tìm kiếm đối tác phù hợp, thúc đẩy hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng lực tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp Việt Nam.

Quy tụ hơn 800 doanh nghiệp năng lượng trong và ngoài nước

Thông tin về sự kiện, ông Nguyễn Việt Quang, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Vingroup cho biết, tập đoàn đang tham gia lĩnh vực năng lượng thông qua các dự án phát triển năng lượng, hạ tầng trạm sạc xe điện và giải pháp lưu trữ năng lượng.

Từ thực tiễn triển khai, ông Quang nhận định tiềm năng hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và các đối tác quốc tế trong lĩnh vực này còn rất lớn.

Ông Geoff Dickinson, Tổng giám đốc dmg events.

"Chúng tôi kỳ vọng trong ba ngày, từ 26-28/5/2027, Trung tâm Triển lãm Việt Nam sẽ trở thành điểm gặp gỡ quan trọng của ngành năng lượng toàn cầu, với các diễn đàn cấp cao, hội thảo chuyên ngành, triển lãm công nghệ và hoạt động kết nối đầu tư", ông Quang chia sẻ.

Thông qua GEEC 2027, Vingroup mong muốn tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận công nghệ tiên tiến, nguồn vốn và các đối tác phù hợp. Ở chiều ngược lại, các nhà đầu tư quốc tế có điều kiện tìm hiểu sâu hơn về thị trường, nhu cầu đầu tư và cơ hội hợp tác tại Việt Nam.

Theo ban tổ chức, GEEC 2027 dự kiến thu hút khoảng 30.000 khách tham dự, hơn 800 doanh nghiệp và 450 diễn giả. Sự kiện gồm hai hoạt động chính là triển lãm và chuỗi hội nghị, hội thảo chuyên ngành, với khoảng 120 phiên thảo luận.

Không gian triển lãm sẽ giới thiệu các công nghệ, thiết bị và giải pháp trong lĩnh vực điện, khí đốt, năng lượng tái tạo và giao thông xanh, tạo điều kiện để doanh nghiệp trực tiếp trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác và phát triển dự án.

Ông Geoff Dickinson, Tổng giám đốc dmg events - đơn vị đồng tổ chức sự kiện cho biết, GEEC 2027 dự kiến có sự tham gia của các tập đoàn năng lượng hàng đầu thế giới đến từ Italy, Trung Quốc, Đức, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và nhiều quốc gia khác.

Theo ông Dickinson, nhu cầu năng lượng toàn cầu đang tiếp tục gia tăng, đòi hỏi phát triển đồng thời nhiều loại hình nguồn năng lượng, từ khí tự nhiên, khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) đến năng lượng tái tạo. Xu hướng này càng rõ nét khi quá trình điện khí hóa diễn ra mạnh mẽ trên toàn thế giới.

Trong bối cảnh đó, việc kết nối doanh nghiệp, nhà đầu tư và các đơn vị cung cấp công nghệ được xem là yếu tố quan trọng để thúc đẩy phát triển các dự án năng lượng.

Với quy mô và sự tham gia của các đối tác quốc tế, GEEC 2027 được kỳ vọng không chỉ là nơi giới thiệu công nghệ, giải pháp năng lượng mới mà còn mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư, góp phần huy động nguồn lực phục vụ phát triển ngành năng lượng Việt Nam trong những năm tới.