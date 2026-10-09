Việt Nam lần đầu đạt mức xếp hạng đầu tư theo đánh giá của R&I

R&I nâng xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành bằng ngoại tệ của Việt Nam từ BB+, triển vọng Tích cực, lên BBB-.

Ngày 8/10, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Rating and Investment Information (R&I) đã nâng xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành bằng ngoại tệ của Việt Nam từ BB+, triển vọng Tích cực, lên BBB-, triển vọng Ổn định. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đạt mức xếp hạng đầu tư (Investment Grade) theo đánh giá của tổ chức này.

Theo Bộ Tài chính, việc lần đầu được R&I xếp hạng tín nhiệm ở mức đầu tư là dấu mốc quan trọng trong quá trình cải thiện hồ sơ tín nhiệm quốc gia. Kết quả này góp phần củng cố vị thế của Việt Nam trên thị trường quốc tế, tăng cường niềm tin của nhà đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc huy động nguồn vốn dài hạn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Quyết định nâng hạng phản ánh đánh giá tích cực của R&I về nền tảng tăng trưởng kinh tế, triển vọng cải cách cơ cấu, dư địa tài khóa và khả năng chống chịu của Việt Nam trước các cú sốc bên ngoài.

R&I nhận định Việt Nam có khả năng duy trì tốc độ tăng trưởng cao nhờ chuyển đổi sang mô hình phát triển dựa trên năng suất và đổi mới sáng tạo, mở rộng đầu tư công và tiếp tục thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Đà tăng trưởng của Việt Nam được đánh giá nổi bật so với các quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á.

Tổ chức này cũng ghi nhận những cải cách đang được Chính phủ triển khai, bao gồm tinh gọn bộ máy nhà nước, thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân, hoàn thiện thể chế và phát triển thị trường vốn. Theo R&I, việc thực hiện nhất quán các giải pháp cải cách sẽ góp phần củng cố tiềm năng tăng trưởng, đồng thời nâng cao tính ổn định của nền kinh tế trong dài hạn.

Về tài khóa, R&I đánh giá tỷ lệ nợ công trên GDP của Việt Nam vẫn ở mức tương đối thấp, tạo dư địa cho đầu tư phát triển. Dù bội chi ngân sách và tỷ lệ nợ công có thể tăng trong thời gian tới, tổ chức này chưa nhận thấy rủi ro đáng lo ngại đối với tính bền vững của nợ công, trong bối cảnh đầu tư công được kỳ vọng tạo động lực tăng trưởng và Chính phủ chủ trương kiểm soát chi thường xuyên.

Ở khu vực đối ngoại, cán cân vãng lai duy trì thặng dư, dòng vốn FDI tiếp tục được thu hút và gánh nặng nợ nước ngoài tương đối thấp là những yếu tố hỗ trợ khả năng chống chịu của Việt Nam trước biến động quốc tế.

Tuy nhiên, R&I cũng lưu ý một số vấn đề cần tiếp tục theo dõi, gồm tăng trưởng tín dụng, thanh khoản ngân hàng, hoạt động cho vay bất động sản, khả năng bảo đảm nguồn vốn của hệ thống tài chính và mức dự trữ ngoại hối.

Để phục vụ quá trình đánh giá, trong tháng 4 và tháng 5/2026, Bộ Tài chính đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành, làm việc trực tiếp với R&I và cung cấp thông tin cập nhật về kinh tế vĩ mô, tài khóa, nợ công cũng như kết quả cải cách của Việt Nam.

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan sẽ tiếp tục phối hợp với R&I cùng các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế, bảo đảm cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về tình hình kinh tế - xã hội, tài khóa và nợ công, phục vụ công tác đánh giá tín nhiệm quốc gia.